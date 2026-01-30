Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Sylvester Stallone éve lesz 2026: Rocky és Rambo újra a mozikban

Sylvester Stallone
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 18:40
rockyRambo
Milyen évet írunk? Kicsit mintha a nyolcvanas évekre ébredtünk volna, miután Sylvester Stallone kasszasikerei kerülnek újra terítékre a mozikínálatokban.

Ezen a ponton elmondhatjuk, hogy a nyolcvanas évek óta nem foglalkoztak annyit Sylvester Stallone-val, mint amennyit 2026-ban fognak. Életének két fontos mérföldköve, a Rocky és a Rambo is előreláthatóan méltó módon kerül vissza a köztudatba, mondhatni sokkal hamarabb, mint gondolnánk.

Sylvester Stallone a Rocky forgatásán
A Sylvester Stallone-filmek sehol se lettek volna a Rocky sikere nélkül (Fotó: Northfoto)

Sylvester Stallone életrajzi filmjét akár karácsony előtt láthatjuk

A Peter Farrelly (Zöld könyv) által rendezett I Play Rocky nem egy újabb folytatása lesz Rocky Balboa történetének, helyette Sylvester Stallone karrierjének kezdeti időszakát veszi alapul. Ugyanis a Rocky elkészülésének körülményei közel annyira legendás, mint a film maga: Stallone mindet félrerakott, minden csöppnyi pénzét felrakta erre a projektre, mely a történtek tanulsága alapján meghozta a gyümölcsét, hisz a film maga a legjobb filmnek járó Oscar-díjat vihette haza, Stallone munkáját színészként és forgatókönyvíróként is jelölték az aranyszoborra. A film amerikai bemutatója hálaadás időszakára már a mozikban lesz, első bemutatóját november 13-ra tervezik. Hogy a hazai közönség mikor láthatja majd, az egyelőre kérdéses.

Stallone szerepében Anthony Ippolitot láthatjuk majd, aki a kikerült képek alapján nem is hasonlíthatna jobban a világsztárra.

Végre mozgásba került a Jalmari Helander keze alatt formálódó Rambo előzményfilm is, amit a napokban kezdtek el forgatni Thaiföldön. A gyilkológépet játszó Noah Centineo is már megérkezett a helyszínre és mostanra minden bizonnyal már az első jelenetet is felvették hozzá. A sztori amúgy a Rambo: Első vér előtti időszakban játszódik, így minden bizonnyal a Rambo karakterét formáló traumatikus élményeken lesz a fókusz — meg hát a sok akció és véren, mert azért a Rambo filmek nem a szerénységükről híresek.

Noah Centineóban valóban felfedezhető a fiatal John Rambo (Fotó: Kay Blake)

Valójában egyik filmbe se volt túl sok beleszólása Stallonénak

Bármennyire is biztatóak ezek a projektek, egyelőre nem tudjuk hovatenni, hogy Stallone ezekből eléggé kimaradt. Olyannyira, hogy a róla készülő életrajzi filmről a médiából híresült először és az ő áldására, életének részleteit érintő rálátásokra nem voltak kíváncsiak. Nem úgy a Rambo film esetében, ahol végülis leültek vele beszélgetni, de az ötleteire nem voltak nyitottak. Hogy ez mit jelent az adott projektek tekintetében, az úgyis viszonylag hamar kiderül — legkorábban novemberben. 

 

 

