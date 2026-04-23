Jól hallottuk? Mark Ruffalo megint spoilerezett egy óriásit

Mark Ruffalo és Tom Holland — ők a Marvel filmes univerzum önjelölt szószátyárjai. Ezen a ponton szinte biztos, hogy ha ő velük érkezik egy új MCU-film, akkor már csak azért is meg fogják hívni őket különböző eseményekre, hogy náluk hangozzanak el a legnagyobb spoilerek a filmekkel kapcsolatban. Ezúttal Pókember egyik legősibb ellenségét hinthette el a képregényfilmek bejáratott zöld szörnye.
A Pókember: Vadonatúj nap olyan lesz, mintha fogták volna szinte az összes eddig meg nem jelentetett ellenségét, hogy gladiátorként megküzdjön mindegyikkel: az előzetesben megjelent Skorpió (Michael Mando), a Megtorló (Jon Bernthal), Tarantula és egy apró utalás erejéig megjelenik a Kéz nevet viselő bűnszervezet is. Ehhez hozzátéve, Mark Ruffalo legutóbb egy rendezvényen ejtett el egy félmondatot, ami a hálószövő legősibb ellenlábasát idézte meg:
Meg tudom ígérni, hogy ezer százalékban igaz: Pókember egy űrlénnyel fog harcolni a közeljövőben!
Név szerint nem volt megnevezve, hogy kit ért űrlény alatt, de az internet viszonylag hamar leszűkítette a kört. A legesélyesebbnek Venomot találták. Nem csak azért, mert ő Pókember legnagyobb űrből érkezett ellensége, hanem mert a Nincs hazaút stáblistás jelenete egyértelművé tette, hogy a szimbióta kitört a Sony filmekből. Hivatalos bejelentés még nem érkezett arról, hogy Tom Hardy szerepelne-e a filmben, de abban az esetben már teljes mértékben elkönyvelhetnénk, hogy Venomról van szó. Köszi, Mark!
Az aktuális Pókember, Tom Holland még Marknál is erősebb dolgot lőtt le, a Marvel filmek korábbi szakaszában, a Bosszúállók: Végtelen háború idején. Neki hála a rajongó közönség már hónapokkal a premier előtt megtudhatta, hogy a film végén lényegében majdnem mindenki meghal. Büntetésül a Marvel jellemzően nem osztja meg vele a teljes forgatókönyvet, vagy hamis információkkal látják el a történet kapcsán, amiket a nap végén nem baj, ha kiszivárogtat. Volt idő, hogy csak Benedict Cumberbatch mellett adhatott interjút, aki amolyan bébiszitterként figyelt arra, hogy Tom Holland ne fedjen fel fontos infót. Ezt a szerepet manapság Zendaya láthatja el nála.
Vajon a barátságos Pókember tényleg megküzd Venommal, vagy ez csupán az internet fantáziája marad? A Pókember Vadonatúj nap hazai megjelenésekor, 2026. július 30-án kiderül!
