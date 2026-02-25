Külön utakon a Tulsa királya: Sylvester Stallone sorozatának eldőlt a sorsa!

Lassan már négy éve, hogy a ’80-90-es évek akciófilmjeinek fenegyereke, Sylvester Stallone minden túlzás nélkül új alapokra helyezte a karrierjét. A videótékák után ugyanis a streaming világát is sikerült meghódítania a Tulsa királya című szériájával. A kisvárosba száműzött maffiafőnök története egyből belopta magát a nézők szívébe, a műsor pedig már három évadnál jár. A végét pedig még közel sem lehet látni, sőt, a SkyShowtime show-ja lassan kész univerzummá bővülni, hiszen már tervben van egy spinoff is, méghozzá Samuel L. Jacksonnal a főszerepben.

Sylvester Stallone Tulsa királya című sorozata hamarosan testvérszériát kap (Fotó: KGC-505)

A Tulsa királya testvérsorozata a legjobb kezekben lesz

Az már hónapok óta nem titok, hogy a Paramount tervezőasztalán szerepel egy Tulsa királya-spinoff, hiszen az ötletet még tavaly nyáron adták hírül a közönség számára. A Dunán azóta viszont már nagyon sok víz lefolyt, és egy rövidke pillanatra úgy tűnt, a műsorból mégsem lesz semmi, hiszen a showrunner, Dave Erickson akaratán kívül otthagyta a projektet.

A Samuel L. Jackson Russell Lee Washington Jr. nevű karaktere köré épülő spinoff-fal viszont ironikus módon éppen ez volt a legjobb dolog, ami csak történhetett. Erickson pótlására ugyanis nem más érkezett a produkció élére mint a Kevin Costner-féle Yellowstone megálmodója, Taylor Sheridan, aki rögtön új helyszínre költöztette a cselekményt, mi több, új címet is adott a sorozatnak: Nola királya helyett Frisco királya címen kereshetjük majd a SkyShowtime-sorozatok kínálatában.

De mikor is? Optimista becslések szerint akár már 2027 elején, tekintve, hogy a forgatás már jövő hónapban kezdetét veszi.

Samuel L. Jackson is saját műsort kap a Tulsa királya univerzumán belül (Fotó: Nina Prommer)

Sylvester Stallone sorozata nagy bajban van

Amíg a Tulsa királya 3. évadában vendégeskedő Sam Jacksonnak nincs oka aggódni a streaminges jövőjét illetően, a széria központi arcának, azaz a nagy dobásra készülő Sylvester Stallone-nak azonban fájhat a feje.

A Tulsa királya 4. évadának forgatása ugyanis nem is lehetne katasztrofálisabb: a Paramount háza táján tartott nagytakarítás következtében konkrétan stáb nélkül zajlanak a munkálatok, miután 26 alkalmazottól köszöntek el, közvetlen a forgatás kezdete előtt. Ráadásul nemcsak a legénység foghíjas, hanem kapitány sincs a kormány mögött, hiszen Tulsa királyáért is a korábban említett Dave Erickson felelt.