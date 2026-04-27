Balhé A Fehér Lótusz körül: Repült a szupersztár a forgatásról

Fehér Lótusz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 14:45
HBO MaxbotránykirúgássorozatHelena Bonham Cartersorozatszínész
Mike White erős kreatív kontrollja a szupersztárokat sem kíméli. Alig pár napnyi munka után Helena Bonham Carter repült A Fehér Lótusz új évadából.
Botránnyal indult az HBO Max egyik legsikeresebb sorozatának forgatása. A Fehér Lótusz új szereplői közül a rajongók egyértelműen a kétszeres Oscar-jelölt Helena Bonham Carter megjelenését várták a legjobban, lévén az extravagáns színésznő lehet az új Tanya vagy Victoria, akik ellopták az előző évadokban a show-t. A gyártó azonban közölte: pár nappal a forgatás megkezdése után az 59 éves színésznőt kirakták a szériából.

Fehér Lótusz, Seven Dials premiere
Helena Bonham Cartert munka közben rúgták ki A Fehér Lótuszból

Kirúgták A Fehér Lótuszból Helena Bonham Cartert

A hírek szerint kreatív nézeteltérések akadtak, ugyanis a show írója, atyja és rendezője, Mike White szerint nem működött a karakter, amit korábban papírra álmodott, és amit Carter szemelt ki magának. Mindez pár nappal a forgatás megkezdése után több mint kellemetlen; ráadásul nem derült ki pontosan, hogy a színésznővel vagy a figurával van-e gond, ugyanis a kiadott közlemény szerint újraírják a szerepet a következő hetekben. Carter távozása miatt a rajongók máris kiborultak, ám ami ennél is fontosabb: a harmadik évad óta egyre többen esnek áldozatául A Fehér Lótusz „belső járványának”, vagyis Mike White extrém és – iparági pletykák szerint – toxikus kreatív kontrolljának.

Mike White vasszigorral fogja a sikersorozatot
  • Cristóbal Tapia de Veer három alkalommal is elhozta az Emmy-díjat a sorozat zeneszerzőjeként, a széria intrója pedig már-már ikonikussá vált. A harmadik szezon zenei világát White rengeteget kritizálta, így annyira megromlott köztük a viszony, hogy de Veer nem tér vissza az új évadra.
  • Miloš Biković politikai botrány miatt távozott. Ő alakította volna a maffiózó-selyemfiú Valentint, aki unatkozó negyvenes nőkre szakosodott. Az orosz színész ukránbarát kijelentései miatt azonban repült a szériából.
  • Ennél is botrányosabb volt Francesca Corney cseréje, aki már hetek óta forgatott, amikor White egyszer csak úgy gondolta, egy idősebbnek kinéző színésznőnek kellene alakítania az aranyásó Chloét. Charlotte Le Bon vette át a szerepet, Corney pedig távozott a thaiföldi forgatási helyszínről.

Egy dolog legalább biztos: bár rezgett kicsit a léc a harmadik évad elején, végül szuperizgalmas történet kerekedett ki belőle, így White erős kreatív kontrollja hatásosnak bizonyult, még ha nem is lesz tőle túl népszerű néhány kollégája körében. Azonban A Fehér Lótusz az HBO Max korlátlan támogatását élvezi, ugyanis hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb szériájuk.

Helena Bonham Carter kirúgása nem egyedi eset

Helena esete nem egyedi, ugyanis számos színészt rúgtak már ki a forgatás elején vagy akár még azelőtt, de az is előfordult, hogy maga a színész döntött a távozás mellett.

  • Az Oscar-díjas Rachel Weisz a Múmia harmadik részének a forgatása előtt pár nappal lépett le, mert annyira pocséknak találta a forgatókönyvet, hogy a magas gázsi sem tartotta vissza. Maria Bello ugrott be Evelyn szerepére. Szerencsére Weisz azóta megenyhült, ugyanis a jövőre érkező negyedik részen visszatér Brenda Frasier mellett.
Rachel Weisz egy kör múmiázásból kimaradt

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu