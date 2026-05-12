Azt hitte, az edzés okozza a tüneteket! Rákos lett a fiatal fiú

A focicsapatba akart bekerülni egy fiatal fiú, ám kifulladt és kimerült. Az akkor 16 éves sportoló minden idejét a foci tette ki, így nem hitte, hogy valami komolyabb baja lehet. Egy napon azonban megérkezett a diagnózis; rákot találtak nála.

Kimerültnek hitte magát, rákkal küzdött a fiú

A 16 éves Cameron Rider szeretett sportolni. Jégkorongozott, baseballozott, végül azonban a fociban találta meg önmagát. A vermonti fiú egy napon kimerült lett, tünetei pedig súlyosbodtak. Miután Cameron lázas lett és izomfájdalmak jelentkeztek nála, szülei kórházba vitték.

Az orvosok tüdőgyulladást állapítottak meg nála, de a felírt antibiotikumok nem bizonyultak hatásosnak. Hónapokkal később megint kórházba került, szteroidokat és további antibiotikumokat kapott. Ezek sem segítettek rajta.

Amit korábban tettek, az nem volt elég... de nem aggódtam túlságosan

- mesélte a fiúa CBS News hírportálnak. Azt mondták neki, hogy tüdőgyulladásról van szó, ami folyton kiújul, és talán van egy kis elzáródás, vagy valami más zajlik a háttérben.

Cameron ezután hörgőtükrözésen esett át. Az orvosok elváltozást észleltek, majd el is távolították egy műtét során, így derült ki, hogy rák támadta meg szervezetét. Cameron Ryder tüdejében mukoepidermoid karcinóma, egy ritka rákfajta volt.

Az első gondolatom nyilvánvalóan az volt, hogy meg fogok-e halni vagy sem

- idézi Cameron szavait a People.

A fiút a massachusettsi Mass General Brigham Rákkutató Intézetbe utalták. Az intézet gyermekonkológia sebészeti igazgatója, Dr. Danielle Cameron úgy döntött, hogy a fiú felső lebeny-eltávolításon (lobektómián) esik át, amely során eltávolítják a bal tüdejének egy részét. Bár a műtétet nyolcórásra becsülték, az orvos megnyugtatta Ridert, hogy "nincs oka az aggodalomra."

2023 májusában egy műtét során sikerült eltávolítani Cameron testéből a teljes daganatot. Felépülése azonban nehéz és fájdalmas út volt. „Fájdalmas volt. Nehéz volt, de könnyebb és könnyebb lett.”

Kis idő elteltével hazamehetett, majd a focihoz is visszatérhetett.

Edzettem és rengeteg kardiót csináltam, hogy fenntartsam a tüdőkapacitást.

Orvosa is elismerően beszélt felépüléséről. A most 19 éves Cameron játékvezetőként dolgozik és folytatta a sportot. Továbbra is vizsgálatokra jár, hogy megfigyeljék, nem újul-e ki a rák.