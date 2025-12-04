Quentin Tarantino porig alázta, de tényleg olyan rossz színész Paul Dano?

Az utóbbi évek egyik legnagyobb botránya sülhet ki Quentin Tarantino szavai után. A Ponyvaregény, a Kill Bill és a Becstelen brigantyk című klasszikusok rendezője a napokban árulta el, szerinte melyek a 21. század legjobb filmjei. Az általa felállított toplistán 5. helyet foglalja el a Vérző olaj című Paul Thomas Anderson-dráma, mely a direktor állítása szerint sokkal feljebb is lehetne a rangsorban, ha nem lenne benne Paul Dano.
A Maffiózókban is megforduló, gyerekszínészből Hollywood egyik meg nem énekelt hősévé érő sztárt Tarantino a színészek szakszervezetének leggyengébb láncszemeként emlegette, és szerinte Dano egyszerűen egy érdektelen és unalmas figura. De vajon tényleg ennyire rossz színművész lenne a Tarantino célkeresztjébe kerülő 41 éves színész? Hogy ennek utánajárjunk felidézzük Paul Dano 5+1 moziját a Vérző olajon túl, hátha ezzel sikerül rácáfolnunk az utolsó filmjével még mindig nem foglalkozó hollywoodi legenda szavaira.
Léteznek olyan filmek, melyeket nézni olyan érzés, mikor egy esős, őszi napon végre bebújhatunk a puha meleg ágyikóba, miközben kedvenc nasinkat fogyasztjuk egy bögre meleg tea társaságában. A család kicsi kincse pont ilyen film, gyengéden öleli, ápolja és melengeti a lelkünket. A legkülönfélébb sorstragédiákkal ellátott karaktereket felvonultató családi kalandfilmben Dano egy némasági fogadalomba menekülő makacs tinédzsert alakít, akinek a nevéhez könnyfakasztóan drámai és rekeszizmunkat megedző pillanatok is köthetők.
Arról lehetne vitázni, hogy ki a legjobb Batman, de az egy percig sem kérdés, hogy kinek a megformálásában volt Rébusz a legemlékezetesebb. Paul Dano Zodiákus-ihlette főgonosza alapos fejtörést okozott Robert Pattinson bőregerének az évek óta folytatás nélkül tengődő Denevérember-moziban. Dano karaktere üveges tekintete mögé képes volt nem kevés haragot és ármányt csempészni, eszén pedig még a gothami igazságosztó is alig tudott túljárni.
Noha ezt a filmet az új kedvesét nemrégiben felvállaló Hugh Jackman és Jake Gyllenhaal miatt jegyezték meg a legtöbben (bár még így is méltatlanul kevesen ismerik), pedig Paul Dano is ott volt. De még hogy! Az eltűnt gyermekek után nyomozó szülők célkeresztjébe kerülő, fura figurát játszó Tarantino-áldozat lehengerlő játéka is kellett ahhoz, hogy Denis Villeneuve 2013-as alkotása minden idők egyik legjobb thrillerévé váljon.
Már 12 éve nem tudjuk túltenni magunkat a 12 év rabszolgaság csontig hatolóan fájdalmas, drámai történetén. Az egy szabad ember igába hajtásáról szóló, igazságtalan, igaz történetének elmeséléséből, mely Brad Pittnek megadta élete első Oscar-díját, Paul Dano is kivette a részét. A John Tibeats nevű kegyetlen zsarnok, akit játszik, jó eséllyel pályázik a filmtörténelem leggyűlöltebb figurái közé.
Mit tennénk, ha egyszer a kanapénkon megjelenne álmaink nője? Mármint konkrétan az a nő, akit a képzeletünkben teljesen tökélyre fejlesztettünk. Paul Dano 2012-es kivételes romkomjában pont ez történik, és egy igazán emlékezetes, rendhagyó romantikus mozi kerekedik belőle. A Fejbenjáró bűnben a Tarantino által ízekre szedett színész végre a megérdemelt főszerepben villoghat, miközben olyan legendák kísérik útját, mint Antonio Banderas.
Ráadásként még megemlítenénk egy olyan filmet, ami égbekiáltó abszurditásával érdemelte ki helyét a listán. A régi nemezisével épp a napokban találkozó Daniel Radcliffe útja a Harry Potter-filmek után a független alkotások felé vezetett, ezek közül pedig kiemelkedik ez a nem mindennapi A24-es tragikomédia, melyben az egykori varázsló egy folyamatosan farhangokat eregető, eleven hullát játszik. Ebben segédkezik neki Paul Dano, aki mindenféle bizarr szituációba keveredik Radcliffe-fel, például motorcsónaknak használja, ha a helyzet úgy kívánja, miközben különös kapcsolat szövődik kettejük között.
