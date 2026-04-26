Az HBO Csernobilja egy tökéletes sorozat volt: De mi is igaz belőle?

Az HBO Csernobil című sorozata nem ok nélkül vált az elmúlt évek talán legnagyobb hatású tévés produkciójává: nyomasztó hangulatával, aprólékos kidolgozottságával és brutális őszinteségével olyan erővel mesélte el a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófáját, hogy azt képtelenség kiverni a fejünkből. Ráadásul a főszerepben Jared Harris, Bill Skarsgard, valamint Emily Watson hármasának csontig hatoló játéka is csak emelte a tétet, amivel a streamingszolgáltató műsora a lehető legméltóbb módon emlékezett meg a tragikus történelmi eseményről, de persze még így is voltak apróbb bakik. A csernobili atomkatasztrófa 40. évfordulója alkalmából most össze is gyűjtöttük, mi volt valóban igaz a népszerű minisorozatban, és mely elemek pattantak elő az alkotók képzeletéből a drámai hatás kedvéért.
Mint azt írtuk, ugyan jócskán akadtak túlzó, eldramatizált elemek a szériában, az atomkatasztrófa sújtotta város lakosságának evakuálására valóban több mint másfél napot kellett várni, szóval itt semmi túlzás nem történt. Míg Svédország vagy az NSZK területén már rég nem mehettek ki az utcára az emberek, addig Pripjaty közterein míg vígan, gondtalanul és tudatlanul sétálgattak az emberek.
Még egy olyan kemény drámaszéria is igényli az akciójeleneteket mint a Csernobil. Ehhez pedig az alkotóknak elég volt a valóságból meríteniük, hiszen az egyik epizódban, a nyitott reaktorba belezuhanó helikopter esete valóban megtörtént.
A 2019-ben megjelent show legizzasztóbb momentuma egyértelműen az volt, mikor a robotok balul elsült alkalmazását követően biorobotokat, azaz hús-vér embereket alkalmaztak a robbanás utáni törmelékek eltakarítására a világ akkor legveszélyesebbnek számító helyén. Amitől pedig a jelenet csak még inkább pulzusszaporító volt, az az tény, hogy ez mindig igaz volt.
Erős nyitánnyal rúgja be az ajtót a sorozat, hiszen azt láthatjuk, ahogy Jared Harris karaktere, Valerij Legaszov a füstös félhomályba burkolózó lakásában önkezével vet véget az életének. Sajnálatos módon ebben sem volt egy cseppnyi ferdítés sem, Legazsov napra pontosan két évvel a katasztrófa után, 1988. április 26-án lett öngyilkos.
Az egész széria talán legtragikusabb sztoriszála az Ignatyenko házaspáré. A férj, Vaszilij, tűzoltóként nézett a halállal farkasszemet, hogy aztán napokon keresztül élje át a poklok poklát. Felesége, Ludmilla pedig csak tehetetlenül nézte, ahogy szerelmét a legelviselhetetlenebb kínok között ragadja el a halál, ráadásul ezt követően egyedül kellett világra hoznia közös gyermeküket is, aki közel sem érte meg a felnőttkort, mindössze néhány órás korában elhunyt.
Miután a katasztrófaelhárításban temérdek ember vett részt, nem annyira meglepő, hogy a készítők kicsit csaltak a számokkal. Az Emily Watson által megformált Uljana Homjuk is ennek a „tömbösítésnek” az eredménye, aki igazából tengernyi tudóst zanzásításának megtestesülése, nem egy valós személy.
Noha az egész széria és talán a tévétörténelem egyik legmegrázóbb monológját adta elő Jared Harris Legaszov elvtárs szerepében, a jelenet sajnos több sebből vérzik. Egyrészt a szovjet fizikus nem volt az RBMK reaktorok kifejezett szakértője, másrészt a sorozattal ellentétben a valóságban nem fedte fel a katasztrófa okait a fináléban látott tárgyaláson.
Nem Homjuk volt az egyetlen kitalált karakter a sorozatban. Ebbe a táborba tartozik az idős Zsarkov elvtárs is, aki az első epizódban tulajdonképpen megtestesíti a szocialista szellemet, és egy lelkesítő beszédet tart a munkásoknak. Ezzel az alkotók tulajdonképpen a nézőknek akartak segíteni megérteni, olykor milyen elborult logika alapján működtek is a dolgok a Szovjetunióban.
A bányászok sokáig meg nem énekelt hősei voltak a máig megannyi rejtélyt eredményező katasztrófának, az HBO Max műsora ezen is igyekezett változtatni. Noha az ő közreműködésük a még nagyobb tragédia megelőzésében teljesen valóságos volt, azonban a szénipari miniszterrel való személyes találkozásuk csupán fikció, valamint a meztelen munkavégzésük is csak a drámai hatás miatt került képernyőre.
Az egyik és egyben legdurvább kritika a szériával kapcsolatban az antagonistának kinevezett Gyatlov elvtárs miatt kapta a Csernobil. A sorozat ugyanis kvázi egyedüli felelősként, mondhatni főgonoszként kezelte a nukleáris mérnököt, akinek karaktere ennél jóval árnyaltabb, felelőssége pedig valamivel visszafogottabb volt az valós eseménysorozatban.
