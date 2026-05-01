Gary Oldman a király! Mutatjuk a filmvilág legkiválóbb gonosztevőit

Bár sok esetben a színészek szeretik elkerülni a skatulyázást, az idő és a szerepek előbb-utóbb bebizonyítják, kinek mi áll a legjobban, milyen típusú karaktereket tud olyan pontossággal eljátszani, mintha ráöntötték volna. Különösen izgalmas kérdés ez, amikor negatív karaktereket kell alakítani, ami lelkileg lehet megterhelő is, ugyanakkor speciális színészi eszköztárat kíván. Ha filmes főgonoszokra gondolunk, egészen biztosan eszünkbe jut Gary Oldman, aki ennek sokszorosan koronázatlan királya, de a névsorban elfér mellette Willem Dafoe, Christopher Lee és még néhányan. Összeszedtük a filmes gonoszok legkiválóbb megtestesítőit.

Beskatulyázás ide vagy oda, Gary Oldman minden negatív szerepében kiváló volt (Fotó: Entertainment Pictures)

Gary Oldman filmjeiben kevésszer volt jófiú

Gary Oldman kikerülhetetlen név, ha filmes gonoszokról van szó. A JFK- A nyitott dossziéban a világ egyik leghíresebb gyilkosát, Lee Harwey Oswaldot alakította, aki a John F. Kennedy amerikai elnök ellen elkövetett merénylet végrehajtója volt, bár erről a mai napig megoszlanak a vélemények. Francis Ford Coppola rendezésében Dracula grófként szedte áldozatait, Az ötödik elem Zorgjaként pedig szintén főgonoszt alakított. Egy alkalommal Stephen Colbertnek adott interjúja közben demonstrálta, milyen technikával tud egy szempillantás alatt gonosz ábrázatot ölteni. Annak ellenére, hogy rendkívül sikeresen hozta ezeket a szerepeket, egy idő után maga is úgy érezte, skatulyába került, mintha minden rendezőnek és producernek ő lett volna az első gondolata, amikor negatív szerepre kerestek színészt.

Christopher Lee a legmenőbb gonosztevő

Christopher Lee számos okból a filmtörténet egyik legérdekesebb színésze. Vadászott nácikra, énekelt heavy metal együttesben és ő az egyetlen stábtag, aki személyesen találkozott A Gyűrűk Ura szerzőjével, J. R. R. Tolkiennel. Egyik, ha nem a leghíresebb gonosz szerepe is a trilógiához kapcsolódik. Saruman karakterét kifogástalan kegyetlenséggel hozta, de a Johnny Depp főszerepléséve készült Charlie és a csokigyárban Willy Wonka fogorvos édesapjaként is megijedtünk tőle egy kicsit, de még a Star Wars-univerzumba is befért Dooku gróf szerepében a sötét oldalt szolgálva.