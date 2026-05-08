Orbán Viktor Dopemannál: A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, nem fogjuk kidobni az utóbbi 16 évünket!

A választások óta több interjút is adott már Orbán Viktor, most pedig Dopeman podcastjének vendége volt. A leköszönő miniszterelnököt dicsérte a rapper, hogy most sokkal fiatalosabbnak néz ki, mire Orbán Viktor úgy válaszolt: 1990 óta egészen szombat délig minden mozdulata ellenőrzés alatt volt.
"Vagyonbevallás. Kitől fogadtam el ajándékot. Meghívott-e valaki valahova. Mim van. Amióta parlamenti képviselő lettem, folyamatos személyes és vagyonellenőrzés alatt álltam. Ez holnap délben szűnik meg. Holnap délben szabadulok. Olyan, mintha leszerelnék" - fogalmazott, majd hozzátette: "szomorú érzés egyfelől, mert nem végeztem el a melót, húsz évre terveztem. Nem mindenki értette, miről van itt történelmi távlatokban szó, dehát az emberek a saját életüket élik, nem a politikát. Ahhoz 20 év kellett volna, és mivel abba kellett hagynom négyötödnél, mivel négy ciklust kaptam, hála a Jóistennek és a szavazóknak, az ötödik elmaradt."
Orbán Viktor terve röviden az volt, hogy csinálnak egy szuverén, önálló, saját lábán álló Magyarországot. Majd emlékeztetett: ahhoz képest, hogy 2010-ben az ország az IMF felügyelete alatt állt és a külföldiek érdekét kiszolgáló ország volt. A terveik szerint a magyarok munkáján a magyarok, nem a külföldiek gazdagodtak volna. Ehhez 20 év kellett volna, hiszen át kellett volna építeni hozzá a gazdaságot, a közigazgatást, az alkotmányos rendszert.
"Maradt hátra egyötöd munka, amit nem tudok befejezni, és azért ez most fájdalmas. Nem csak nekem, mert azért nagyon sokan voltak az országban, több százezren, akik értették, hogy mit csinálok. Nem csak aszerint szavaztak, hogy nekik jó vagy rossz, hanem ennek a gondolatnak is a társaiul szegődtek. Ezt hívjuk nemzeti oldalnak, akik a hazát is fontosnak tartják a saját személyes és családi életükön túl."
Orbán Viktor kifejtette, abban reménykedik, hogy a hivatalba lépő kormány minél kevesebbet bont le az általuk elért szuverén Magyarországból.
Arra a kérdésre, hogy miért éppen Dopemanéknek nyilatkozik, a miniszterelnök azt mondta:
Önök mindig nagyon korrektek voltak velem, másfelől nem is tudnék máshova menni, mivel a mostani médiavilágában a jobboldali sajtó még keresi az új hangját.
Mint fogalmazott, ha a Magyar Nemzetnek nyilatkozna, „négymillió ember befogná a fülét”, a Vadhajtások nyelvileg durva, „az már a kuruc sarok” – fogalmazott Orbán Viktor. Összegezte, azért ment Dopemanék podcastjébe, mert így több emberhez eljuthat a hangja, mint ha a hagyományos sajtóba menne.
Az én helyzetem nehéz, mert vereséget szenvedtünk. Biztos mások is követtek el hibákat, de ez a közösségünk veresége és elsődlegesen én viselem a felelősséget. Ezért kevesebbet beszélek, de tele vagyok energiával. Vesztettem már választást, nem először történt, most is vesztettünk, meg kell érteni, miért történt, de ki kell állni a döntéseink mellett. Aztán majd meglátjuk, mire jut a leendő miniszterelnök
– mondta a leköszönő miniszterelnök. Majd hangsúlyozta: kormányozni nehéz dolog, bátorság kell hozzá, amiért elismerés jár, aztán majd meglátjuk, hogy a teljesítményükért is kaphatnak-e elismerést.
Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
A kormány haladt az elmúlt 16 évben, voltak sikerek, de voltak hibák is: minden kormánynak vannak hibái, s a gondolkodó embereknek nehéz volt a regnáló kormány mellé állniuk, de ez a helyzet most megszűnt. Most a jobboldal gondolkodói kiszabadultak – magyarázta, majd felelevenítette, hogy kormánya elvett a bankoktól, a multicégektől 15 milliárd forintot, ebből van családtámogatás, ebből van 13. havi nyugdíj.
Óriási erők vannak velünk szemben, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék
– mutatott rá Orbán Viktor.
– Jönnek a multik – szögezte le a leköszönő kormányfő az új kormány külföldi tőkealapokban érdekelt tagjai kapcsán. A magyar emberek nem akarják, hogy kifosszák őket, van nemzeti ellenállás – válaszolta annak kapcsán, hogy a nemzeti gondolat megszűnhet-e az új kormány idején. Mint fogalmazott, az első csata, hogy maradnak-e az állami vagyontárgyak, a Mol- és Richter-részvények, a gáztározók, a reptér. A leköszönő kormányfő ismertette, az elmúlt tizenhat év során megkétszerezték az állami vagyont, megháromszorozták a nemzeti aranytartalékot. Leszögezte, ezeket meg kell védeni és nem szabad megengedni, hogy adót emeljen az új kormány. Egy kormány nem tud szembe menni az emberekkel, ezért a jobboldalnak van lehetősége ellenállni.
A választások utólagos elemzését követően azt találták, hogy a negyven fölöttiek körében 44-47 százalékos arányban nyert a Fidesz-KDNP, viszont a negyven év alattiak körében 19-75 százalékos arányban vesztettek. A fiatalok valami mást és valaki mástól várnak – fogalmazott Orbán Viktor a választás elveszítésének okait taglalva. A TikTok nézettségben a Fidesz 25, a Tisza 70 százalékot kapott.
Ezt fájónak nevezte, de ebből azt a következtetést is levonták, hogy azonnali fiatalításra van szükség a Fideszen belül, ezért lépett hátra a hatvan év fölötti vonal.
A Fidesz politikai vezérgárdáját azonnal meg kell fiatalítani. Ezért lépett előre a negyvenes korosztály a hatvanas pedig hátra a párton belül. Öregek a tanácsba, fiatalok a csatába
– fogalmazott.
– A jogszabályokat megtartottam és megtartattam. Mindenki faggathat, mindenki meg fogja kapni a helyes választ, mindenre meg fogják kapni, úgy, hogy a fal adja a másikat – szögezte le annak kapcsán, hogy mindenfajta jövőbeli vizsgálatnak áll elébe.
– Hatvanhárom éves vagyok, szeretem a hazámat, szolgálom a hazámat, a hazám rendelkezésére állok, dolgozni fogok, de csak olyan munkát fogok végezni, aminek van értelme. Nincs elvesztegetni való időm hatvanhárom évesen – mondta annak kapcsán, miért nem vette fel a képviselői mandátumát.
Azt látom, hogy a családosokat és a nyugdíjasokat úgy sikerült megsegíteni, hogy tudták és értették, hogy mi történik. A fiatalabbaknak még több segítséget nyújtottunk, de ennek ellenére ők mégis valami más mellett döntöttek. Azt sejtem, hogy ez nem anyagi dolgok miatt történt, hanem egy kulturális változás miatt, ezt meg kell értenünk, mert ha nem tudjuk őket elérni, akkor mi lesz a hazánkkal?
– vetette fel a kérdést Orbán Viktor.
– Ha van egy konfliktus a generációk között, akkor azt kell megnézni, hogy ki tehetne többet annak rendezése érdekében. Ilyenkor a tapasztaltabb, az idősebb tehet többet, az én dolgom lett volna többet tenni. Keresem erre a választ, mert nem akarok bezárkózni a saját korosztályomba – mondta a leköszönő miniszterelnök. Hozzátette: nem akarja elveszíteni a fiatalokat, akar találkozni a fiatalokkal, hogy elmondhassák neki egyenesen, mit is gondolnak.
Az öregekkel való foglalkozást átvette a nyugdíjrendszer, a fiatalokat pedig az iskola – közölte annak kapcsán, hogy mi változhatott az idősebbek és a fiatalok viszonyában, amiért nem bíztak a fiatalabb szavazók az idősebbek meglátásaiban.
A családokkal kapcsolatban nincs mese: az édesanya a szüléssel vállal egy csatát, amibe akár bele is halhat. Innen indul minden. És van egy apa, aki részt vesz a család létrehozásában. Így lesznek hárman vagy többen egy családban, de senki nem a sarokban áll: ez egy egység, ezt az egységet pedig támogattam, mert a nemzet a családokra épül és a család középpontjában az anya áll, ezért támogatta a kormány különösen az anyákat
– magyarázta a leköszönő miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
egy patrióta politika nem tud másra építeni, mint a családra, amely a nemzet alapja. Egy család pedig az édesanyákon alapszik, ezért volt számos családanyákat támogató intézkedése a kormánynak
– tette hozzá.
A fiatalok és a TikTok-kampányok kapcsán megjegyezte, ő maga nem tudta kiszolgálni a hárommásodperces figyelemterjedelem igényét.
– Én egy prózai magyarázattal próbálom a sajátjaim között értelmezni a helyzetet: ha nincs a háború és nincs a brüsszeli rossz válasz, ha nem marad el ezek miatt a növekedés és ha tudtunk volna két-három százalékos gazdasági növekedést csinálni, akkor megnyerhettük volna a választást, de nem így történt. A növekedés csak most, erre a negyedévre látszik – mutatott rá.
Hozzátette: a gazdasági okokat el kellett magyarázni az embereknek, miközben a másik oldalnak egyszerű volt az üzenete. Nevezetesen, hogy a győzelmük esetén jobban fogunk élni.
A műsorban elhangzott: a diverzifikálást a leköszönő miniszterelnök kormánya kezdte meg, miközben az új kormány inkább szűkítené ezt a keretrendszert.
Ez a gazdasági rendszer a magyar emberek érdekét szolgálja, ezért jobb lenne, ha ezt nem piszkálnák
– jegyezte meg. Orbán Viktor az új kormány gazdasági tervei kapcsán kifejtette, hogy egyelőre nem látott még egy komoly adótáblát, államadósságkezelési pályát, teljes foglalkoztatás fenntartását szolgáló előterjesztést, vagy a béremelések fenntartását célzó terveket.
A lehetséges elszámoltatási kísérletek kapcsán Orbán Viktor megjegyezte: 1990 óta úgy él, mint egy katona, akit besoroztak, s minden percével, minden forintjával el kellett számolnia, minden lélegzetvétele vizsgálat alatt volt, éppen ezért a leköszönő kormányfő elmondása szerint vállal mindennemű vizsgálatot.
A kormánynak nincs hatásköre a jegybank fölött, bűncselekmény esetében pedig a hatóságoknak kell eljárnia – idézte fel a Matolcsy-ügy kapcsán.
Egész Európa attól szenved, hogy a különböző koalíciós kormányok botladoznak és nem tudnak keresztülvinni megfelelően intézkedéseket, ellenben a kétharmados Fidesz-kormányok képesek voltak hatékonyan működni, mutatott rá a kormányfő, aki az elmúlt 16 év kapcsán felidézte: 2010 óta napi 18 órában volt miniszterelnök. Annak kapcsán, hogy fizikailag miért nem volt annyira fitt, megjegyezte, hogy valóban túlsúlyos, de nem romlott el a látása, a vérnyomása normális, mégis érezte, hogy ez a hivatása folyamatosan emészti fel a szervezetét.Megjegyezte, Helmut Kohl és Angela Merkel is ezek miatt léptek vissza.
Azt is elmondta, hogy „a választás másnapján megkapta élete egyik legfontosabb telefonhívását a volt csapatától. 16 év igazolt hiányzás, jövőhéten lábtenisz”.
A politikájának folytatása kapcsán elmondta: „herebere” partikra nem fog járni 63 évesen a Hősök terére. Jók a negyvenes fideszesek generációi, akik miatta nem látszódhattak eddig.
