Zenthe Ferenc kétszer is eljátszotta élete szerepét: Titkok, amiket biztosan nem tudtál A Tenkes kapitánya sorozatról

A Tenkes kapitányának receptje nem megfejthetetlen. A sorozat azért népszerű még ma is, mert egy könnyen szerethető, kalandos történetet mesél el sok humorral, miközben egy emlékezetes főhőst adott a nézőknek. Persze Zenthe Ferenc alakítása nagyban hozzájárult a sikerhez: a kapitány figurája egyszerre ravasz, laza és hősies, kvázi magyar Robin Hoodként működik a történetben. Ez a kombináció azóta is működik, ezért a széria újranézve sem vesztett az erejéből. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány olyan érdekességet, amit csak a legnagyobb rajongók ismerhetnek, de talán még nekik is meglepetést okoz egy-kettő.
Ez volt a Magyar Televízió első saját gyártású sorozata: 1963-ban készült el, 1964-ben mutatták be, majd 1965-ben egy rövidített, kétrészes moziváltozat is készült belőle, amely később videokazettán is forgalomba került.
A produkció költségvetése meglehetősen szűkös volt, hiszen a Magyar Televízió első ilyen jellegű vállalkozásáról beszélünk. Emiatt a nagyobb szabású csatajeleneteket nem tudták saját erőből leforgatni, így egy korábbi alkotásból, a Rákóczi hadnagya című filmből emeltek át részleteket. Ez azonban nem okozott különösebb törést az összképben, mivel a jelmezek és a történelmi közeg is megegyezett, ráadásul az idén éppen 20 éve elhunyt Zenthe Ferenc mindkét produkcióban szerepelt.
Érdekes adalék a szereposztáshoz, hogy a kapitányt alakító, legendás Zenthe Ferenc, aki pont tegnap ünnepelte volna születésnapját a forgatás idején 43 éves volt, míg a nála jóval idősebbnek tűnő Siklósi bácsit játszó Molnár Tibor valójában csak egy évvel volt fiatalabb nála. Az idősebb karakter hitelességét a maszkmesterek munkája biztosította, így a nézők számára fel sem tűnt a korkülönbség hiánya.
A sorozat zenei világa is maradandónak bizonyult: a jellegzetes főcímdalt Vujicsics Tihamér szerezte, amely később új életre kelt, például a PASO feldolgozásában, sőt a Bëlga is felhasználta a Nemzeti hip-hop című számában. A trombitaszólót Galambos János játszotta fel, aki nem mellesleg a Lagzi Lajcsiként ismert zenész, a budai villájától hamarosan elbúcsúzó Galambos Lajos nagyapja.
A karakternevek kialakítása is egy külön kreatív játék volt: a labanc katonák többségét az őket alakító színészekről nevezték el, németesített formában. Így lett például Kibédi Ervinből Erwiner, Horkai Jánosból Horkmajer, míg Besztercei Pál neve Bisteritzként köszönt vissza. A legszellemesebb megoldás talán Madaras Józsefhez köthető, akinek figurája egyszerű tükörfordítással kapta a Vogeller nevet.
A sorozat több ikonikus jelenettel is büszkélkedhet, amelyek közül az egyik legismertebb, amikor a megkötözött címszereplő a szájával emeli fel a kupát, majd úgy issza ki. Ez a képsor annyira emlékezetessé vált, hogy Herendi Gábor 40 évvel később a Magyar vándor című filmjében is megidézte, ahol Zenthe Ferenc a jól ismert jelmezben, saját korábbi karakterére reflektálva tűnik fel.
A forgatáson egyébként nem minden ment zökkenőmentesen: a fürdős jelenetnél például, amikor Eke Máté iszappal dobálja Eberstein Eckbertet, valójában csokipuding repült. Ez pedig nem kis derültséget okozott, hiszen az Eckbertet alakító Ungváry László rendszeresen beleevett a felé hajított „lövedékekbe”, így a jelenetet többször is újra kellett venni.
