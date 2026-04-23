Jól hallottuk? Mark Ruffalo megint spoilerezett egy óriásit

Mark Ruffalo és Tom Holland — ők a Marvel filmes univerzum önjelölt szószátyárjai. Ezen a ponton szinte biztos, hogy ha ő velük érkezik egy új MCU-film, akkor már csak azért is meg fogják hívni őket különböző eseményekre, hogy náluk hangozzanak el a legnagyobb spoilerek a filmekkel kapcsolatban. Ezúttal Pókember egyik legősibb ellenségét hinthette el a képregényfilmek bejáratott zöld szörnye.

Így néz ki Pókember, miután megtudta, hogy egyszerűen mindenkivel meg kell küzdenie (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ha ez igaz, tényleg nem lesz nyugta Pókembernek

A Pókember: Vadonatúj nap olyan lesz, mintha fogták volna szinte az összes eddig meg nem jelentetett ellenségét, hogy gladiátorként megküzdjön mindegyikkel: az előzetesben megjelent Skorpió (Michael Mando), a Megtorló (Jon Bernthal), Tarantula és egy apró utalás erejéig megjelenik a Kéz nevet viselő bűnszervezet is. Ehhez hozzátéve, Mark Ruffalo legutóbb egy rendezvényen ejtett el egy félmondatot, ami a hálószövő legősibb ellenlábasát idézte meg:

Meg tudom ígérni, hogy ezer százalékban igaz: Pókember egy űrlénnyel fog harcolni a közeljövőben!

Név szerint nem volt megnevezve, hogy kit ért űrlény alatt, de az internet viszonylag hamar leszűkítette a kört. A legesélyesebbnek Venomot találták. Nem csak azért, mert ő Pókember legnagyobb űrből érkezett ellensége, hanem mert a Nincs hazaút stáblistás jelenete egyértelművé tette, hogy a szimbióta kitört a Sony filmekből. Hivatalos bejelentés még nem érkezett arról, hogy Tom Hardy szerepelne-e a filmben, de abban az esetben már teljes mértékben elkönyvelhetnénk, hogy Venomról van szó. Köszi, Mark!

Tom Holland még nála is durvább volt korábban

Az aktuális Pókember, Tom Holland még Marknál is erősebb dolgot lőtt le, a Marvel filmek korábbi szakaszában, a Bosszúállók: Végtelen háború idején. Neki hála a rajongó közönség már hónapokkal a premier előtt megtudhatta, hogy a film végén lényegében majdnem mindenki meghal. Büntetésül a Marvel jellemzően nem osztja meg vele a teljes forgatókönyvet, vagy hamis információkkal látják el a történet kapcsán, amiket a nap végén nem baj, ha kiszivárogtat. Volt idő, hogy csak Benedict Cumberbatch mellett adhatott interjút, aki amolyan bébiszitterként figyelt arra, hogy Tom Holland ne fedjen fel fontos infót. Ezt a szerepet manapság Zendaya láthatja el nála.