Ennyi volt, Zendaya elhagyta Budapestet: Tom Hollanddel kapták le a szerelmes szupersztárt – Fotók!

Alaposan felforgatta Zendaya Budapestet, amikor az egykori Disney-sztár pár nappal ezelőtt megérkezett hazánkba. Tom Holland menyasszonya azért látogatta meg a magyar fővárost, hogy az új James Bond-mozit is dirigáló Denis Villeneuve, illetve olyan, majd később csatlakozó sztárkollégái mint Timothée Chalamet, Florence Pugh, Robert Pattinson vagy Jason Momoa társaságában elkezdje a Dűne 3. részének forgatását. Az Eufória 3. évadát éppen csak befejező Zendaya több helyen is feltűnt Budapesten, fotózkodott egy kávézóban a Bazilikánál, egy Andrássy úton lévő parfümériában, de még egy csattanós puszit is kapott egy lelkes rajongótól. Azonban itt tartózkodása jóval rövidebbre sikerült, mint arra sokan számítottak.

A Zendaya-filmek listája hamarosan szép számmal fog bővülni, hiszen a Dűne 3. mellett az Odüsszeiában, a Pókember 4-ben és Bosszúállók: Titkos háborúkban is fel fog tűnni a színésznő (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Zendaya Tom Hollanddal fagyoskodik Skóciában

Bár Zendayát minden bizonnyal kedvese hiánya is ösztönözte a Budapestről való távozásában, elsősorban egy másik munkája miatt kellett búcsút intenie Magyarországnak. Christopher Nolan ugyanis már tárt karokkal várta őt Skóciában, hogy folytassák a 2026-os év egyik legjobban várt blockbusterének, az Odüsszeia című eposznak az elkészítését. A Matt Damon főszereplésével érkező projektben ráadásul Tom Holland is szerepel, így a gerlepár összekötheti a kellemest a hasznossal. Az eljegyzésüket már jó ideje nem titkoló, fiatal szerelmeseket nem ókori kosztümben, hanem kabátban és mentőmellényben dideregve kapták lencsevégre. Gyanítjuk, Zendaya most valószínűleg visszasírja a magyarországi meleg időjárást.

Timothée Chalamet vette át Zendaya helyét

Zendaya hiába távozott angolosan a magyar fővárosból, Budapest egy percre sem maradt hollywoodi sztár nélkül. Időközben ugyanis megérkezett Timothée Chalamet Kylie Jenner társaságában, akit a The Garden Café & Resaturant nevű helyen láttak a rajongók. A teljes inkognitóban teázó párost persze a teljes diszkréció ellenére is felfedezték, a róluk készült lesifotó pedig már el is árasztotta az Instagramot.

A sztárpár nemrég még a francia Riviérán nyaralt, azonban a Szólíts a neveden és a Sehol se otthon sztárját szólította a kötelesség, és csatlakozott Villeneuve részben magyar stábjához, hogy nekilássanak a Dűne: Messiás elkészítéséhez. Idővel a furcsa szokásairól híres Zendaya is biztosan visszatér Skóciából, valamint a többi A-listás színész is csatlakozhat a munkálatokhoz, így ne lepődjünk meg, ha egyhamar minden sarkon sztárba botlunk Budapesten.