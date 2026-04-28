„Örökké forgatni akarok” – az 52 éves Penélope Cruz soha nem vonulna vissza

Amikor Penélope Cruz 50 éves lett, a People magazinnak adott interjújában mesélt az öregedéshez való viszonyáról. Elmondta, hogy tárt karokkal várta a kerek számot, és a húszas éveiben sokkal jobban foglalkoztatta, sőt egyenesen zavarta az öregedés kérdése, mint most. Azóta eltelt két év, a színésznő ma ünnepli születésnapját, de láthatóan semmit nem vesztett ebből a szemléletből és továbbra is kívül-belül bomba formában van. Karrierje legfontosabb állomásait felidézve köszöntjük az 52 éves Penélope Cruzt.

Penélope Cruz még mindig bomba formában van és eszében sincs lassítani (Fotó: KGC-315/Cat Morley)

Penélope Cruz gyerekkora óta szerepelni akart

A madridi születésű Penélope Cruzt állítólag már egészen kicsi korában fűtötte a szereplési vágy. A tévéből inspirálódva komikus kis jeleneteket adott elő a családjának, imádta megnevettetni a közönségét. Mikor idősebb lett, a tánc világa iránt kezdett érdeklődni. 9 éven át tanult klasszikus balettet a Spanyol Nemzeti Konzervatóriumban és ezután is neves táncművészek alatt tanult. 15 évesen azonban megtalálta a valódi hivatása, amikor egy tehetségkutató ügynökség meghallgatásán 300 lányt utasított maga mögé. Innentől kezdődött el tévés és filmes karrierje kisebb műsorokkal és sorozatszerepekkel.

Első filmszerepét Bigas Luna Jamon Jamon című spanyol filmjében kapta. Itt találkozott először Javier Bardemmel is, akivel később össze is házasodtak. A Jamon Jamon egy humoros, drámai, erősen túlfűtött mozi, melyben Penélope Cruz zsenge kora ellenére már megmutatta, hogy nagy dolgokra hivatott ebben a szakmában. A problémát ugyanakkor pont az életkora okozta. 17 éves volt, amikor a film forgott, 18, amikor mozikba került. Ez volt az első filmszerepe, melyben azonnal nem kevés meztelenség és szexjelenet is várt rá. Utólag azt nyilatkozta, hogy ez a szerep maradandó pszichés károkat okozott neki, túl fiatal és tapasztalatlan volt, hogy kezelni tudja.

Nagyon fiatal volt, amikor élete egyik legdrámaibb szerepét kellett alakítania (Fotó: Entertainment Pictures)

Almodóvarnak köszönheti a nemzetközi hírnevet

Következő fontosabb filmszerepét a Belle Epoque című szintén spanyol drámában kapta, mely elhozta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat is. Filmográfiája innentől kezdve évi 2-3 projektet számlált és rövidesen ő lett a spanyol filmipar vezető női főszereplője. Az Eleven hús című filmben volt először lehetősége együtt dolgozni a spanyol filmművészet egyik legjelentősebb rendezőjével, Pedro Almodóvarral, akinek köszönhetően a későbbiekben a nemzetközi filmpiacra is betört. A Mindent anyámról Almodóvar rendezésében nemzetközi hírnevet és elismerést hozott neki. A film rengeteg díjat nyert, Penélope Cruz pedig hirtelen azon kapta magát, hogy lubickol a nemzetközi ajánlatokban. 2000-ben az amerikai Terítéken a nő című vígjátékban játszott először hollywoodi produkcióban. Ezt követően egyre több hasonló lehetőséget kapott, olyan nevekkel játszhatott együtt, mint Johnny Depp, akivel a Betépve című krimiben nyújtottak felejthetetlen alakítást. A 2008-as Vicky Christina Barcelona moziban ismét Javier Bardemmel játszott együtt, kapcsolatukban itt állt be a fordulópont és kollégákból szerelmespárrá váltak. Penélope Cruz 2010-ben lett Javier Bardem felesége, esküvőjüket a Bahamákon tartották egy barátjuk otthonában, szűk családi körben.