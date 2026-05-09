"Aláírtam egy szerződést, most a barátnőm dönt az életem minden részletéről"

Sokak szerint beteges, hogy szerződésben mondott le egy férfi minden döntési jogáról a barátnője számára. A pár azonban állítja: nem is lehetnének boldogabbak.
Sarah és Bradley csak első ránézésre tűnik átlagos szerelmespárnak. Ha bepillantunk az életükbe, a hétköznapjaikba, úgy tűnhet, mintha a férfi nem is pár, sokkal inkább rabszolga lenne, ugyanis minden döntést a nő hoz meg, még a legapróbbakat is, a férfi pedig örömmel teljesíti.
Noha rengetegen kritizálják a kapcsolatukat, Bradley állítja: nem is lehetne boldogabb. "Mindig egy ilyen kapcsolatra vágytam, és végre elértem. Az, hogy megmondják, mit tegyek, értelmet ad az életemnek" – jelentette ki a férfi magabiztosan a Love Don't Judge stábjának. Barátnője, Sarah egyébként a következőképp jellemezte a helyzetet:
Én irányítok, ő pedig a szabályaim szerint él.
Sarah megmutatta: párja nyakában biléta lóg, mintha csak kutya lenne, ráadásul egy "Sarah Button tulajdona" is díszíti a férfi testét.
A nő arról is beszámolt: Bradley-t online, a fiatal férfi előző "tulajdonosa" által ismerte meg.
"Szeretem, hogy bízhatok valakiben annyira, hogy átengedem neki a döntések feletti irányítást" – magyarázta a férfi, akit szerződés is kötelez az engedelmeskedésre. Nem csak szóbeli, hanem kézzel fogható, írásba foglalt, minden részletre kiterjedő dokumentum.
Mondanunk sem kell, a neten rengetegen támadják a párt, de főleg Sarah-t, mondván: neki kéne a párját kiszolgálnia, nem fordítva. Van, aki szerint gusztustalan, amit művelnek, és olyanok is akadnak, akik Bradley biztonságáért illetve mentális egészségéért aggódnak.
"Miért érzem úgy, hogy ennek az lesz a vége, hogy meggyilkolja?" – tette fel egy kommentelő a kérdést, míg más szimplán az iránti aggodalmát fejezte ki, meddig tarthat egy ilyen kapcsolat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.