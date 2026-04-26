Az HBO Csernobilja egy tökéletes sorozat volt: De mi is igaz belőle?

Az HBO Csernobil című sorozata nem ok nélkül vált az elmúlt évek talán legnagyobb hatású tévés produkciójává: nyomasztó hangulatával, aprólékos kidolgozottságával és brutális őszinteségével olyan erővel mesélte el a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófáját, hogy azt képtelenség kiverni a fejünkből. Ráadásul a főszerepben Jared Harris, Bill Skarsgard, valamint Emily Watson hármasának csontig hatoló játéka is csak emelte a tétet, amivel a streamingszolgáltató műsora a lehető legméltóbb módon emlékezett meg a tragikus történelmi eseményről, de persze még így is voltak apróbb bakik. A csernobili atomkatasztrófa 40. évfordulója alkalmából most össze is gyűjtöttük, mi volt valóban igaz a népszerű minisorozatban, és mely elemek pattantak elő az alkotók képzeletéből a drámai hatás kedvéért.

Csernobil 40 éve lett világszinten ismert városnév, az itt történt atomkatasztrófát pedig pár éve az HBO is megfilmesítette (Fotó: IMDb)

Ami igaz volt a Csernobil sorozatban:

Pripjaty kiürítésének késleltetése

Mint azt írtuk, ugyan jócskán akadtak túlzó, eldramatizált elemek a szériában, az atomkatasztrófa sújtotta város lakosságának evakuálására valóban több mint másfél napot kellett várni, szóval itt semmi túlzás nem történt. Míg Svédország vagy az NSZK területén már rég nem mehettek ki az utcára az emberek, addig Pripjaty közterein míg vígan, gondtalanul és tudatlanul sétálgattak az emberek.

A helikopter-baleset

Még egy olyan kemény drámaszéria is igényli az akciójeleneteket mint a Csernobil. Ehhez pedig az alkotóknak elég volt a valóságból meríteniük, hiszen az egyik epizódban, a nyitott reaktorba belezuhanó helikopter esete valóban megtörtént.

Robotok és biorobotok

A 2019-ben megjelent show legizzasztóbb momentuma egyértelműen az volt, mikor a robotok balul elsült alkalmazását követően biorobotokat, azaz hús-vér embereket alkalmaztak a robbanás utáni törmelékek eltakarítására a világ akkor legveszélyesebbnek számító helyén. Amitől pedig a jelenet csak még inkább pulzusszaporító volt, az az tény, hogy ez mindig igaz volt.

Valerij Legaszov sorsa

Erős nyitánnyal rúgja be az ajtót a sorozat, hiszen azt láthatjuk, ahogy Jared Harris karaktere, Valerij Legaszov a füstös félhomályba burkolózó lakásában önkezével vet véget az életének. Sajnálatos módon ebben sem volt egy cseppnyi ferdítés sem, Legazsov napra pontosan két évvel a katasztrófa után, 1988. április 26-án lett öngyilkos.