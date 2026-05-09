Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélhetik az Így jártam anyátokkal színészét

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélhetik az Így jártam anyátokkal című népszerű sorozat színészét. A férfi egykori barátnőjére támadt rá, akit több késszúrással juttatott kórházba.
Emberölési kísérlettel, nemi erőszakkal, elsőfokon betöréssel, valamint családon belüli erőszak vádjával kerülhet élete végéig börtönbe az Így jártam anyátokkal című sorozat színésze, Nick Pasqual. A 36 éves színészt pénteken ítélték el miután több súlyos bűncselekményben is bűnösnek találták. A színész egykori barátnője ellen indította a kegyetlen támadást.
A tárgyaláson az ügyészek részletesen ismertették az eseményeket, amelyek még 2024 májusában történtek. Pasqual betört egykori barátnője, Allie Shehorn ingatlanába, amellyel megszegte a távoltartási végzést, majd brutálisan rátámadt a nőre, aki, több mint 20 késszúrással, életveszélyes állapotban került kórházba. Shehorn elismert, díjnyertes sminkesként dolgozott.
Shehorn személyesen vallott a bíróság előtt, ahol megmutatta a késelések helyét, amelyek a mai napig láthatóak rajta. Elmondta, hogy hajnali fél öt körül ébredt arra, hogy Pasqual a lakásba próbál bejutni.
Bezártam az ajtót, de ő ököllel ütni kezdte, lyukakat ütött rajta, majd betörte. A fürdőszobába menekültem, mert azt hittem, ott még biztonságban lehetek
– mondta könnyeivel küszködve.
Pasqual több mint 20 alkalommal megszúrta Shehornt, akit a késelés után magára hagyott erősen vérző állapotban. A nő életét egy barátja mentette meg, ő talált rá az életveszélyes állapotban lévő sértettre, akihez azonnal segítséget hívott.
„Amikor megtaláltam, be kellett mennem a szobába, ahol történt. Szörnyű látvány volt. Senkivel sem történhetne meg ilyesmi. Az ember nem hiszi, hogy ez vele is megtörténhet” – nyilatkozta később az áldozat barátja.
Shehorn több műtéten is átesett, nyakán, karjain és hasán is súlyos sérüléseket szenvedett, és több mint egy héten keresztül kritikus állapotban tartották az intenzív osztályon. Mindeközben a színész Mexikóba próbált menekülni, de egy héttel később a texasi határnál elfogták a rendőrök.
A nő korábban úgy nyilatkozott:
Remélem igazságot szolgáltatnak. Az embereknek tudniuk kell, hogy ez nem maradhat következmények nélkül.
A késeléses támadás hosszútávú problémákat okozott az áldozatnak, többek között a látása is romlott, és hosszú ideig nem tudott dolgozni.
Az ítélet után George Gascón kerületi ügyész így fogalmazott: „Gondolataim és együttérzésem az áldozattal van ebben a szörnyű ügyben. Minden támogatást megadunk számára a fizikai és lelki felépülés hosszú útján. Ez az eset éles emlékeztető arra, milyen veszélyes a családon belüli erőszak, és biztosítjuk, hogy az elkövető felelősségre legyen vonva.” - olvasható az Unilad cikkében.
