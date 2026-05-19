Hatalmas csattanás rázta meg a Pesti utat: forgalmi akadály van az úton

Összeütközött két gépkocsi Ceglédnél, a Pesti úton, azaz a 4-es főút 66-os kilométerénél. A ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez. A raj áramtalanította a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófavédelem.

Rohantak a tűzoltók a balesethez. Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Maglódon is hatalmas baleset történt

Két személygépkocsi karambolozott Maglódon, a Katona József utcában. A baleset következtében az egyik autó az árokba hajtott. A gyömrői önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.