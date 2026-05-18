"Kövér voltam és munkanélküli" – Felháborító volt: Peter Jackson kirúgta Ryan Goslingot!

Peter Jackson egy több mint 10, sőt, lassan 20 éves történetről rántotta le a leplet az Entertainment Weekly riporterének a Cannes-i Filmfesztiválon. A Komfortos mennyország című filmből szinte az utolsó pillanatban rúgták ki Ryan Goslingot, ennek körülményei most napvilágot láttak a rendező jóvoltából.

Elijah Wood adta át Peter Jackson Arany Pálma díját a Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE)

Peter Jackson rendező évtizedes titka

Peter Jackson a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálma díjban részesült életműve elismeréseként. Persze minden létező filmes portál riportere rá volt kíváncsi, többek között az Entertainment Weekly tudósítója is elkapta egy rövid interjú erejéig, melynek során meghökkentő történetet tudott meg A Gyűrűk Ura-trilógia rendezőjétől. A 2009-es Komfortos mennyország című filmjéről volt szó, melyben az eredeti tervek szerint Ryan Gosling játszotta volna a főszereplő Saoirse Ronan apukáját, azonban az utolsó utáni pillanatban megváltak A Hail Mary-küldetés sztárjától, pont olyan gyorsan, mint Mike White Helena Bonham Cartertől a Fehér Lótusz új évadában. A döntés hirtelen volt és sokáig nem ismertük az okokat, mígnem 2010-ben Gosling a The Hollywood Reporternek elmondta, azért rúgták ki, mert Peter Jackson engedélye nélkül közel 30 kilót hízott, mire elkezdődött volna a forgatás. Helyét Mark Wahlberg vette át végül.

Mark Wahlberg szerencsére azonnal beugrott Ryan Gosling helyére (Fotó: NORTHFOTO)

Peter Jackson, aki most A Gyűrűk Ura folytatásán is dolgozik, nem kertelt és elmondta a véleményét a kérdésben, ugyanakkor kihangsúlyozta, nem akar konkrét példákat hozni konkrét színészekkel.

“Amikor ilyen történik, az mindig a mi hibánk, sosem a színészé. Ez azt jelenti, hogy első körben nem jól választottunk, és út közben derül ki, hogy a választásunk nem működik abban a vízióban, amit előzetesen elképzeltünk, ezért pedig teljes felelősséget vállalunk.”

Az ominózus 2010-es interjúban Ryan Gosling így nyilatkozott a szituációról.

“Más elképzeléseink voltak arról, hogy kellene kinéznie a karakternek. Én úgy gondoltam, hogy nagyjából 100 kilós. Nem beszélgettünk túl sokat az előkészületek alatt és ez volt a probléma."