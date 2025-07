Fájdalmasan kínos: Pedro Pascal letaperolta Willem Dafoe feleségét! Épp csak elkerülte a pofont – Videó

Hiába produkálta a Marvel idei legjobb nyitányát a maga 216 millió dolláros első hétvégés bevételével, A Fantasztikus 4-es: Első lépések sikerei eltörpülnek amellett az online botrány mellett, ami most a film főszereplője, Pedro Pascal körül kezd kialakulni. A Trónok harca, a The Last of Us, a Narcos vagy A Mandalóri című sorozatok Emmy-díjra jelölt sztárja a tévéképernyő és a streamingplatformok meghódítása után a vásznat is célba vette, minek következtében az utóbbi hónapokban egyre csak megsokasodott a nyilvános megjelenéseinek, interjúinak és egyéb sajtóeseményeinek a száma. Ezeken az alkalmakon pedig Pascal a szociális szorongására hivatkozva, meglehetősen furcsán szokott viselkedni, főleg kolléganői társaságában, amit a rajongók is már egyre többször tesznek szóvá. Ezúttal egy tavaly készült felvétel vált felkapottá, melyen Mr. Fantasztikus Willem Dafoe feleségét taperolta le a férj szeme láttára.

Az, hogy Pedro Pascal párja mit szólt volna ahhoz, amit a színész tett Willem Dafoe feleségével, egyelőre nem derül ki, hiszen a Fantasztikus Négyes főhőse évek óta egyedülálló (Fotó: AFP / AFP)

Pedro Pascal kis híján előcsalta a Zöld Manót Willem Dafoe-ból

A filmtörténelem egyik legördögibb kacajú színészét, Willem Dafoe-t 2024. január 8-án érte az a megtiszteltetés, hogy szerettei körében megkapta a maga csillagát a hollywoodi hírességek sétányán. A jeles esemény, ahogy arra számítani lehetett, remek hangulatban telt, azonban egy aprócska mozdulattól kis híján óriási balhé robbant ki. Az átadón résztvevő Pedro Pascal ugyanis a csillag leleplezését követően érthetetlen indíttatásból odafordult Dafoe kedveséhez, Giada Colagrandéhez és úgy érintette meg a nő állát, mintha meg akarná csókolni. A mozzanatot a kitüntetésben részesülő, 70 éves színész is látta, aki rögtön számonkérte kollégáját, és az egész rendezvény hangulata egyik pillanatról a másik megváltozott.

Noha a történet már másfél éve esett meg, az internet csak most kapta fel, a kommentelők szerint pedig Willem Dafoe kis híján ismét a hírhedt Pókember-ellenség, Zöld Manó bőrébe bújva csapjon oda kollégájának.

Nem sokon múlott, hogy Willem Dafoe megint Zöld Manóvá váljon, és odabombázzon Pascalnak.

– írja az egyik kommentelő.