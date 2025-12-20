Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Emlékszel az Egy bolond százat csinál filmre? Még Gáspár Sándor sem tudta megmenteni

Gáspár Sándor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 16:05
szabó győzőmagyar filmEgy bolond százat csinál
Hetente jelentkező cikksorozatunkban a magyar filmtörténelem legmélyebb bugyraiba látogatunk vissza. Következő áldozatunk a 2000-es évek remake-hullámjának az a darabja, melyet még Gáspár Sándor sem tudott megmenteni a csúfos kudarctól.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy manapság túl sok remake készül, és hiánycikké vált a kreativitás, az eredetiség, annak azt javasolnánk, hogy tekintsen vissza a 2000-es évek magyar filmgyártására. Ekkoriban ugyanis feldolgozás feldolgozást követett, melyek javarészt a Kabay Barna-Gyöngyössy Bence páros kezei közül kerültek a közönség elé. Noha a remake-eket azzal a céllal készítenek általában, hogy a biztos anyagi siker reményében az adott történetet modernizált köntösben megismertessék a következő korosztállyal, miközben kellő tisztelettel kezelik az adaptált alapanyagot. Több más mellett pont ezt az utolsó tényezőt nem sikerült abszolválnia cikksorozatunk következő alanyának, a 2006-ban megjelent Egy bolond százat csinál-nak, melyben hiába fordultak meg olyan nevek mint Gáspár Sándor, Szabó Győző, Oroszlán Szonja vagy Gesztesi Károly, mégis hatalmasat hasalt.

Gáspár Sándor, egy bolond százat csinál
Gáspár Sándor mellett számos híres magyar színész kapott szerepet az Egy bolond százat csinál című remake-ben (Fotó: Archív)

Gáspár Sándor testcserés támadása

Gyöngyössy Bencéék biztosra mentek, és az 1942-es, az ünnepek alatt a képernyőn felbukkanó Latabár Kálmán-féle azonos című filmhez hasonlóan ők is Szüle Mihály operettjét vették alapul. A sztori főszereplője viszont ezúttal nem egy pincér, hanem a Gáspár Sándor által alakított anyakönyvvezető, Dömötör, akit születésnapján elbocsátanak munkahelyéről, és barátjával bánatában betér egy szórakozóhelyre, ahol aztán összetévesztik a hely kőgazdag tulajdonosával. És itt indul el az ilyen típusú filmekben már megszokott félreértés-dominó, ami megannyi, rendkívül "komikus" és "megkacagtató" pillanatot eredményez.

Ez nem a ’40-es évek!

A probléma az egész filmmel az, hogy kínosan bűzlik. Árad belőle az a szag, hogy semmilyen más célból nem lett előrángatva ez a történet, csak azért, hogy kis erőbefektetéssel (magyar viszonylatban) nagy haszon üsse a készítők markát. Pedig nem ártott volna, ha még egy pár ráncot felvarrtak volna, mert bármily hihetetlen, 2006-ban már nem ugyanaz a közönség nézte a kész végeredményt, mint anno a ’40-es években. Ahogy a világon minden, a humor és az igények is változnak, ehhez képest a poénok mégis mintha mélyen a múltban ragadtak volna.

Kérjük, tegye fel a kezét, aki szerit az Egy bolond százat csinál jogosan szerepel a legrosszabb magyar filmek listáján (Fotó: Archív)

Onnan pedig a humor olyan hazai nagyágyúi sem tudták a jelenbe visszarángatni őket mint az Üvegtigris-filmek Rókája, a Jancsó Miklós alkotásaiból ismét kölcsönvett Mucsi Zoltán-Scherer Péter páros vagy a Beugró és a Valami Amerika sztárja, Szabó Győző. Bár igazából szinte minden színészen az érződött, hogy fogalmuk sincs, mit is keresnek ebben a kutyakomédiában.

És ha az nem lenne elég, hogy a poénok sem ülnek, cserébe még a történet is vontatott, rém unalmas és érdektelen, a karakterek pedig olyan egyszerűek mint a faék, amikor éppen nem halál idegesítőek. A film végén pedig a készítők megjátszották a legsablonosabb végkifejlet-kártyát: egy csapásra minden kalamajka megoldódik, és a legrandomabb szereplők is minden ok nélkül egymásba habarodnak, hogy egy kis hab is kerüljön a romantikatortára.

A Gáspár Sándor-filmek talán leggyengább láncszeme lett végül Gyöngyössy Bence alkotása (Fotó: Archív)

Végszó

Az Egy bolond százat csinál egy szempontból viszont mégis kvázi sikeresnek mondható: Közel 150 ezren jegyet váltottak rá, amivel 5. legnézettebb magyar film volt a megjelenése évében, noha még ez sem egy akkora erény, amitől így közel 20 év után is hanyattesnénk. A nézők viszont csak arcon csapást kapták a pénzükért cserébe, hiszen az Egy bolond százat csinál vígjátékként és önmagában filmként is értékelhetetlen. Bár igazából mit is vártunk egy olyan alkotástól, aminek a rendezője büszkén nyilatkozta anno, hogy ő nem is látta az eredeti művet, amiből a remake-et készítette.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu