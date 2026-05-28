„Azt is elfelejtettem, hogy van Isten” – a magyar szerzetes megrázó vallomása a kómáról és a hit elvesztéséről

Döbbenetes történetet osztott meg a betegségéről Didák atya, ferences szerzetes. A férfi egy súlyos agyi fertőzés és hosszú kóma után nemcsak járni és beszélni felejtett el, hanem a hitét is teljesen elveszítette. Saját bevallása szerint hónapokig nem emlékezett sem az imákra, sem arra, hogy egyáltalán létezik Isten.
A szerzetes története egyszerre megrázó és nehezen felfogható. Didák atya egy lisztéria baktérium okozta agyhártya- és agyvelőgyulladáson esett át. A betegség majdnem az életébe került.
Volt egy agyi gyulladásom, amit gyógyszerekkel kezeltek, és kaptam egy lisztéria baktériumot, ami agyvelő- és agyhártyagyulladást okozott. Ez tíz napig kómába juttatott
– mesélte az atya a betegségéről.
Bár az antibiotikumok végül megmentették az életét, a felépülés rendkívül nehéz volt. Újra kellett tanulnia az alapvető dolgokat is.
Meg kellett tanulnom újra járni, beszélni, mozogni, olvasni. A memóriám még mindig kihagy néha. Egyszerűen leblokkolok
– tette hozzá őszintén.
A legmegdöbbentőbb azonban nem a fizikai állapota volt, hanem az, ami a hitével történt.
A fertőzés következtében mindent elfelejtettem. Nem volt semmilyen látomásom vagy ilyesmi. Viszont a hitemet körülbelül négy hónapra teljesen elvesztettem. Amikor kómába kerültem, az Isten fogalma számomra megszűnt. Mintha kitörölték volna. Ami furcsa volt, hiszen ez a hivatásom
- vallotta be az atya.
A ferences szerzetes szerint olyan mély volt az emlékezetkiesés, hogy még a legismertebb keresztény imák sem jutottak eszébe.
Elfelejtettem az imádságokat, amiket egész életemben mondtam. Mintha soha életemben nem hallottam volna azt a szót, hogy "Miatyánk". Nem jutott eszembe, mi az Isten fogalma. Elfelejtettem mindent. Azt is, hogy van Isten, egyszerűen mindent elveszítettem
- tette hozzá.
Didák atya a rehabilitáció idején rendszeresen feljárt az Országos Rehabilitációs Intézet csendes kápolnájába.
Esténként felmentem a kápolnába, egyedül voltam, de nem imádkoztam. Csak szerettem ott lenni, csendben üldögélni. Egyik este, ahogy ott ültem, hirtelen minden beugrott. Egyik pillanatról a másikra! Mint egy isteni csoda. Megszülettek újra az imádságok, minden visszajött
- mesélte, önmagán is csodálkozva.
A szerzetes szerint a hit visszatérése teljesen más volt, mint a többi képességének a rehabilitációja.
A járásom kemény munka volt, a beszéd is gyógytorna eredménye. Minden hosszú folyamat volt. Csak az imádság volt olyan, mint egy gondolat, ami elhagyott, majd visszajött. A történtek mélyen elgondolkodtattak
- mondta az atya.
Nagyon sokat gondolkodtam azon, vajon mi köze az agyam betegségének a hitemhez. Van valami összefüggés, mert különben nem veszítettem volna el, és nem jött volna vissza ilyen hirtelen. Úgy érzem, most máshogyan állok a Jóistenhez. Azt gondolom, sokat tanultam ebből az egészből. Főleg a hit érdekességéről és mélységéről
- osztotta meg gondolatait.
A szerzetes története sokak számára felvetheti a kérdést: vajon a hit kizárólag lelki tapasztalat, vagy az emberi agy működéséhez is szorosan kapcsolódik? Didák atya nem tud biztos válaszokat – de saját élménye örökre megváltoztatta azt, ahogyan Istenre és az emberi elmére tekint.
Az egyik pillanatban nem volt hit. A másikban pedig újra volt. Ezt soha nem fogom elfelejteni
- zárta gondolatait az atya.
