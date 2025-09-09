Ma lenne 94 éves Latinovits Zoltán – Nosztalgikus kvíz a színészlegendáról

Latinovits Zoltán a magyar színjátszás fenegyereke volt, akit rajongva szeretett a közönség, ám élete tragikus véget ért – önkezével vetett véget saját történetének. Te mennyit tudsz róla valójában? Töltsd ki nosztalgikus kvízünket, amellyel a színészlegenda előtt tisztelgünk a születésnapján.
Latinovits Zoltán nemcsak színészóriásként vált legendává, hanem életútja is tele volt meglepetéssel, szenvedéllyel és kérdőjelekkel. Tudod például, ki mondta neki először: „Maga menjen színésznek!”? Hogy milyen mérnöki diplomát szerzett azelőtt, hogy színésznek állt volna? Az alábbi kvízből többek között az is kiderül, melyik híres vendéglátós család sarja volt, milyen munkát végzett érettségi után, ki volt a nagy szerelme, és milyen kapcsolat fűzte Bujtor Istvánhoz. Ha végigmész a kvízkérdéseken, garantáltan többet fogsz tudni erről a különleges és tragikus sorsú művészről, mint eddig bármikor.
