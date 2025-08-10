Brutális autóbalesetben halt meg a magyar származású szupersztár bombázó felesége: gyermekei is a kocsiban voltak!

Igazi könnyfakasztó képsoroknak lehet szemtanúja, aki megnézi az HBO Max dokumentumfilmjét. Az Anyám Jayne Mansfield című filmet nem más rendezte, mint maga Jayne Mansfield lánya, a Golden Globe díjas Mariska Hargitay. Az Elrontja Rock Huntert a siker? című film sztárjának bemutatása mellett Hargitay egy olyan titkot is felfed, amire egyáltalán nem voltunk felkészülve.

Mariska Hargitay testvérei segítségével göngyölíti fel Jayne Mansfield életének rejtett oldalát (Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency)

Jayne Mansfield: Monroe-utánzat vagy sokkal több?

A platinaszőke hollywoodi szépség egy tragikus autóbalesetben vesztette életét. Mariska ekkor még csak 3 éves volt, így kevés emléke van az édesanyjáról. A baleset 1967-ben történt. Az autóban ült Mariska, és két idősebb testvére Zoltán és Miklós. A balesetet csak a gyerekek élték túl, akik a hátsó ülésen utaztak. Az Esküdt ellenségek sztárja egész életében küzdött a fájdalommal, hogy valójában nem ismeri az édesanyját. Ezért döntött úgy, hogy elkészíti a dokumentumfilmet és megpróbálja egy olyan oldaláról megismerni és bemutatni az édesanyját, ahogy eddig kevesen láthatták.

Ehhez segítségül hívta testvéreit is, akik szemmel láthatóan keresték a szavakat az első megszólalás alkalmával. Jayne Mansfield voltaképpen Marilyn Monroe utódjának “készült” Hollywoodban, azonban a későbbiekben kiderült, hogy sokkal több hasonlóságot mutat a Szőkék előnyben sztárjával. Monroe-hoz hasonlóan Mansfield is vágyott rá, hogy kitörtjön a “buta szőke” szerepből, hiszen rendkívül intelligens volt, kiválóan játszott hegedűn, zongorán és 4 idegen nyelvet is beszélt. Mariska feltett szándéka volt, hogy nemcsak magának keressen emlékeket, hanem a világnak is megmutassa, hogy az édesanyja több volt, mint olcsó Monroe-utánzat.

Jayne Mansfield be akarta bizonyítani a világnak, hogy nem csak egy buta szőke (Fotó: Graziano Arici)

Egy fél évszázados titok

A film második felében Mariska Hargitay egy olyan bombát dob le, amiért már megéri végignézni a közel két óra hosszú filmet. A színésznő édesapja, Mickey Hargitay magyar származású sportolóból vált testépítővé majd színésszé. Jayne Mansfield-del három közös gyermekük született. Legalábbis egészen eddig így tudtuk. A múlt azonban sötét titkokat rejt, melyeket a színésznő ebben a filmben tárt először a világ elé. Jayne Mansfield Las Vegasban ismerkedett meg Nelson Sardelli énekessel, akivel rövid ideig tartó kapcsolatba kezdett. Sokat utaztak együtt és néhány filmben is játszottak közösen. Éppen Németországban jártak, amikor Jayne elmondta Nelsonnak, hogy gyermeket vár.