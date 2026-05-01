Gary Oldman a király! Mutatjuk a filmvilág legkiválóbb gonosztevőit

Bár sok esetben a színészek szeretik elkerülni a skatulyázást, az idő és a szerepek előbb-utóbb bebizonyítják, kinek mi áll a legjobban, milyen típusú karaktereket tud olyan pontossággal eljátszani, mintha ráöntötték volna. Különösen izgalmas kérdés ez, amikor negatív karaktereket kell alakítani, ami lelkileg lehet megterhelő is, ugyanakkor speciális színészi eszköztárat kíván. Ha filmes főgonoszokra gondolunk, egészen biztosan eszünkbe jut Gary Oldman, aki ennek sokszorosan koronázatlan királya, de a névsorban elfér mellette Willem Dafoe, Christopher Lee és még néhányan. Összeszedtük a filmes gonoszok legkiválóbb megtestesítőit.
Gary Oldman kikerülhetetlen név, ha filmes gonoszokról van szó. A JFK- A nyitott dossziéban a világ egyik leghíresebb gyilkosát, Lee Harwey Oswaldot alakította, aki a John F. Kennedy amerikai elnök ellen elkövetett merénylet végrehajtója volt, bár erről a mai napig megoszlanak a vélemények. Francis Ford Coppola rendezésében Dracula grófként szedte áldozatait, Az ötödik elem Zorgjaként pedig szintén főgonoszt alakított. Egy alkalommal Stephen Colbertnek adott interjúja közben demonstrálta, milyen technikával tud egy szempillantás alatt gonosz ábrázatot ölteni. Annak ellenére, hogy rendkívül sikeresen hozta ezeket a szerepeket, egy idő után maga is úgy érezte, skatulyába került, mintha minden rendezőnek és producernek ő lett volna az első gondolata, amikor negatív szerepre kerestek színészt.
Christopher Lee számos okból a filmtörténet egyik legérdekesebb színésze. Vadászott nácikra, énekelt heavy metal együttesben és ő az egyetlen stábtag, aki személyesen találkozott A Gyűrűk Ura szerzőjével, J. R. R. Tolkiennel. Egyik, ha nem a leghíresebb gonosz szerepe is a trilógiához kapcsolódik. Saruman karakterét kifogástalan kegyetlenséggel hozta, de a Johnny Depp főszerepléséve készült Charlie és a csokigyárban Willy Wonka fogorvos édesapjaként is megijedtünk tőle egy kicsit, de még a Star Wars-univerzumba is befért Dooku gróf szerepében a sötét oldalt szolgálva.
Willem Dafoe gonosz karakterei közül egészen biztosan a Tobey Maguire főszereplésével készült Pókember-filmek Zöld manója jut eszünkbe először, de Dafoe sem spórolta ki filmográfiájából a további negatív hősöket. David Lynch Veszett a világ című road movie-jában Bobby Peru szerepében kimondottan visszataszító volt. A Robert Eggers rendezte A világítótoronyban Robert Pattinsonnal az abszolút morális szürkezónában egyensúlyoztak a film közel kétórás játékideje alatt. Dafoe külsőleg is egy igazi karakter, nem éppen alkalmas szépfiú szerepekre. Saját bevallása szerint azért megy neki ilyen jól a rosszfiúk megformálása, mert valójában egy rendkívül kedves, önzetlen fickónak tartja magát – bár Pedro Pascal majdnem felpofozása nem erről árulkodik – amikor viszont egy gonosz bőrébe bújik, kiélheti minden elnyomott belső "rosszaságát".
Nekünk magyaroknak Kristóf Tibor hangja tette feledhetetlenné, de az eredeti amerikai változatban Jeremy Irons páratlan orgánuma szólaltatta meg Az oroszlánkirály főgonoszát, Zordont, az oroszlánt. Egy évvel Az oroszlánkirály után ismét egy negatív hős bőrébe bújt. A Die Hard – Az élet mindig drága a Bruce Willis főszereplésével készült Die Hard-filmek harmadik darabja volt, melyben Jeremy Irons Simon Gruber terrorista karakterét alakította. Érdekes módon a szerepet eredetileg Sean Connerynek szánta a rendező, aki azért nem fogadta el, mert nem akart “ennyi ördögi gonosztevőt” alakítani. Ironsnak ezzel nem akadt gondja, a későbbiekben is szívesen vállalt hasonló szerepeket, például a Borgiák sorozatban, melyben Rodrigo Alexander, azaz VI. Alexander pápa karakterét alakította, aki nem éppen szent életviteléről és cselekedeteiről tett tanúbizonyságot a sorozatban.
Anthony Hopkins kihagyhatatlan szereplője ennek a gyűjtésnek, hiszen személyéhez kapcsolódik A GONOSZ, ha lehetünk ilyen merészek, hogy csupa nagybetűvel írjuk. A bárányok hallgatnak című thrillerben alakította először Hannibal Lecter karakterét. Tekintetétől, hanghordozásától még 35 évvel a film premierje után is a hideg futkos a hátunkon, pont úgy, ahogy a Jodie Foster által alakított Clarice nyomozónak.
Hopkins mindent erre a szerepre tett fel. Hiába volt stabil karrierje már a ‘60-as évek óta, még mindig nem tudott betörni a hollywoodi fősodorba, így úgy döntött, ha ez a film sem hozza el számára a várt elismerést, teljes mértékben visszavonul a filmszakmától és tehetségét a brit színház világában kamatoztatja tovább. Azonban A bárányok hallgatnak hatalmas anyagi és kritikai siker lett, egyben pedig Sir Anthony Hopkins első Oscar-díját is ennek a szerepnek köszönheti. Még két alkalommal bújt az őrült Dr. Lecter bőrébe, a 2001-ben készült Hannibal című filmben, melyet Ridley Scott rendezett, valamint a Ralph Fiennes és Edward Norton főszereplésével készült A vörös sárkányban, mely Thomas Harris regénye alapján készült.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.