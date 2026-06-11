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Nyitott gerinccel éli az életét, mégis Terminátorrá gyúrta magát Gergely

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyitott gerinc
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 14:00
kitartástestépítésedzés
A legtöbben komoly akadályként tekintenének egy vele született rendellenességre, Gergely azonban bebizonyította, hogy a kitartás sokszor erősebb a nehézségeknél. A nyitott gerinc ellenére nemcsak teljes életet él, hanem szoftverfejlesztőként dolgozik, és testépítőként is figyelemre méltó eredményeket ért el.

A 46 éves Gergely egy vele született betegséggel éli az életét, ami miatt több dologról is le kellett mondania élete során, azonban ennek ellenére is a szerencsések közé tartozik, ugyanis azok közül, akik nyitott gerinccel élnek, sokan egész életükben csak vegetálnak. Viszont Gergely nem ebbe a kategóriába tartozik, sőt ő maga egy nagyon energikus és életvidám ember, aki a testi problémája ellenére testépítéssel is foglalkozik, a főállása mellett. 

nyitott gerinc
Elképesztő kitartásának köszönheti, hogy nyitott gerinccel is testépítőket megszégyenítő módon edz.  Fotó: Beküldött

Nyitott gerinccel éli az életét, mégis testépítő lett belőle

A nyitott gerinc egy fejlődési rendellenesség, amelynek során a csigolyák nem zárják rendesen körül a gerincvelőt, ezáltal sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy az a terület megsérül. 

Esetemben is a nyitott gerinc állapota áll fenn, tehát úgy születtem, hogy mint egy ilyen nyílt törés, kijött a csont, és ezt a születéskor vissza kellett "nyomni"

– mesélte a testépítő férfi, majd hozzátette, hogy emiatt biceg, mivel a jobb lába rövidebb a balnál, illetve a lábaiban sokkal kevesebb izom van, mint egy átlag ember vádlijában és comjában. Emellett pedig a stabilitása sem a legerősebb. 

Mindez pedig az edzéseit is komplikálttá teszi, hiszen több gyakorlatot is hanyagolnia kell, köztük a guggolást, amely Gergely szerint az egyik legjobb gyakorlat, viszont pontosan tudja, hogy az említett gyakorlat a hátra nagy nyomást helyez és ezért annak során fenn áll a veszélye, hogy lesérül.

Egy lábtoló és  egy combfeszítő géppel váltom ki. Egyébként is a gépeket preferálom

– mondta el, majd azt is elárulta, hogyha álló gyakorlatokat végez az edzőteremben, akkor egy vastagabb párnát tesz a lábai közé, hogy az stabilitást adjon neki.

Az ember megpróbál alkalmazkodni, adaptálódni a helyzethez, és kihozni belőle a legjobbat

– emelte ki Gergely, aki mindössze két év alatt elképesztő változáson esett át, ugyanis 78 kilóról 55 kilogrammra fogyott, miközben elképesztő izomtömeget épített magára. 

Két év alatt teljesen átalakult Gergely. Fotó: Beküldött

Szívesen kipróbálná magát edzőként

Gergely jelenleg szoftverfejlesztőként dolgozik, Svájcban. Bár a sport jelentős szerepet tölt be az életében, egyelőre nem teheti meg, hogy kizárólag ebből éljen. Ugyanakkor az elmúlt években megszerzett tudás és tapasztalat miatt egyre többször érzi, hogy a jövőben edzőként is kipróbálja magát. Ráadásul, ha edzőként dolgozna, akkor tudna másokon segíteni.

A nyitott gerinccel való együttélése valóban szinte tökéletesen működik, hiszen elmondása szerint csak minimális azon tevékenységeknek a száma, amelyeket emiatt nem végezhet el. Ugyan van olyan, amire nagyon vágyna, például ilyen a bungee jumping, azonban tudja, hogy a gerince még jobban megsérülhetne.

A hétköznapokban ugyanakkor igyekszik minél teljesebb életet élni. A vezetés sem jelent számára akadályt. Korábban átalakított autót használt, amelyben kézzel kezelte a gáz- és fékpedált, idővel azonban megtanult biztonságosan vezetni hagyományos járművet is.

 

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