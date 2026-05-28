Gyászol Hollywood: elhunyt az Oscar-díjas legenda

Nemrég jelentették be a szomorú hírt, hogy 95 éves korában elhunyt Albert Wolsky. A jelmeztervező öt évtizedes pályafutása során díjnyertes kosztümöket és időtálló ruhadarabokat készített a színészek számára, mi több, az egyik ötletével még divatot is teremtett - írja a Life.hu.
Albert Wolsky valódi herceg voltál a hétköznapi férfiak között. Hatalmas szeretettel és hálával gondolok rád. Te voltál az első, aki azt mondta nekem, hogy jelmeztervező leszek, és te voltál az a férfi, akit minden nehéz döntésem előtt felkerestem. Nagyon szomorú vagyok most
- tisztelgett a május 23-án elhunyt ikon emléke előtt lejobb barátja, Christopher Lawrence egy megható Instagram-bejegyzésben.
Albert Wolsky karrierje az 1960-as években vette kezdetét, amikor különböző Broadway-darabokban dolgozott és ő készítette a ruhákat a Camelothoz és A szobalány Manhattenben darabhoz. Később számtalan filmben is megcsillogtatta tehetségét, amelyek közül a legismertebb a Grease volt, amellyel divatot teremtett. Ő készítette ugyanis Olivia Newton-John ikonikus fekete ruháját, amelyet egy eredeti 1950-es fekete bőrnadrággal dobott fel, és amit a mai napig nők millió hordanak világszerte.
Wolsky a karrierje során hét Oscar-jelölést kapott, amelyek közül kettőt díjra tudott váltani. Az első elismerést az All That Jazz, a másodikat pedig a Bugsy című filmért kapta. Élete utolsó éveiben is aktív maradt: utolsó projektje a 2022-es Amsterdam című dráma volt.
