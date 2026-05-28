Brutális baleset történt: szirénázó mentőautóval ütközött egy személygépkocsi

Szirénázó mentőautó és egy személygépkocsi ütközött össze egy kereszteződésben Suceava megyében szerda este. A térfigyelő kamerák felvételei szerint a személyautó zöld jelzésen hajtott be a kereszteződésbe, viszont nem adott elsőbbséget a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel, valamint nagy sebességgel érkező mentőnek, így a két jármű nagy erővel ütközött össze.
A balesetet követően a személyautó 23 éves vezetője sérülésekkel kórházba kellett szállítani: az orvosok szerint állapota stabil. A mentőautó személyzete ugyan nem sérült meg, viszont a jármű súlyosan megrongálódott.
A rendőrség eljárást indított, és nyomozást folytat az ügy részleteinek megállapítása érdekében - írja a Maszol.
