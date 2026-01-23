Szinte biztos, hogy te is nézted: 43 éve mutatták be A szupercsapatot

Korábban a sorozatoknak a korlátolt elérhetőség miatt még nagyobb kultusza volt mint manapság. Nem volt sok csatorna, vagy Netflix és HBO Max, de az a pár csatorna, ami maradt, mégis pont elég volt. Ez a felállás nem csak a szűk családi kört hozta közelebb, hanem valahol mindenki szinte ugyanazokat a tévés tartalmakat nézte, állandó közös témát adva az embereknek. A szupercsapat, mint hipermaszkulin, törvényen kívüli egykori kommandósok epizodikus története pont ilyen volt.

A szupercsapat Hannibalját szinte csak szivarral láthattuk (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

A szupercsapat intróját lehetetlen elfelejteni

A szupercsapat 1983. január 23-án indult, de a hazai közönség csak jóval később, 1997. október 11-én láthatta először a sorozatot a MacGyver, Herkules és a Xena mellett. Ezeket a műsorokat heti rendszerességgel követhették a nézők az akkor még kezdeti időszakában járó TV2 felhozatalában.

Valahányan emlékezhetünk milyen volt először látni A szupercsapat intróját. A képernyőbe berepül a katonákkal zsúfolt helikopter, Bozai József pedig mesél nekünk a csapatról, akiket el nem követett bűneikért ítéltek el. Fegyverdurranás, a golyók kilyukasztják a képernyőt, robbanások, még több puska és még több helikopter. Mindez a valaha volt egyik legjellegzetesebb intrózenéjével — mit nekünk dalszöveg, puszta dúdolásból mindenki levágja miről van szó!

A szupercsapat szereplők legalább ennyire zseniálisak: a csapat vezetője Hannibal Smith (George Peppard), a stílusos és sármos Templeton „Szépfiú” Peck (Dirk Benedict), az ajtókat sorra ledöntő Rosszfiú B.A. Baracus (Mr. T) és a csapat őrült fickója H.M. Murdock (Dwight Schultz). Az epizódok kiszámíthatóak voltak, de valamennyire ez is volt a varázsa: egy ártatlan személy vagy közösség bajba kerül, a hatóságok pedig tehetetlenek és itt már csak az öntörvényű hőseink segíthetnek. Megjelennek, poénkodnak, robbantgatnak, Szépfiú elcsábít egy nőt, Rosszfiú szétver mindenkit és a probléma valahogy megoldódik.

Lássuk be, nem egy Emmy-díjas koncepció, a sorozat szakmai megítélése soha nem volt túl magas szinten. A szupercsapat népszerűsége és kultikus státusza inkább a rajongói elismerésből és a hosszútávú ismétlésekből fakadt, a díjátadóktól pedig távol tartották magukat. Sőt, igazából a történet se volt fontos, hanem a hangulat — sokan még csak nem is emlékeznek egy epizódra sem, pedig az 5 évadot és 98 epizódot átölelő akciócunami legjavát mind láttuk. Mégis, akármennyi autó széttörik, akárhány épület és egyéb robban fel, a sorozatban soha senki nem hal meg, ezzel tudtak családbarát köntösben feltűnni újra és újra.