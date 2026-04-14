Igazi legenda lazul nálunk! A Gyűrűk Ura Aragornját Budapesten csípték el – Fotó

Nem semmi csillaglesnek lehettek tanúi a Gyűrűk Ura-filmek rajongói Budapesten. Viggo Mortensen ugyanis újra Budapesten járt és minden bizonnyal jól is lakott ittléte alatt!

A Viggo Mortensen-filmek stílusát hozta hazánkba a Gyűrűk Ura sztárja

Viggo Mortensen Budapesten megkóstolhatta a vílághírű magyar fogásokat

A ritka látogatásról a Két Szerencsen Bisztró osztott meg egy bejegyzést, melynek tanulsága szerint a Gondor királyát, Aragornt játszó világsztár tegnap vendégeskedett náluk és a hálás lakoma után még egy szelfi is belefért az Oscar-díjas színész számára.

Az étterem portfóliójában egyaránt helyet kapnak a mediterrán és magyaros ételek is, így minden bizonnyal megkóstolhatott egy jó gulyást, pörköltet, vagy csirkepaprikást — ugyanis ezek az ételek nálunk a legautentikusabbak.

A jelek szerint Mortensen nagy rajongója hazánknak, ugyanis két hónap alatt ez már a második alkalom, hogy Budapesten láthatták a Zöld könyv című film sztárját. Legutóbb márciusban a Magyar Nemzeti Múzeumban tűnt fel, ahol a mostani látogatásához hasonlóan szerényen, biztonsági kíséret nélkül nézte meg az Attila-kiállítást, illetve a régészeti tárlatot. Minő érdekes véletlen, hogy a látogatását épp a Magyar Tolkien Társaság alapítója, Kaszab Zsuzsa ismerte fel őt.