Igazi legenda lazul nálunk! A Gyűrűk Ura Aragornját Budapesten csípték el – Fotó

Nem semmi csillaglesnek lehettek tanúi a Gyűrűk Ura-filmek rajongói Budapesten. Viggo Mortensen ugyanis újra Budapesten járt és minden bizonnyal jól is lakott ittléte alatt!
A ritka látogatásról a Két Szerencsen Bisztró osztott meg egy bejegyzést, melynek tanulsága szerint a Gondor királyát, Aragornt játszó világsztár tegnap vendégeskedett náluk és a hálás lakoma után még egy szelfi is belefért az Oscar-díjas színész számára.
Az étterem portfóliójában egyaránt helyet kapnak a mediterrán és magyaros ételek is, így minden bizonnyal megkóstolhatott egy jó gulyást, pörköltet, vagy csirkepaprikást — ugyanis ezek az ételek nálunk a legautentikusabbak.
A jelek szerint Mortensen nagy rajongója hazánknak, ugyanis két hónap alatt ez már a második alkalom, hogy Budapesten láthatták a Zöld könyv című film sztárját. Legutóbb márciusban a Magyar Nemzeti Múzeumban tűnt fel, ahol a mostani látogatásához hasonlóan szerényen, biztonsági kíséret nélkül nézte meg az Attila-kiállítást, illetve a régészeti tárlatot. Minő érdekes véletlen, hogy a látogatását épp a Magyar Tolkien Társaság alapítója, Kaszab Zsuzsa ismerte fel őt.
A sztár látogatásának célja rejtélyes, Viggo Mortensen IMDb oldala szerint egyetlen filmen dolgozik mostanság, ami a Porto Rico címet viseli. De az is esélyes, hogy csak benézett hozzánk egy kis kiruccanás erejére. Azt már tudjuk, hogy a közelgő Gyűrűk Ura előzményfilmben már nem ő játssza Aragorn szerepét. Reméljük, hogy ittléte alatt jól érezte magát!
