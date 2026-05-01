Mélypontra került: pszichológus segít Puskás-Dallos Boginak

Puskás-Dallos Bogi, aki szemünk előtt nőtt fel a színpadon, most egy olyan arcát mutatta meg, amit eddig csak a legközelebbi hozzátartozói ismerhettek. Bogi 28 évesen, friss édesanyaként élete egyik legnagyobb belső utazásán megy keresztül: az újradefiniálás időszakát éli.

Puskás-Dallos Bogi decemberben mélyponton volt

Bár a közösségi médiában látott képek alapján úgy tűnhetett, minden a legnagyobb rendben, Bogi őszintén vallott arról, hogy a tavalyi év vége korántsem volt felhőtlen. A decemberi hónap egy komoly érzelmi mélypontot hozott számára. Ezért úgy döntött, hogy az év elejét önmaga gyógyítására és a mentális egészsége helyreállítására fordítja. Bogi nem félt segítséget kérni: nyíltan vállalja, hogy pszichológus támogatásával dolgozik a traumák feldolgozásán és önmaga újraépítésén.

"Én is elég mélyen voltam december végén. Nagyon sok minden összegyűlt, és azt éreztem, egy picit – ha nem is kiégtem – túltoltam" – fogalmazott akkoriban a Best magazinnak.

Ez most az újradefiniálás időszaka

Tiniként sokkal határozottabb volt, Bogi most 28 évesen, anyaként keresi ezt a lányt magában.

Amikor bele mertem jobban ugrani helyzetekbe, mert nem tudtam a következményét, és kicsit talán ezt keresem most a színpadon és az életben is. Ne féljünk a változástól, és figyeljünk a testünk jeleire, ismerjük fel, ha valami nem komfortos, és merjünk meghozni döntéseket. Mert szerintem lehetnek olyan élethelyzetek is, ahol egyszerűen elengedhetetlen az újradefiniálás. Például egy válásnál, halálesetnél, szakításnál vagy az anyaságnál. A tinikori önmagam valahogyan szókimondóbb volt... A gyermeki ösztönösség… Ez hiányzik

– vallotta be a podcastjében.

A Megasztár zsűriszéke várja

A belső munka és a lelki nagytakarítás éppen a legjobbkor hozta meg a gyümölcsét. Ő lesz a visszatérő Megasztár egyik új zsűritagja! Puskás-Dallos Bogi férje, Puskás Peti már el is látta instrukciókkal a feleségét. Nos, ez a feladat pedig tökéletes terep lesz arra, hogy újra elővegye azt a bizonyos szókimondó énjét. Hiszen zsűritagként nem elég a kedvesség: komoly döntéseket kell hozni, véleményt formálni, és néha bizony nemet is kell mondani.