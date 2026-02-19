Herendi Gábor ismét nagyot alkotott a Szenvedélyes nőkkel

Herendi Gábor továbbra is hasít a magyar filmrajongók körében. Alighogy elcsendesült a Futni mentem sikere, a rendező újabb vígjátékkal örvendeztette meg a magyar moziközönséget. A Szenvedélyes nők nemrég debütált a Netflix streaming-szolgáltatón, és szinte azonnal a Top 10-es lista élére ugrott, maga mögé utasítva olyan filmeket, mint a sokáig listavezető A nagy fogás, Matt Damonnal és Ben Affleckkel a főszerepben.

Herendi Gábor megint megcsinálta a szerencséjét a Szenvedélyes nőkkel (Fotó: YouTube)

Szenvedélyes nők vették le a lábukról a magyarokat

A Futni mentem rendezője valószínűleg maga sem számított arra a sikerre, amit az Udvaros Dorottya, Tenki Réka, Lovas Rozi és Trill Beatrix főszereplésével készült film hozott. A Demjén-dalokkal teletűzdelt Hogyan tudnék élni nélküled című filmmel fej-fej mellett haladva vezették a magyar mozik kasszabevételeit az elmúlt évben. A Futni mentem sikere egyrészt az eredeti, vicces történetben rejlett, nem utolsó sorban pedig az illusztris színészgárdában, melynek a fent felsorolt zseniális színésznők mellett tagja volt az új magyar üdvöske, Ember Márk is. A futóedző szerepét alakító fiatal színésznek igencsak tele volt a naptárja, ugyanis mindkét listavezető filmben főszerepet játszott.

A Szenvedélyes nők ismét nagy nevekkel operált. A főszerepben Balsai Móni, Básti Juli és Varga-Járó Sára alakítják a “szenvedélyes nőket”, de a férfiak sem maradnak el, láthatjuk Scherer Pétert, Bányai-Kelemen Barnát és Lengyel Tamást is. Az alapszituáció szinte egyidős a civilizált emberi társadalommal. Főhősünk, Lilla (Balsai Móni) párterapeutaként dolgozik, így a sors furcsa fintora, amikor elhagyja őt a férje (Scherer Péter) egy fiatalabb nőért. Lilla, miközben a házassága romjait próbálja feltakarítani, és mereven elzárkózik a randizás gondolatától is, az édesanyja, Vilma (Básti Juli) és lánya, Zsófi (Varga-Járó Sára) cselének esik áldozatul, akiknek feltett szándéka, hogy kerítőnőt játsszanak szegény bizonytalan Lilla szerelmi életében. Így bukkan fel a Bányai-Kelemen Barna által alakított Dávid, akivel Vilma szeretné összeboronálni a lányát. Eközben Lilla lánya, Zsófi sem tétlenkedik, és bemutatja édesanyjának egy barátját, a Lengyel Tamás által alakított Mikit, hátha ő lesz a szerencsés. A szálak természetesen már-már shakespeare-i módon összekuszálódnak, a történet végkimenetele pedig egyáltalán nem úgy alakul, mint azt kezdetben megjósolnánk.