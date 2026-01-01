Már 20 éve, hogy Borat fecskében sokkolt minket — Ezek a filmek ünneplik idén húszéves jubileumukat!

Az évek csak úgy suhannak, miközben a jobbnál jobb filmeket sírjuk vissza az aktuális borzasztó Star Wars-filmek, túltelített képregényfilmes felhozatal és változó minőségű élőszereplős remake-ek világában. A cikk erejére kicsit térjünk vissza a filmvilág egy jobb korszakába. Hiszen mi sem leszünk fiatalabbak, és az MP3 lejátszók, MyVIP, IWIW és MSN Messenger beszélgetések korszaka, amikor nem kommentfalakon, hanem tematikus fórumokon cincálták egymást az emberek, már a múlt keserédes relikviája marad. Borat azóta már eltűnt, szinte csak Christopher Nolan tartja fent magát azóta is. Az új év apropóján érdemes csak a jóra emlékeznünk, hisz filmes szempontból bőven kijárt belőle.

Scherer Péter hangja nagyon illett Borat karakteréhez (Fotó: Abaca)

Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika

Valóban, ez a teljes cím — most már ezt is tudjuk. 2006 még az az év volt, amikor a nagyobb közönség még csak Ali G-ként ismerte Sacha Baron Cohen munkásságát. A névtelenséget kihasználva Cohen olcsó zakót húzott magára és kandi kamera jelleggel zaklatta az amerikai lakosságot egy kitalált kazah riporter alteregóját magára öltve. A Borat annak a tipikus példája, amikor úgy nevetünk valamin, hogy igazából az nevet rajtunk. Az önmagát komolyan vevő társadalmat oldja fel lehetetlen helyzeteivel, melyre Baron mindig képes rátenni még egy lapáttal — még akkor is, ha ez néha az életét is veszélyezteti. A film egyik legviccesebb része az volt, amikor Borat el akarta rabolni Pamela Andersont, hogy a felesége legyen — a színésznő viszont Liam Neesonnek adta a szívét tavaly.

A tökéletes trükk

Hugh Jackman és Christian Bale elborult játszmájáról szól a Christopher Nolan-filmek ezen korai darabjában. A filmben két bűvész verseng egymással a jobbnál jobb trükkökért, a nézők figyelméért, de mind mellett erősebb motiváció nyomán azért is, hogy a legjobban alá tudjanak ásni a másiknak. Ez egy tipikus többször nézős film, melyet először csodálkozással és mély bűvölettel teszünk, következőnek pedig úgy, hogy megfigyeljük a csavarok kibontakozását, miképp kerülnek sakkhelyzetbe karaktereink akkor, amikor ők még nem tudnak róla. Nolan azóta is ontja magából a sikeres filmeket, az Oppenheimer történelmi sztorija után legközelebb egy mítikus fantasyvel, az Odüsszeiával érkezik meglepni minket.