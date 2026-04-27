Balhé A Fehér Lótusz körül: Repült a szupersztár a forgatásról

Botránnyal indult az HBO Max egyik legsikeresebb sorozatának forgatása. A Fehér Lótusz új szereplői közül a rajongók egyértelműen a kétszeres Oscar-jelölt Helena Bonham Carter megjelenését várták a legjobban, lévén az extravagáns színésznő lehet az új Tanya vagy Victoria, akik ellopták az előző évadokban a show-t. A gyártó azonban közölte: pár nappal a forgatás megkezdése után az 59 éves színésznőt kirakták a szériából.
A hírek szerint kreatív nézeteltérések akadtak, ugyanis a show írója, atyja és rendezője, Mike White szerint nem működött a karakter, amit korábban papírra álmodott, és amit Carter szemelt ki magának. Mindez pár nappal a forgatás megkezdése után több mint kellemetlen; ráadásul nem derült ki pontosan, hogy a színésznővel vagy a figurával van-e gond, ugyanis a kiadott közlemény szerint újraírják a szerepet a következő hetekben. Carter távozása miatt a rajongók máris kiborultak, ám ami ennél is fontosabb: a harmadik évad óta egyre többen esnek áldozatául A Fehér Lótusz „belső járványának”, vagyis Mike White extrém és – iparági pletykák szerint – toxikus kreatív kontrolljának.
Egy dolog legalább biztos: bár rezgett kicsit a léc a harmadik évad elején, végül szuperizgalmas történet kerekedett ki belőle, így White erős kreatív kontrollja hatásosnak bizonyult, még ha nem is lesz tőle túl népszerű néhány kollégája körében. Azonban A Fehér Lótusz az HBO Max korlátlan támogatását élvezi, ugyanis hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb szériájuk.
Helena esete nem egyedi, ugyanis számos színészt rúgtak már ki a forgatás elején vagy akár még azelőtt, de az is előfordult, hogy maga a színész döntött a távozás mellett.
