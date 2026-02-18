„Örülünk, Vincent?” — John Travolta 72 évesen is a kedvenc színészünk

A fiatalos szépséget lassacskán egy érett, sármos úriemberré formálta az idő. A színész neve garancia a szórakozásra már több évtized óta. Ha valaki, akkor ő tényleg mindent belead a játékaiba és hogy a John Travolta-filmek közül melyik a legjobb, az attól függ, hogy kit kérdezünk meg róla.
Ez a film volt John Travolta első igazi kitörése, mely egyszerre időtálló karakterdrámát és energikus diszkóhangulatot kínál. Jól reagált a korszak trendjeire, akkori divatra és slágerekre egyaránt. A Szombat esti lázban Travoltát egy magabiztos, de érzékeny szerepben láthattuk, ahol színészi és táncos tehetsége egy életre meghatározta a felé irányuló bizalmat a filmvilágban. Az alkotást a Bee Gees zenéi színesítik (Stayin’ Alive, Night Fever, More Than a Woman), mellyel a filmtörténelem egyik legkelendőbb filmzenei albuma is Travolta játékának köszönhető.
A Grease az a musical, amelynek szinte az összes dalát jól ismerjük. Ez a film a rock'n'roll fénykorából inspirálódva, ahol bár Travoltáék kicsit korosak voltak tinédzser szerepükhöz, de annyira látványos, táncos-zenés alkotás lett fülbemászó dallamokkal, hogy ezt a nap végén mindenki megbocsátotta nekik. John Travolta ismét bemutatta tánctudását, kiegészítve olyan saját maga előadott dalokkal, mint a Summer Nights, You're the One That I Want és a We Go Together. A Grease óriási kasszasiker lett 1978-ban, világszerte több mint 395 millió dollárt termelt a mozikban — ami mai értékre fordítva megközelítené a 1,2 milliárd dollárt.
Quentin Tarantino a Kutyaszorítóban című film után elkészítette magnum opusát, a Ponyvaregényt. Tarantino eredetileg Michael Madsent szerette volna Vincent Vega szerepére, aki a rendező előző filmjében már bizonyított, de ő éppen a Wyatt Earp című forgatásaival volt elfoglalva. Így a rendező és a stúdió között kisebb vita alakult ki: a Miramax szerette volna, ha a nagyágyú Daniel-Day Lewis kapná a szerepet, azonban Tarantino víziójába Travolta illett inkább. John Travolta végül csökkentett gázsival elfogadta a szerepet.
Így lett belőle a Ponyvaregény híres gengszterje, aki híresen elítéli a majonézt sült krumplival és a film végére bizony megtudja, hogy kell adrenalinnal kezelni a drogtúladagolást. Sőt, innen származik a híres John Travolta meme, amikor zavartan néz körbe.
Végül Madsen se került távol a Ponyvaregénytől. Ugyanis, a karaktereik, Vincent Vega és a Kutyaszorítóban filmből ismert Mr. Drapp (másik nevén Vic Vega) testvérek lettek a Tarantino filmes univerzumon belül.
Miután Nicolas Cage átripacskodta filmes pályafutásának javarészét, furcsa belegondolni, hogy valamikor jó film is származott tőle — az Ál/Arc az pont ilyen, ahol John Travolta mellett játszott. A két színész lényegében testet cserél ebben a filmben, melynek révén az egyik legizgalmasabb akcióthrillerjét hozták vászonra John Woo rendezésében. Különös kihívás volt ez a film a két színész számára, egymás stílusát, jellegzetes mozdulatait és játékát kellett tanulmányozniuk a hiteles alakítás érdekében. A végeredmény mindkettejük karrierjének egyik legjobb alkotása.
Na jó, bár nem a legjobb filmje, de kár lenne kihagyni ezt a kis kitérőt, amit még a Ponyvaregény előtt ejtett meg. Kritikailag jelentősen alulmarad, de furcsa narratívájával és alapkoncepciójával nettó közönségkedvenc lett belőle, és bőven akadnak, akik ezt a sikert Travoltához is kötik. Összejön Kirstie Alley-vel és mellette betekintést nyer az apaságba, teszi mindezt úgy, hogy egy kisbaba végig narrálja tapasztalatait. Könnyed vígjátéknak csodálatos, de azért még így is furcsa, hogy Tarantino ezen alkotás után éppen rá gondolt, hogy egy veszélyes gengszter szerepét adja neki.
