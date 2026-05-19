"Szégyenletes" – Balhé van! John Travoltát darabokra tépik Arany Pálma-díja miatt

Nem mindenki hatódott meg annyira John Travolta Arany Pálma-díjától, mint a színpadon a könnyeivel küszködő Grease sztárja. Paul Schrader forgatókönyvíró, aki láthatóan saját maga menedzseli a Facebook oldalát, tömör és velős véleményt fogalmazott meg Travolta Cannes-i Filmfesztiválon bezsebelt életműdíjával kapcsolatban.

John Travolta nem sokáig élvezhette felhőtlenül Arany Pálma díját (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

John Travolta Arany Pálma-díja nem mindenkinek tetszik

John Travolta a filmszakma egyik legrangosabb elismerésében részesülhetett a Cannes-i Filmfesztiválon az elmúlt hétvégén. Az éppen rendezőként debütáló színészt a színpadra szólította a fesztivál igazgatója, majd átadta neki az életműve elismeréseként szolgáló Arany Pálma-díjat. Travolta a könnyeivel küszködött és szemmel láthatóan egyáltalán nem számított a díjra. Rengetegen gratuláltak neki és valóban, sok szempontból maradandót alkotott a filmtörténetben, például a Szombat esti láz vagy a Tarantino rendezte Ponyvaregény főszerepeivel. Azonban így is akadt olyan a szakmában, aki nem helyeselte a Cannes-i bizottság döntését.

Paul Schrader túl messzire ment?

Paul Schrader forgatókönyvíró vitathatatlanul zseni a szakmában, igazi dinoszaurusz. Sokszor sorolják őt a “hollywoodi fenegyerekek” csoporthoz (többek között Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese), bár a közeg, ahonnan jött nem is állhatna távolabb kollégái hátterétől. Mélyen vallásos szülei egészen 18 (!) éves koráig nem engedték filmeket nézni, de lemaradását derekasan pótolta az egyetemi évek alatt. Olyan forgatókönyvek kötődnek a nevéhez, mint Martin Scorsese és Robert De Niro klasszikusa, a Taxisofőr, Willem Dafoe jézusi szerepe, a Krisztus utolsó megkísértése vagy a Dühöngő bika. Az elmúlt években készül Hitehagyott című thrillerért, melyben Ethan Hawke öltött reverendát, még Oscar-díjra is jelölték. Senki nem veheti el tőle sem a sikereit, sem a szaktudását, ugyanakkor ebben az esetben lehet, hogy jobb lett volna, ha valaki elveszi tőle a billentyűzetet, ugyanis saját Facebook-oldalára olyan posztot írt Travolta díjazására reflektálva, amitől a fehér barettsapkában parádézó színész esélyes, hogy újból elsírta magát.

Fel nem tudom fogni, mi állhat ennek a hátterében. Szégyenletes.

Paul Schrader egy régi számlát törlesztett a beszólással

Rövid, kegyetlen, lényegre törő. A kommentelők hol megvédték a Grease sztárját, hol egyetértettek Schrader kegyetlen kétsorosával, de számottevő volt azon hozzászólók jelenléte is, akik az Amerikai dzsigoló filmre utalgattak, azaz, hogy Schraderben valójában egy több évtizedes tüskét piszkált meg John Travolta életműdíja.