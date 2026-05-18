"Kövér voltam és munkanélküli" – Felháborító volt: Peter Jackson kirúgta Ryan Goslingot!

Peter Jackson egy több mint 10, sőt, lassan 20 éves történetről rántotta le a leplet az Entertainment Weekly riporterének a Cannes-i Filmfesztiválon. A Komfortos mennyország című filmből szinte az utolsó pillanatban rúgták ki Ryan Goslingot, ennek körülményei most napvilágot láttak a rendező jóvoltából.
Peter Jackson a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálma díjban részesült életműve elismeréseként. Persze minden létező filmes portál riportere rá volt kíváncsi, többek között az Entertainment Weekly tudósítója is elkapta egy rövid interjú erejéig, melynek során meghökkentő történetet tudott meg A Gyűrűk Ura-trilógia rendezőjétől. A 2009-es Komfortos mennyország című filmjéről volt szó, melyben az eredeti tervek szerint Ryan Gosling játszotta volna a főszereplő Saoirse Ronan apukáját, azonban az utolsó utáni pillanatban megváltak A Hail Mary-küldetés sztárjától, pont olyan gyorsan, mint Mike White Helena Bonham Cartertől a Fehér Lótusz új évadában. A döntés hirtelen volt és sokáig nem ismertük az okokat, mígnem 2010-ben Gosling a The Hollywood Reporternek elmondta, azért rúgták ki, mert Peter Jackson engedélye nélkül közel 30 kilót hízott, mire elkezdődött volna a forgatás. Helyét Mark Wahlberg vette át végül.
Peter Jackson, aki most A Gyűrűk Ura folytatásán is dolgozik, nem kertelt és elmondta a véleményét a kérdésben, ugyanakkor kihangsúlyozta, nem akar konkrét példákat hozni konkrét színészekkel.
“Amikor ilyen történik, az mindig a mi hibánk, sosem a színészé. Ez azt jelenti, hogy első körben nem jól választottunk, és út közben derül ki, hogy a választásunk nem működik abban a vízióban, amit előzetesen elképzeltünk, ezért pedig teljes felelősséget vállalunk.”
Az ominózus 2010-es interjúban Ryan Gosling így nyilatkozott a szituációról.
“Más elképzeléseink voltak arról, hogy kellene kinéznie a karakternek. Én úgy gondoltam, hogy nagyjából 100 kilós. Nem beszélgettünk túl sokat az előkészületek alatt és ez volt a probléma."
Hirtelen kövér voltam és munkanélküli.
A film főszerepét alakító Saoirse Ronan is megosztotta a véleményét egy 2024-es podcastműsorban, és elmesélte, ő hogy látta a helyzetet.
“Addigra már találkoztam Ryannel [Ryan Gosling], és ugyan még nem forgattunk egy percet sem, de már zajlottak az előkészületek. Nagyon könnyen összeszoktunk, úgyhogy fájt, amikor elment. De Mark [Mark Wahlberg] egyből jött, és ő akkor már apuka volt, volt három gyereke, úgyhogy több tapasztalata volt a szerephez. Ryan akkor még nagyon fiatal volt, talán 27 éves.”
A Komfortos mennyország Alice Sebold azonos című regénye alapján készült. A film egy része Peter Jackson szülőhazájában, Új-Zélandon forgott, ahogy anno A Gyűrűk Ura is. A főszerepeket Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz és Stanley Tucci játszották. A film ugyan csúfosan megbukott, de a kritika dicsérte Ronan és Stanley Tucci játékát. A legtöbben a komoly, hideglelős téma ellenére túlságosan sziruposnak találták Jackson rendezését, de kiemelték, hogy a filmben a túlvilág álomszerű megjelenítése technikailag hibátlanul sikerült.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.