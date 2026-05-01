Elszabadult a pokol az ausztráliai Alice Springs városában, miután kórházba szállították az ötéves őslakos kislány meggyilkolásával gyanúsított férfit. A helyiek annyira feldühödtek a gyermek halála miatt, hogy mintegy 400 ember gyűlt össze a kórház körül, és megpróbáltak bejutni az épületbe, hogy saját kezükbe vegyék az igazságszolgáltatást.

Egy kislány halála miatt több száz ember vonult az utcára

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A helyi médiában megjelent felvételek apokaliptikus képet festenek: egy rendőrautó lángokban áll, a környéket könnygázfelhő borítja, miközben fegyveres rendőrökre ordít a feldühödött tömeg. A zavargások során komoly sérülések is történtek: két rendőr, két mentős és egy tűzoltó is megsérült az összecsapásokban.

5 éves kislány halála miatt tombol a tömeg

A tragédia előzménye, hogy a kislány még szombaton tűnt el, majd csütörtökön találták meg holtan. A gyilkossággal Jefferson Lewist gyanúsítják, akit korábban már elítéltek testi sértésért, és csak nemrég szabadult a börtönből.

A férfi csütörtökön megjelent a helyi őslakos közösség táborában, ahol hamar felismerték. A jelenlévők ezután úgy döntöttek, hogy önbíráskodással szolgáltatnak igazságot, és addig verték a férfit, amíg elvesztette az eszméletét. Súlyos állapota miatt került kórházba.

Az MTI szerint Martin Dole, az Északi Terület rendőrfőnöke közölte: a férfit péntek hajnalban saját biztonsága érdekében Darwinba, a terület fővárosába szállították – valószínűleg a következő napokban vádat emelnek ellene.

A helyzet azonban továbbra is rendkívül feszült, Alice Springs utcáin ugyanis a gyászt pillanatok alatt felváltotta a düh, és sokan attól tartanak, hogy újabb zavargások törhetnek ki.