Sokk és pompa: Luxuslakosztályba menekült a tanyasi magány elől Laár András! - Fotók!

Laár András a magyar kulturális élet megkerülhetetlen alakja, akit a KFT zenekar frontembereként és abszurd humoristaként is imád a közönség. Az utóbbi időben azonban csendesebb életre vágyott, és a tanyasi létben kereste a spirituális békét. Most mégis úgy döntött, hogy búcsút int a vidéki romantikának és visszatér a rivaldafény közelébe. Kiderítettük, mi áll a hirtelen költözés hátterében és milyen az élet egy balatoni panorámás luxuslakásban.

Fényűző színházi élet: Laár András és a Molière-főszerep

Sokan értetlenül álltak azelőtt, miért adná fel valaki a természet közelségét a városi falakért. A válasz azonban egyszerűbb, mint gondolnánk: a hivatás szólította el.

A nyár folyamán egy magánszínháznak az egyik színészlakásában lakom. Van nyolc hasonló lakosztály, ahol a színészek lakhatnak. A költözés nem csupán kényelmi szempont, hanem a munka feltétele is, hiszen egy nagyszabású produkció készül. Persze én már korábban megkaptam a felkérést, hogy legyek én a főszereplője a Molière Képzelt beteg című darabnak, de így is izgatott vagyok

– kezdte lapunknak büszkén. A munka azonban nem merül ki a színpadi jelenlétben. A darab rendezője német nyelven alkot, és alaposan átdolgozta a klasszikus művet, lerövidítve azt a modernebb hangvétel érdekében. Ez pedig különleges feladatot rótt a főszereplőre:

„Ő német nyelven ír, nekünk az ő általa megvariált szöveget kell magyarra fordítani, mert én ugye sokkal jobban beszélek magyarul, mint ő. Úgyhogy gyakorlatilag németről magyarra műfordítok jelenleg. Szóval fantasztikus, gyakorlatilag itt alkotó életet élek” – folytatta lelkesen a Borsnak mindennapjairól.

Kutyapiszok és barátok: miért maradt egyedül a Balatonon?

Az új helyszín azonban furcsa változásokat is hozott a művész életébe. Bár a kényelem adott, a megszokott arcok eltűntek mellőle. Mint kiderült, a távozás oka meglehetősen prózai volt: a kutyák.

Annyiból furcsa ez az új környezet, hogy Kalocsai Krisztiánék nincsenek itt. Egy ideig itt voltak, de aztán elmentek. Túl sok kutya volt itt hirtelen, és azt nem lehetett tolerálni, hogy mindenhova odapisilnek a kiskutyák.

- mesélt a különválás okairól a nevettető. Krisztiánnak végül Budapestre kellett utaznia, ahol egy ideig egy barát lakásában húzta meg magát, de a sorsa azóta is bizonytalan: