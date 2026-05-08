Orbán Viktor Dopemannál: A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, nem fogjuk kidobni az utóbbi 16 évünket!

A választások óta több interjút is adott már Orbán Viktor, most pedig Dopeman podcastjének vendége volt. A leköszönő miniszterelnököt dicsérte a rapper, hogy most sokkal fiatalosabbnak néz ki, mire Orbán Viktor úgy válaszolt: 1990 óta egészen szombat délig minden mozdulata ellenőrzés alatt volt.

"Vagyonbevallás. Kitől fogadtam el ajándékot. Meghívott-e valaki valahova. Mim van. Amióta parlamenti képviselő lettem, folyamatos személyes és vagyonellenőrzés alatt álltam. Ez holnap délben szűnik meg. Holnap délben szabadulok. Olyan, mintha leszerelnék" - fogalmazott, majd hozzátette: "szomorú érzés egyfelől, mert nem végeztem el a melót, húsz évre terveztem. Nem mindenki értette, miről van itt történelmi távlatokban szó, dehát az emberek a saját életüket élik, nem a politikát. Ahhoz 20 év kellett volna, és mivel abba kellett hagynom négyötödnél, mivel négy ciklust kaptam, hála a Jóistennek és a szavazóknak, az ötödik elmaradt."

Orbán Viktor terve röviden az volt, hogy csinálnak egy szuverén, önálló, saját lábán álló Magyarországot. Majd emlékeztetett: ahhoz képest, hogy 2010-ben az ország az IMF felügyelete alatt állt és a külföldiek érdekét kiszolgáló ország volt. A terveik szerint a magyarok munkáján a magyarok, nem a külföldiek gazdagodtak volna. Ehhez 20 év kellett volna, hiszen át kellett volna építeni hozzá a gazdaságot, a közigazgatást, az alkotmányos rendszert.

"Maradt hátra egyötöd munka, amit nem tudok befejezni, és azért ez most fájdalmas. Nem csak nekem, mert azért nagyon sokan voltak az országban, több százezren, akik értették, hogy mit csinálok. Nem csak aszerint szavaztak, hogy nekik jó vagy rossz, hanem ennek a gondolatnak is a társaiul szegődtek. Ezt hívjuk nemzeti oldalnak, akik a hazát is fontosnak tartják a saját személyes és családi életükön túl."

Orbán Viktor kifejtette, abban reménykedik, hogy a hivatalba lépő kormány minél kevesebbet bont le az általuk elért szuverén Magyarországból.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Dopemanéknek nyilatkozik, a miniszterelnök azt mondta:

Önök mindig nagyon korrektek voltak velem, másfelől nem is tudnék máshova menni, mivel a mostani médiavilágában a jobboldali sajtó még keresi az új hangját.

Mint fogalmazott, ha a Magyar Nemzetnek nyilatkozna, „négymillió ember befogná a fülét”, a Vadhajtások nyelvileg durva, „az már a kuruc sarok” – fogalmazott Orbán Viktor. Összegezte, azért ment Dopemanék podcastjébe, mert így több emberhez eljuthat a hangja, mint ha a hagyományos sajtóba menne.

Az én helyzetem nehéz, mert vereséget szenvedtünk. Biztos mások is követtek el hibákat, de ez a közösségünk veresége és elsődlegesen én viselem a felelősséget. Ezért kevesebbet beszélek, de tele vagyok energiával. Vesztettem már választást, nem először történt, most is vesztettünk, meg kell érteni, miért történt, de ki kell állni a döntéseink mellett. Aztán majd meglátjuk, mire jut a leendő miniszterelnök

– mondta a leköszönő miniszterelnök. Majd hangsúlyozta: kormányozni nehéz dolog, bátorság kell hozzá, amiért elismerés jár, aztán majd meglátjuk, hogy a teljesítményükért is kaphatnak-e elismerést.

Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.