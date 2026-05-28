„Én vagyok az igazi Harry Potter” – Mariska Hargitay sokkolta Daniel Radcliffe-et

Nem sok ember lehet a bolygón, aki meglépheti Daniel Radcliffe-fel szemben, amit Mariska Hargitay meglépett a Hudson Theatre kulisszái mögött. Az Esküdt ellenségek sztárja meglátogatta az egykori Harry Pottert a színházban és meghökkentő pillanatokat okozott a színésznek.

Mariska Hargitay Broadway debütálása előtt sokkolta Daniel Radcliffe-fet (Fotó: Jeffrey Mayer)

Mariska Hargitay simán ellophatná Harry Potter szerepét

Daniel Radcliffe ugyan 15 éve szögre akasztotta a varázslótalárt, de Harry Potter szerepe valószínűleg élete végéig elkíséri. A színész most zárta sikeres szólóperformanszát a Hudson Theatre színpadán az Every Brilliant Thing című darabban, amelyben utolsó fellépése május 24-én volt. Ekkor látogatta meg őt Mariska Hargitay színésznő, aki május 26-tól veszi át tőle a szerepet és 6 héten át játszik majd Duncan Macmillan darabjában, ezzel debütálva Broadway-karrierjét.

Mariska Hargitay veszi át Daniel Radcliffe szerepét a színdarabban (Fotó: Lev Radin)

Jayne Mansfield lánya a kulisszák mögött várakozott, hogy találkozhasson Daniel Radcliffe-fel, egyrészt, hogy gratuláljon persze, de emellett egy igazán meghökkentő mondat hagyta el a színésznő száját.

Én vagyok az igazi Harry Potter.

Radcliffe kikerekedett szemmel nézett rá, de a People magazinnak adott interjú szerint a színész nagyon is kíváncsi volt a sokkoló mondat folytatására.

„Ekkor közelebb hajoltam és megmutattam neki a homlokomon a sebhelyet, amit kislány koromban szereztem az autóbalesetben, amikor anyukám meghalt. Daniel jól megnézte és azt mondta: tényleg te vagy!”

A végzetes autóbaleset, ahol Mariska Hargitay a sebhelyét szerezte (Fotó: ZUMA Press)

Jayne Mansfield lánya örökre magán viseli a sebet

Mariska Hargitay arra a végezetes balesetre utalt, ami 1967-ben történt és hollywoodi csillag édesanyja, Jayne Mansfield halálát okozta. Az autó hátsó ülésén ült Mariska testvéreivel, Zoltánnal és Miklóssal. A színésznő nemrég a teljes családi históriát ízekre szedte az Anyám, Jayne Mansfield dokumentumfilmben, melyet ő maga rendezett. A magyar származású Mickey Hargitay és Jayne Mansfield mesébe illő élete titoktól volt terhes, a legnagyobbat pedig Mariska fedezte fel a film forgatása közben. A színésznő mindössze 3 éves volt, amikor az autóbaleset történt, és egész életében küzdött a nyomasztó érzéssel, hogy valójában sosem ismerte az édesanyját. Ezért döntött úgy, hogy elkészíti a filmet és testvérei segítségét kérve felderíti Jayne Mansfield rejtve maradt életét. Az emlékek között kutatva azonban olyanra bukkant, ami felforgatta egész addigi életét. Kiderült, hogy édesanyja rövid ideig tartó kapcsolatba bonyolódott egy Las Vegas-i énekessel, Nelson Sardellivel. Ahogy Mariska feltárta a kapcsolat idővonalát, egyértelművé vált, hogy vér szerinti édesapja valójában nem Mickey Hargitay, hanem Nelson Sardelli. Mariska Hargitay súlyos teherként cipeli tovább családja történetét, és mint kiderült, a végzetes autóbaleset nyomait is magán viseli.