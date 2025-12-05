Will Smith ismét talpig feketében? Folytatást kap a pofonosztó színész népszerű sci-fije!

Lassan harminc éve már, hogy először lecsaptak E.T. rakoncátlan haverjaira a sötét zsaruk. Will Smith és Tommy Lee Jones párosa egy csapásra a sci-fi zsánerének egyik legkedveltebb párosává váltak, így nem is volt véletlen, hogy Barry Sonnenfeld akciódús, poénokkal teletűzdelt tudományos fantasztikuma az évek alatt egy négyrészes űrlényvadász-eposszá bővült. Bár az eredeti duótól 2012-ben el kellett köszönnünk, azért még nélkülük is visszatértek a sötét zsaruk Tessa Thompson és a szuperhősparádéra készülő Chris Hemsworth személyében. Ám most nem kizárt, hogy Will Smith-éknek újra a zsebük mélyére kell nyúlniuk a neutralizálóért.

A Men in Black a Will Smith-filmek egyik legikonukisabb darabja (Fotó: Columbia Pictures)

Már írják a Men in Black 5. részét

Úgy néz ki, Chris Bremnernek nagyon megtetszett a siker íze. A Bad Boys-filmek 3. és 4. részének forgatókönyvírója bizonyára kitörő örömmel fogadta, hogy mindkét története megnégyszerezte 100 millió dolláros költségvetését. A szkriptíró így a fejébe vette, hogy előveszi a fiókból Will Smith egy másik rendőrpáros-moziját is, és végül ő lát neki a Men in Black-franchise következő epizódjának.

A Sony által fejlesztett produkció pedig a stúdió és Bremner is mindképp szeretné beszervezni az első három epizód egyik főszereplőjét, Will Smith-t, akire egyfajta stafétaátadási feladatot bíznának. Az eddig ismeretlen további új szereplők minden bizonnyal kellő frissességet hoznának a franchise-ba, Smith jelenléte pedig stabil alapokra helyezné a franchise újraépítési projektjét.

Will Smith pofonja gajra vágta a színész karrierjét, talán majd a képen látható J ügynök lesz az, aki megmenti (Fotó: Entertainment Pictures)

Will Smith visszatér még valaha?

Rég kapott egy pofon akkora figyelmet, mint amelyik 2022. március 27-én csattant el. Ezt a napot jó eséllyel a nemrégiben Budapesten koncertet adó Will Smith örökre az eszébe vési, mert jelen állás szerint ekkor ásta el véglegesen a karrierjét. Ugyanis a Chris Rocknak címzett, Oscar-gálán kiosztott pofonja óta Smith parkolópályára került Kalifornia filmes sugárútja mentén. csak régi cimborája, Martin Lawrence oldalán láthattuk. Ám, Smith-nek most több egykori sikerfilmje dobhat mentőövet.

Will Smith neve mellett jelenleg több közelgő projekt címe is szerepel az IMDb adatbázisában, ezek közül pedig több is ismerősen csenghet még azoknak is, akik a 2000-es évek óta nem jártak még a filmszínházak közelében sem. A Men in Black J ügynöke mellett ugyanis Smith könnyen magára öltheti a zombiapokalipszisben a túlélésért küzdő, magányos tudós szerepét a Legenda vagyok 2-ben, de a botrányhős nemsokára ismét botrányos hőssé is válhat, ha valóban elkészül a 2008-as formabontó szuperhős-mozi, a Hancock folytatása.