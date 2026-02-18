„Örülünk, Vincent?” — John Travolta 72 évesen is a kedvenc színészünk

A fiatalos szépséget lassacskán egy érett, sármos úriemberré formálta az idő. A színész neve garancia a szórakozásra már több évtized óta. Ha valaki, akkor ő tényleg mindent belead a játékaiba és hogy a John Travolta-filmek közül melyik a legjobb, az attól függ, hogy kit kérdezünk meg róla.

John Travolta korát nehéz lenne megmondani legújabb képeiről (Fotó: Faye Sadou)

John Travolta feltáncolta magát a legnagyobbak közé

Szombat esti láz

Ez a film volt John Travolta első igazi kitörése, mely egyszerre időtálló karakterdrámát és energikus diszkóhangulatot kínál. Jól reagált a korszak trendjeire, akkori divatra és slágerekre egyaránt. A Szombat esti lázban Travoltát egy magabiztos, de érzékeny szerepben láthattuk, ahol színészi és táncos tehetsége egy életre meghatározta a felé irányuló bizalmat a filmvilágban. Az alkotást a Bee Gees zenéi színesítik (Stayin’ Alive, Night Fever, More Than a Woman), mellyel a filmtörténelem egyik legkelendőbb filmzenei albuma is Travolta játékának köszönhető.

Grease

A Grease az a musical, amelynek szinte az összes dalát jól ismerjük. Ez a film a rock'n'roll fénykorából inspirálódva, ahol bár Travoltáék kicsit korosak voltak tinédzser szerepükhöz, de annyira látványos, táncos-zenés alkotás lett fülbemászó dallamokkal, hogy ezt a nap végén mindenki megbocsátotta nekik. John Travolta ismét bemutatta tánctudását, kiegészítve olyan saját maga előadott dalokkal, mint a Summer Nights, You're the One That I Want és a We Go Together. A Grease óriási kasszasiker lett 1978-ban, világszerte több mint 395 millió dollárt termelt a mozikban — ami mai értékre fordítva megközelítené a 1,2 milliárd dollárt.

John Travolta és Olivia Newton John nagyon jól működtek együtt a filmben (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ponyvaregény

Quentin Tarantino a Kutyaszorítóban című film után elkészítette magnum opusát, a Ponyvaregényt. Tarantino eredetileg Michael Madsent szerette volna Vincent Vega szerepére, aki a rendező előző filmjében már bizonyított, de ő éppen a Wyatt Earp című forgatásaival volt elfoglalva. Így a rendező és a stúdió között kisebb vita alakult ki: a Miramax szerette volna, ha a nagyágyú Daniel-Day Lewis kapná a szerepet, azonban Tarantino víziójába Travolta illett inkább. John Travolta végül csökkentett gázsival elfogadta a szerepet.