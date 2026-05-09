Tényleg kell ez? Több mint 300 millió dollárból készül az új Narnia-film!

A ruhásszekrény mögött elterülő csodálatos fantáziavilágot C. S. Lewis 1950-ben útnak induló Narnia krónikái című gyermekkönyv-sorozatából ismerhettük meg. A fantasyregények elképesztő története azonban évtizedeken át csakis a könyvfogyasztók privilégiuma volt, mígnem előbb 1988-ban sorozat formájában, majd 2005-ben a nagy vásznon is megéledt Aslan, Mr. Tumnus, a Fehér Boszorkány és a négy ifjú kalandor története. A legutóbbi adaptáció óta viszont egy komplett generáció cseperedett fel, így a Netflix joggal érezte: ideje újra leemelni a könyvet a polcról.

A Netflix-filmek legdrágább darabja lehe az új Narnia-adaptóció (Fotó: Entertainment Pictures)

Hatalmas dobásra készül a Netflix

Vagyis pontosabban nem is a ugyanazt a regényt, hiszen ezúttal nem Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény kerül adaptálásra, hanem a kötet egy másik darabja, A varázsló unokaöccse, melyet nem is akárkinek a vezérletével készít el a Netflix.

Tudniillik a streamingóriás Narnia-projektjének élére nem mást neveztek ki mint a Margot Robbie-féle Barbie-t is dirigáló Greta Gerwiget, akiben a Netflix nagyon bízik. De hogy mennyire? Legalább annyira, mint eddig még soha senkiben, ugyanis a streamingszolgáltató döntéshozói eddig még sosem látott összeget áldoztak a már javában, Meryl Streep főszereplésével készülő produkcióra, ezt pedig egy megbízható hollywoodi bennfentes, Matthew Belloni is megerősítette.

Amennyiben az értesüléseim nem rosszak, akkor ez lesz a Netflix történetének legdrágább filmje, de az egyik legdrágább mindenképp! Elnézést a Russo fivérektől is, de [a Narnia] biztosan ott lesz a legnagyobb költségvetéssel bíró Netflix-filmek között

– mondta az újságíró saját podcastműsorában, a The Townban.

Narnia világába már több mint 15 éve nem térhettünk vissza, akkor jelent meg a moziadaptációk utolsó, harmadik felvonása (Fotó: Entertainment Pictures)

Mennyi az annyi?

És hogy miért említette az álomgyári hírekkel foglalkozó publicista az éppen ismét elképesztő összegből bukásesélyes szuperhősfilmet készítő Russo testvérek nevét? Csupán azért, mert eddig az ő nevükhöz kötődött a „mi készítettük el a legdrágább Netflix-filmet” nevű, képzeletbeli titulus, mikor is egymás mellé rakták Chris Prattet és Millie Bobby Brownt egy utópisztikus kalandkomédiában. Az Elektronikus állam címre keresztelt produkciójuk nem kevesebb mint 320 millió dollárt (!) kóstált, ám úgy fest, a Narnia-mozi még ettől is többe kerül.