Örvendeznek a rajongók! Jonathan Bailey visszatért A Bridgerton család negyedik évadában!

Jonathan Bailey – aki a Bridgerton család vikomtjának szerepében lopta be magát megannyi rajongó szívébe – alaposan ráijesztett mindenkire, amikor arról beszélt, hogy már nem tér vissza a negyedik évadban. Az internet egyenesen kiborult a hír hallatán, hiszen az Anthony Bridgerton és Kate Sharma (Simone Ashley) közti szerelmi szál vitathatatlanul a legfelkapottabb volt mind közül. Persze mindenki tudta, hogy az évadokban mindig újabb és újabb családtagra szegeződik a fókusz, de úgy általánosságban is visszatérő kritika volt a sorozattal kapcsolatban, hogy egyszerűen elvágják a korábbi szereplőket az események folytatása kapcsán. A Bridgerton negyedik évada viszont tartogatott némi meglepetést a rajongók számára.

A Jonathan Bailey-Simone Ashley páros feltűnik a Bridgerton negyedik évadának második felében (Fotó: RW)

Vigyázat! A cikkben a Bridgerton negyedik évadának második feléből származó enyhe spoilerek olvashatóak

Anthony Bridgerton és Kate Sharma először bensőségesebb pillanatában tűnik fel az évad második felében, ahogy gyermekükkel, Edmunddal hármasban pihennek közösen egy ágyban. A harmadik évad óta ez az első alkalom, hogy a nézők újra láthatták őket. Anthonyt anyja hazahívta, hogy fiatalabb testvérébe, Benedict Bridgertonba (Luke Thompson) némi józan észt neveljen a felelőtlen döntései után. Miután rendet tesz a káoszban, még egyszer feltűnik az évadban, de azt már végképp nem szeretnénk lelőni.

A közösségi médiában kapott visszajelzések pedig pont olyan lehengerlőek, ahogy azt elképzeljük. Tucatjával érkeztek a lájkok és az extázis íródott kommentek a bejelentést követő Instagram posztok alatt. Sokan nemcsak a Bridgerton párt akarták látni, hanem a kisbabát is.

Négy éve vártunk erre a pillanatra! Edmund, tiéd a szívünk! Az én kincseimnek van a legszebb kincse a világon! Anthony az apám után nevezte el a fiát — megszakad a szívem!

— írja az Instagram népe.

A műsor showrunnerje, Jess Brownell a People magazinnak adott interjújában kicsit nagyobb rálátást adott arra, hogy miért kellett Jonathan Bailey karakterének távol maradnia.

Benedict felelősségtudata, avagy annak hiánya visszatérő elem a sorozatban és ezt akartuk itt is követni. Anthony indiai távolmaradása lehetőséget adott Benedictnek, hogy kiteljesedjen, vagy elbukjon. Ettől függetlenül az is nagyon fontos volt, hogy visszahozzuk Anthonyt, mert a kapcsolatuk fontos része a sorozatnak.