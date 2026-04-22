Will Smith visszatér! Tényleg jön a Legenda vagyok 2

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 21:45
Valójában soha nem is kellett volna kiírni a főszereplőt. A Legenda vagyok folytatódik, Will Smith is visszatér ikonikus szerepében.

A Legenda vagyok a Will Smith-filmek és a zombiapokalipszist feldolgozó alkotások között is egy kiemelkedő darab. Aki csak a mozifilmet ismeri, annak indokolatlannak tűnhet a folytatás, miután a film végén a főhős feláldozza magát, hogy Alice Braga és Charlie Tahan karakterei megmeneküljenek. Azonban nem ez az eredeti befejezése az alkotásnak. Már most zöld utat kapott a Legenda vagyok 2, ami egy olyan alternatív folytatást követ, ahol Will Smith valójában nem halt meg.

Will Smith a Legenda vagyok című filmben
Will Smith aranyos német juhász kutyája viszont nem tér vissza sajnos (Fotó: Overbrook Entertainment)

Átírják a Legenda vagyok befejezését: Will Smith túléli az apokalipszist!

A Legenda vagyok eredetileg egy regényadaptáció Richard Matheson azonos című regényéből, melyet egyébként korábban Az utolsó ember a Földön és Az Omega ember címmel is feldolgoztak Vincent Price és Charlton Heston főszereplésével. Will Smith egy virológust, Robert Nevillet alakítja, aki önmagát az utolsó embernek gondolja a Földön, miután a lakosságot kipusztította egy zombivírus, ami emberevő szörnyeteggé változtatja az áldozatait. Az eredeti befejezésben Smith karaktere feláldozza magát, azonban ez nem ad teret a folytatásnak.

Egy alternatív befejezés szerint Neville rájön, hogy a zombik valójában tudatos lények, akik igazából félnek a főhőstől. Így több értelme is lett volna a címnek, mivel Will Smith karaktere lényegében egy rettegett legenda a fertőzöttek belső világában.

Ezt a verziót — ami egyébként sokkal közelebb van a regényhez — a tesztközönség nem szerette és emiatt változtatták meg a film végét. Nos, mondhatnák, hogy kár érte, mivel a folytatás az ezt a befejezést fogja követni, így Will Smith pofonokat osztogathat a zombiknak is. Így ez a második Will Smith filmfolytatás lesz, ami mostanában készül. A hírt a Collider oldalán erősítették meg, miután interjút készítettek Steven Caple Jr.-al, aki hivatalossá tette, hogy ő rendezi majd a Legenda vagyok 2-t a Warner Bros. gondozásában. A rendezőhöz olyan filmek köthetőek, mint a Creed 2 és a Transformers: A fenevadak kora.

Egyelőre nem tudni, hogy az új Legenda vagyok szereposztása hogy alakul majd, vagy hogy mikor érkezik, ugyanis ez a projekt még bőven a tervezőasztalon van jelenleg. Addig viszont akár Apple TV-n, akár YouTube-on ki lehet kölcsönözni az első részét, de ne feledjük: a film folytatása nem ezt a befejezést fogja követni!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
