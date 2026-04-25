Zenthe Ferenc kétszer is eljátszotta élete szerepét: Titkok, amiket biztosan nem tudtál A Tenkes kapitánya sorozatról

A Tenkes kapitányának receptje nem megfejthetetlen. A sorozat azért népszerű még ma is, mert egy könnyen szerethető, kalandos történetet mesél el sok humorral, miközben egy emlékezetes főhőst adott a nézőknek. Persze Zenthe Ferenc alakítása nagyban hozzájárult a sikerhez: a kapitány figurája egyszerre ravasz, laza és hősies, kvázi magyar Robin Hoodként működik a történetben. Ez a kombináció azóta is működik, ezért a széria újranézve sem vesztett az erejéből. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány olyan érdekességet, amit csak a legnagyobb rajongók ismerhetnek, de talán még nekik is meglepetést okoz egy-kettő.

A Zenthe Ferenc-filmek és sorozatok időtálló darabja, A Tenkes kapitánya már több mint 60 éve szórakoztatja a közönséget (Fotó: IMDb)

Mérföldkő

Ez volt a Magyar Televízió első saját gyártású sorozata: 1963-ban készült el, 1964-ben mutatták be, majd 1965-ben egy rövidített, kétrészes moziváltozat is készült belőle, amely később videokazettán is forgalomba került.

Film a filmben

A produkció költségvetése meglehetősen szűkös volt, hiszen a Magyar Televízió első ilyen jellegű vállalkozásáról beszélünk. Emiatt a nagyobb szabású csatajeleneteket nem tudták saját erőből leforgatni, így egy korábbi alkotásból, a Rákóczi hadnagya című filmből emeltek át részleteket. Ez azonban nem okozott különösebb törést az összképben, mivel a jelmezek és a történelmi közeg is megegyezett, ráadásul az idén éppen 20 éve elhunyt Zenthe Ferenc mindkét produkcióban szerepelt.

Buga Jakab szerepében a kiváló Szabó Gyulát láthattuk (Fotó: IMDb)

Életkorzavar

Érdekes adalék a szereposztáshoz, hogy a kapitányt alakító, legendás Zenthe Ferenc, aki pont tegnap ünnepelte volna születésnapját a forgatás idején 43 éves volt, míg a nála jóval idősebbnek tűnő Siklósi bácsit játszó Molnár Tibor valójában csak egy évvel volt fiatalabb nála. Az idősebb karakter hitelességét a maszkmesterek munkája biztosította, így a nézők számára fel sem tűnt a korkülönbség hiánya.

Lagzi Lajcsi és A Tenkes kapitánya

A sorozat zenei világa is maradandónak bizonyult: a jellegzetes főcímdalt Vujicsics Tihamér szerezte, amely később új életre kelt, például a PASO feldolgozásában, sőt a Bëlga is felhasználta a Nemzeti hip-hop című számában. A trombitaszólót Galambos János játszotta fel, aki nem mellesleg a Lagzi Lajcsiként ismert zenész, a budai villájától hamarosan elbúcsúzó Galambos Lajos nagyapja.