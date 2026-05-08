Rekordközeli szárazság volt áprilisban - utoljára ilyet 2007-ben láttunk

A második legszárazabb április 1901 óta - írta a HungaroMet Facebook-oldalán. A meteorológiai szolgáltató kiemelte, hogy utoljára ilyen értékeket 2007-ben mértek, sőt a lehullott csapadékmennyiség országos átlaga 90%-kal elmarad a szokásostól.

"Áprilisban már nyári napot (maximum-hőmérséklet > 25 fok) is regisztráltunk, azonban napi hidegrekordok is dőltek. Ugyanakkor a hónap középhőmérséklete a mérések alapján országos átlagban 11,26 °C volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el a szokásostól (1991–2020-as átlag: 11,45 °C)" - írták a bejegyzésben.

A HungaroMet kiemelte, hogy "a lehullott csapadékmennyiség országos átlaga – az eddig beérkezett adatok alapján – mindössze 4,1 mm, ami 90%-kal elmarad a szokásostól (az 1991–2020-as átlag: 40,3 mm)." Ezzel majdnem megdőlt egy rekord is, ugyanis ez lett a második legszárazabb április 1901 óta, 1,5 mm-el lemaradva a 2007-es adatok mögött.

A meteorológiai szolgáltató kiemelte, hogy több állomásukon semmi csapadék nem hullott a múlt hónapban.