Tökéletes orgánumát ezer hangból felismernénk — 77 éves lett Jeremy Irons

Mély búgó hang, mely megrezegteti a hangszórók membránját, klasszis brit stílus mely frissítően hat az amerikai filmekben is. Az elegáns, jelenlétével meggyőző Oscar és Emmy díjas színész, Jeremy Irons a mai nap lett 77 éves!

Jeremy Irons stílusa utánozhatatlan (Fotó: Photo Image Press)

Jeremy Irons mindig egy művész volt

Jeremy John Irons 1948. szeptember 19-én született a brit Cowes kikötővárosban, apja Paul Dugan Irons könyvelő, anyja Barbara Anne Brereton Brymer Irons. A művészet és önkifejezés mindig fontos volt számára, gyerekként saját zenei együttese is volt Four Pillars of Wisdom néven, ahol harmónikázott és dobolt is. Hogy színi tanulmányait fedezni tudja, mindent elvállalt amit tudott: volt utcai zenész, takarító és kertész is. A Bristolban szerzett színművészeti tanulmányai után színházi színészként érvényesült tovább, ahol jellemzően William Shakespeare darabokban játszott.

...aztán jöttek a filmek!

A szélesebb közönség mégis a mozifilmjeiről ismeri leginkább. A színpadot először A francia hadnagy szeretője című filmért hagyta el, ahol Meryl Streep-el játszott együtt, de a világhírt a David Cronenberg által rendezett Két test, egy lélek című film hozta el neki. Ebben egy egypetéjű ikerpár mindkét testvérét ő játssza, ugyanúgy egy magabiztosabb és domináns karaktert, mint egy ellenpólusaként működő visszahúzódó karaktert is. Jeremy Irons a két nehezen összeegyeztethető karaktert ugyanazzal a profizmussal hozza filmre. Cronenberg később a Pillangó úrfi című filmben foglalkoztatta őt.

A Két test, egy lélekben mindkét testvérpárt ő játszotta (Fotó: YouTube)

Nem sokkal ezután a valós eseményeken alapuló A szerencse forgandó című filmje még nagyobb sikert hozott a színésznek, melyben a rá háruló bűntény gyanújából igyekszik kikerülni. A film hozta el neki az akadémiai elismerést, a játékát a legjobb színésznek járó díjjal jutalmazták.

A szerencse forgandóban is hozta a brit eleganciát (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jeremy Irons jelenléte akkor is erős, ha ő maga egyáltalán nincs a képernyőn. Az Oroszlánkirályban Zordon szinkronhangja volt, ahol hasznosítani tudta a shakespeare-i történetekben szerzett tudását. A hangja tökéletesen harmonizált a szintén erőteljes, mély hangjáról ismert James Earl Jones-al, aki Mufasa hangját adta. Zordon hideg, de mégis színpadias karaktere kiemelkedő alakítás, mintha a rajzolt oroszlánban is kicsit fellelnénk a színészt... ha nagyon hunyorítunk, természetesen.