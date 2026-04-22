Micsoda nevek! Ralph Fiennes főszereplésével érkezik Márai Sándor klasszikusának feldolgozása

Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével érkezik Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének legújabb feldolgozása. A művet - melynek forgatása Budapesten vette kezdetét -, az Oscar-díjas Szabó István rendezi, a további szerepekben pedig olyan nagy nevek lesznek láthatók, mint Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu és Jonah Russell.

Ralph Fiennes főszereplésével érkezik Márai Sándor klasszikusának feldolgozása

A film forgatókönyvét Christopher Hampton jegyzi, aki először 2006-ban adaptálta Márai klasszikusát színpadi darabként, a mű producere pedig Szabó István mellett Robert Lantos. A film egyben egy nagy újraegyesülés Szabó István és Ralph Fiennes közt, akik korábban A napfény íze című művön dolgoztak együtt.

'Embers' reconnects once inseparable friends, Henrik (Fiennes) and Konrad (Mortensen), decades after Konrad's mysterious disappearance and uncovers over the course of one evening the secret that tore them apart—and the woman at the center of it"…

Régóta reméltem, hogy újra együtt dolgozhatok Szabó Istvánnal. Robert Lantos hozott minket össze Christopher Hampton csodálatos Márai-adaptációjával. A projekt egyik legnagyobb öröme az volt, hogy együtt dolgozhattam Viggo Mortensennel, aki egy nagyszerű színész, évek óta csodálom. Rendkívüli élmény volt vele, Istvánnal és a kiváló magyar stábbal együtt

- mondta el Fiennes.

Ralph Fiennes-szel együtt dolgozni Szabó Istvánnál Christopher Hampton Márai Sándor gyönyörű regényének adaptációján életre szóló élmény volt. Nem is kívánhattam volna inspirálóbb kihívást

- tette hozzá a Zöld könyv – Útmutató az élethez sztárja, Viggo Mortensen, a Deadline beszámolója szerint.