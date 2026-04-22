Micsoda nevek! Ralph Fiennes főszereplésével érkezik Márai Sándor klasszikusának feldolgozása

Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével érkezik Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének legújabb feldolgozása. A művet - melynek forgatása Budapesten vette kezdetét -, az Oscar-díjas Szabó István rendezi, a további szerepekben pedig olyan nagy nevek lesznek láthatók, mint Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu és Jonah Russell.
A film forgatókönyvét Christopher Hampton jegyzi, aki először 2006-ban adaptálta Márai klasszikusát színpadi darabként, a mű producere pedig Szabó István mellett Robert Lantos. A film egyben egy nagy újraegyesülés Szabó István és Ralph Fiennes közt, akik korábban A napfény íze című művön dolgoztak együtt.
Régóta reméltem, hogy újra együtt dolgozhatok Szabó Istvánnal. Robert Lantos hozott minket össze Christopher Hampton csodálatos Márai-adaptációjával. A projekt egyik legnagyobb öröme az volt, hogy együtt dolgozhattam Viggo Mortensennel, aki egy nagyszerű színész, évek óta csodálom. Rendkívüli élmény volt vele, Istvánnal és a kiváló magyar stábbal együtt
- mondta el Fiennes.
Ralph Fiennes-szel együtt dolgozni Szabó Istvánnál Christopher Hampton Márai Sándor gyönyörű regényének adaptációján életre szóló élmény volt. Nem is kívánhattam volna inspirálóbb kihívást
- tette hozzá a Zöld könyv – Útmutató az élethez sztárja, Viggo Mortensen, a Deadline beszámolója szerint.
