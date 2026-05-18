„Úgy sírtam, mint egy kisbaba” – John Travolta meghatódott a hír hallatán

John Travolta könnyekkel küszködve fogadta a meglepetést Cannes-ban, amikor első rendezése, a Propeller One-Way Night Coach világpremierje előtt a fesztivál tiszteletbeli Arany Pálmával tüntette ki. A díj a Cannes-i Filmfesztivál életmű elismerésének felel meg.

John Travolta Cannes-ban Fotó: Simone Comi

A színész láthatóan meghatódott volt, és visszafojtott könnyekkel azt mondta:

Ez túlmutat az Oscaron.

– mondta a Variety szerint, miközben a közönség hosszú tapssal ünnepelte. „El sem hiszem. Erre számítottam a legkevésbé.”

Travolta ezután a fesztivál igazgatójához, Thierry Frémaux-hoz fordult: „Azt mondtad, különleges este lesz, de nem tudtam, hogy ennyire.”

Ez egy alázatra intő pillanat számomra, ezért szívből köszönöm, Thierry. Amikor novemberben találkoztam veled, eszem ágában sem volt, hogy a filmemet beválasztják. Aztán Thierry azt mondta, hogy nemcsak bekerült, hanem történelmet is ír, mert ez lett az első film, amelyet ilyen korán kiválasztottak Cannes-ba. Úgy sírtam, mint egy kisbaba, mert egyszerűen nem hittem el. Az én szememben te vagy a filmipar legjobb ítélőképességű embere. Már annak is örültem volna, ha egyáltalán itt lehetek. Erre végképp nem számítottam. Nagyon köszönöm.

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, a kétszeres Oscar-jelölt színész azért érkezett Cannes-ba, hogy bemutassa az Apple támogatásával készült új filmjét, amely azonos című, 1997-ben megjelent gyerekkönyvén alapul. Az önéletrajzi ihletésű családi film az 1960-as évek repülésének aranykorában játszódik, és egy fiatal repülőgép-rajongó fiú, Jeff (Clark Shotwell), valamint édesanyja (Kelly Eviston-Quinnett) történetét követi, akik egy egyirányú, országon átívelő utazásra indulnak Hollywood felé. A filmben Travolta lánya, Ella Bleu Travolta is szerepel.