Mitől óriási bukta Agatha Christie legújabb regényadaptációja, ha közben letarolta a Netflixet?

Agatha Christie
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 15:29
Netflixfeldolgozás
A hét számlap rejtélye újítani akart, szerzett hozzá megfelelő színészeket is, de mégsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Így sikerült Agatha Christie legújabb regényadaptációja.

Jelenleg is vezeti a Netflix toplistáját az Agatha Christie: A hét számlap rejtélye című minisorozat, mely az írónő azonos című regénye alapján készült. A főszerepben a fiatal és rendkívül éles eszű Lady Eileen “Bundle” kezd el saját szakállára nyomozni, akit Mia McKenna-Bruce alakít, de sajnos csúfos vereséget szenved az érdeklődés fenntartásában. 

Mia McKenna-Bruce az Agatha Christie: A hét számlap rejtélye premierjén.
Mia McKenna-Bruce csúfos bukása lett Agatha Christie könyvek adaptációja (Fotó: PA)

Agatha Christie: A hét számlap rejtélye 

Agatha Christie regényeiből már számtalan adaptáció született. Ezek közül vannak jobbak és rosszabbak is, a Netflix toplistáját vezető A hét számlap rejtélyével kapcsolatban azonban még billeg a mérleg nyelve. Kétségtelen, hogy a stáblistán szerepel néhány húzónév, például Martin Freeman, a Harry Potter-filmekből ismert Helena Bonham Carter, vagy az Oxfordi évemmel a lányok kedvencévé vált Corey Mylchreest, de még ők sem tudják elvinni a hátukon ezt a gyengélkedő feldolgozást. Maga Agatha Christie írónő könnyed thrillerként hivatkozott erre a regényre, a sorozatot rendező Chris Chibnall pedig mintha szó szerint értelmezte volna a krimiíró szavait. A hét számlap rejtélye valóban könnyed szórakozásként szolgál, de időnként olyan érzésünk támad, mintha a film szándékosan hülyének nézné nézőjét. A forgatókönyv nagymértékben kicsavarta Christie eredetijét, amivel nem is a módosítások okozzák a legfőbb problémát, hanem a történet és az események végletekig történő leegyszerűsítése. Kriminek krimi, nyomozásnak is nyomozás, de a végén mégis olyan érzésünk támad, mintha a megfejtések minden előzmény nélkül csak esetlegesen az ölünkbe hullottak volna. Martin Freeman jól hozza a Christie-féle főfelügyelő tipikus karakterét, Battle-t, de pont ettől kissé unalmassá és megszokottá válik.  A forgatókönyvön eszközölt változtatások célja az volt, hogy a történet főhőse Bundle legyen, de Mia McKenna-Bruce alakítása sajnos kevésnek bizonyul, átlagos és felejthető.  

Helena Bonham Carter, Mia McKenna-Bruce és Martin Freeman az Agatha Christie: A hét számlap rejtélye premierjén.
Még ez a trió sem tudta megmenteni A hét számlap rejtélyét (Fotó: PA)

Agatha Christie adaptációk 

Agatha Christie már 50 éve nincs köztünk, de regényeit továbbra is újabb és újabb nyomtatásokban jelentetik meg, emellett a filmek és sorozatok világában is tovább él öröksége. Évtizedes múltra tekint vissza a Poirot sorozat David Suchet főszereplésével, és Kenneth Branagh is magára öltötte már a belga detektív karakterét a Gyilkosság az Orient Expresszen, a Halál a Níluson és a Szeánsz Velencében című filmekben, melyeket ő maga rendezett. A hét számlap rejtélye is csatlakozik a modern adaptációk sorába, de sajnos, ahogy Kenneth Branagh rendezései, úgy ez a három epizódból álló miniszéria is valószínűleg idővel a feledés homályába vész.  

 

 

