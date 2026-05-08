KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rekordközeli szárazság volt áprilisban - utoljára ilyet 2007-ben láttunk

április
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 16:50
időjárásszárazság
Ez volt a második legszárazabb április 1901 óta.

A második legszárazabb április 1901 óta - írta a HungaroMet Facebook-oldalán. A meteorológiai szolgáltató kiemelte, hogy utoljára ilyen értékeket 2007-ben mértek, sőt a lehullott csapadékmennyiség országos átlaga 90%-kal elmarad a szokásostól.

Ez volt a második legszárazabb április 1901 óta.
Ez volt a második legszárazabb április 1901 óta. Fotó: Pexels

Ez volt a második legszárazabb április 1901 óta

"Áprilisban már nyári napot (maximum-hőmérséklet > 25 fok) is regisztráltunk, azonban napi hidegrekordok is dőltek. Ugyanakkor a hónap középhőmérséklete a mérések alapján országos átlagban 11,26 °C volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el a szokásostól (1991–2020-as átlag: 11,45 °C)" - írták a bejegyzésben.

A HungaroMet kiemelte, hogy "a lehullott csapadékmennyiség országos átlaga  – az eddig beérkezett adatok alapján – mindössze 4,1 mm, ami 90%-kal elmarad a szokásostól (az 1991–2020-as átlag: 40,3 mm)." Ezzel majdnem megdőlt egy rekord is, ugyanis ez lett a második legszárazabb április 1901 óta, 1,5 mm-el lemaradva a 2007-es adatok mögött.

A meteorológiai szolgáltató kiemelte, hogy több állomásukon semmi csapadék nem hullott a múlt hónapban.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu