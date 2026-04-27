Balhé A Fehér Lótusz körül: Repült a szupersztár a forgatásról

Botránnyal indult az HBO Max egyik legsikeresebb sorozatának forgatása. A Fehér Lótusz új szereplői közül a rajongók egyértelműen a kétszeres Oscar-jelölt Helena Bonham Carter megjelenését várták a legjobban, lévén az extravagáns színésznő lehet az új Tanya vagy Victoria, akik ellopták az előző évadokban a show-t. A gyártó azonban közölte: pár nappal a forgatás megkezdése után az 59 éves színésznőt kirakták a szériából.

A hírek szerint kreatív nézeteltérések akadtak, ugyanis a show írója, atyja és rendezője, Mike White szerint nem működött a karakter, amit korábban papírra álmodott, és amit Carter szemelt ki magának. Mindez pár nappal a forgatás megkezdése után több mint kellemetlen; ráadásul nem derült ki pontosan, hogy a színésznővel vagy a figurával van-e gond, ugyanis a kiadott közlemény szerint újraírják a szerepet a következő hetekben. Carter távozása miatt a rajongók máris kiborultak, ám ami ennél is fontosabb: a harmadik évad óta egyre többen esnek áldozatául A Fehér Lótusz „belső járványának”, vagyis Mike White extrém és – iparági pletykák szerint – toxikus kreatív kontrolljának.

három alkalommal is elhozta az Emmy-díjat a sorozat zeneszerzőjeként, a széria intrója pedig már-már ikonikussá vált. A harmadik szezon zenei világát White rengeteget kritizálta, így annyira megromlott köztük a viszony, hogy de Veer nem tér vissza az új évadra. Miloš Biković politikai botrány miatt távozott. Ő alakította volna a maffiózó-selyemfiú Valentint, aki unatkozó negyvenes nőkre szakosodott. Az orosz színész ukránbarát kijelentései miatt azonban repült a szériából.

politikai botrány miatt távozott. Ő alakította volna a maffiózó-selyemfiú Valentint, aki unatkozó negyvenes nőkre szakosodott. Az orosz színész ukránbarát kijelentései miatt azonban repült a szériából. Ennél is botrányosabb volt Francesca Corney cseréje, aki már hetek óta forgatott, amikor White egyszer csak úgy gondolta, egy idősebbnek kinéző színésznőnek kellene alakítania az aranyásó Chloét. Charlotte Le Bon vette át a szerepet, Corney pedig távozott a thaiföldi forgatási helyszínről.

Egy dolog legalább biztos: bár rezgett kicsit a léc a harmadik évad elején, végül szuperizgalmas történet kerekedett ki belőle, így White erős kreatív kontrollja hatásosnak bizonyult, még ha nem is lesz tőle túl népszerű néhány kollégája körében. Azonban A Fehér Lótusz az HBO Max korlátlan támogatását élvezi, ugyanis hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb szériájuk.