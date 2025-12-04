Quentin Tarantino porig alázta, de tényleg olyan rossz színész Paul Dano?

Az utóbbi évek egyik legnagyobb botránya sülhet ki Quentin Tarantino szavai után. A Ponyvaregény, a Kill Bill és a Becstelen brigantyk című klasszikusok rendezője a napokban árulta el, szerinte melyek a 21. század legjobb filmjei. Az általa felállított toplistán 5. helyet foglalja el a Vérző olaj című Paul Thomas Anderson-dráma, mely a direktor állítása szerint sokkal feljebb is lehetne a rangsorban, ha nem lenne benne Paul Dano.

Paul Dano Tarantino szerint az egyik leggyengébb színész Hollywoodban (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

A Maffiózókban is megforduló, gyerekszínészből Hollywood egyik meg nem énekelt hősévé érő sztárt Tarantino a színészek szakszervezetének leggyengébb láncszemeként emlegette, és szerinte Dano egyszerűen egy érdektelen és unalmas figura. De vajon tényleg ennyire rossz színművész lenne a Tarantino célkeresztjébe kerülő 41 éves színész? Hogy ennek utánajárjunk felidézzük Paul Dano 5+1 moziját a Vérző olajon túl, hátha ezzel sikerül rácáfolnunk az utolsó filmjével még mindig nem foglalkozó hollywoodi legenda szavaira.

Nem tetszett a Vérző olaj? Akkor ezeket a Paul Dano-filmeket ajánljuk még Tarantinónak:

1. Család kicsi kincse

Léteznek olyan filmek, melyeket nézni olyan érzés, mikor egy esős, őszi napon végre bebújhatunk a puha meleg ágyikóba, miközben kedvenc nasinkat fogyasztjuk egy bögre meleg tea társaságában. A család kicsi kincse pont ilyen film, gyengéden öleli, ápolja és melengeti a lelkünket. A legkülönfélébb sorstragédiákkal ellátott karaktereket felvonultató családi kalandfilmben Dano egy némasági fogadalomba menekülő makacs tinédzsert alakít, akinek a nevéhez könnyfakasztóan drámai és rekeszizmunkat megedző pillanatok is köthetők.

Steve Carell-lel kivételes családi tragikomédiát hoztak össze (Fotó: ZUMA Press)

2. Batman

Arról lehetne vitázni, hogy ki a legjobb Batman, de az egy percig sem kérdés, hogy kinek a megformálásában volt Rébusz a legemlékezetesebb. Paul Dano Zodiákus-ihlette főgonosza alapos fejtörést okozott Robert Pattinson bőregerének az évek óta folytatás nélkül tengődő Denevérember-moziban. Dano karaktere üveges tekintete mögé képes volt nem kevés haragot és ármányt csempészni, eszén pedig még a gothami igazságosztó is alig tudott túljárni.