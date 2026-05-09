"Aláírtam egy szerződést, most a barátnőm dönt az életem minden részletéről"

Sokak szerint beteges, hogy szerződésben mondott le egy férfi minden döntési jogáról a barátnője számára. A pár azonban állítja: nem is lehetnének boldogabbak.

Sarah és Bradley szerződést kötöttek: a nő irányítja a férfi minden pillanatát

Sarah és Bradley csak első ránézésre tűnik átlagos szerelmespárnak. Ha bepillantunk az életükbe, a hétköznapjaikba, úgy tűnhet, mintha a férfi nem is pár, sokkal inkább rabszolga lenne, ugyanis minden döntést a nő hoz meg, még a legapróbbakat is, a férfi pedig örömmel teljesíti.

Szerződésben mondott le a döntési jogáról

Noha rengetegen kritizálják a kapcsolatukat, Bradley állítja: nem is lehetne boldogabb. "Mindig egy ilyen kapcsolatra vágytam, és végre elértem. Az, hogy megmondják, mit tegyek, értelmet ad az életemnek" – jelentette ki a férfi magabiztosan a Love Don't Judge stábjának. Barátnője, Sarah egyébként a következőképp jellemezte a helyzetet:

Én irányítok, ő pedig a szabályaim szerint él.

Sarah megmutatta: párja nyakában biléta lóg, mintha csak kutya lenne, ráadásul egy "Sarah Button tulajdona" is díszíti a férfi testét.

A nő arról is beszámolt: Bradley-t online, a fiatal férfi előző "tulajdonosa" által ismerte meg.

"Szeretem, hogy bízhatok valakiben annyira, hogy átengedem neki a döntések feletti irányítást" – magyarázta a férfi, akit szerződés is kötelez az engedelmeskedésre. Nem csak szóbeli, hanem kézzel fogható, írásba foglalt, minden részletre kiterjedő dokumentum.

Mondanunk sem kell, a neten rengetegen támadják a párt, de főleg Sarah-t, mondván: neki kéne a párját kiszolgálnia, nem fordítva. Van, aki szerint gusztustalan, amit művelnek, és olyanok is akadnak, akik Bradley biztonságáért illetve mentális egészségéért aggódnak.

"Miért érzem úgy, hogy ennek az lesz a vége, hogy meggyilkolja?" – tette fel egy kommentelő a kérdést, míg más szimplán az iránti aggodalmát fejezte ki, meddig tarthat egy ilyen kapcsolat.