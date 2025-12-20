Emlékszel az Egy bolond százat csinál filmre? Még Gáspár Sándor sem tudta megmenteni

Ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy manapság túl sok remake készül, és hiánycikké vált a kreativitás, az eredetiség, annak azt javasolnánk, hogy tekintsen vissza a 2000-es évek magyar filmgyártására. Ekkoriban ugyanis feldolgozás feldolgozást követett, melyek javarészt a Kabay Barna-Gyöngyössy Bence páros kezei közül kerültek a közönség elé. Noha a remake-eket azzal a céllal készítenek általában, hogy a biztos anyagi siker reményében az adott történetet modernizált köntösben megismertessék a következő korosztállyal, miközben kellő tisztelettel kezelik az adaptált alapanyagot. Több más mellett pont ezt az utolsó tényezőt nem sikerült abszolválnia cikksorozatunk következő alanyának, a 2006-ban megjelent Egy bolond százat csinál-nak, melyben hiába fordultak meg olyan nevek mint Gáspár Sándor, Szabó Győző, Oroszlán Szonja vagy Gesztesi Károly, mégis hatalmasat hasalt.

Gáspár Sándor mellett számos híres magyar színész kapott szerepet az Egy bolond százat csinál című remake-ben (Fotó: Archív)

Gáspár Sándor testcserés támadása

Gyöngyössy Bencéék biztosra mentek, és az 1942-es, az ünnepek alatt a képernyőn felbukkanó Latabár Kálmán-féle azonos című filmhez hasonlóan ők is Szüle Mihály operettjét vették alapul. A sztori főszereplője viszont ezúttal nem egy pincér, hanem a Gáspár Sándor által alakított anyakönyvvezető, Dömötör, akit születésnapján elbocsátanak munkahelyéről, és barátjával bánatában betér egy szórakozóhelyre, ahol aztán összetévesztik a hely kőgazdag tulajdonosával. És itt indul el az ilyen típusú filmekben már megszokott félreértés-dominó, ami megannyi, rendkívül "komikus" és "megkacagtató" pillanatot eredményez.

Ez nem a ’40-es évek!

A probléma az egész filmmel az, hogy kínosan bűzlik. Árad belőle az a szag, hogy semmilyen más célból nem lett előrángatva ez a történet, csak azért, hogy kis erőbefektetéssel (magyar viszonylatban) nagy haszon üsse a készítők markát. Pedig nem ártott volna, ha még egy pár ráncot felvarrtak volna, mert bármily hihetetlen, 2006-ban már nem ugyanaz a közönség nézte a kész végeredményt, mint anno a ’40-es években. Ahogy a világon minden, a humor és az igények is változnak, ehhez képest a poénok mégis mintha mélyen a múltban ragadtak volna.