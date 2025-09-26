57 éves lett Will Smith, de vigyázz, mit mondasz, mert lepofoz! Mutatjuk a szupersztár legnagyobb balhéit

Will Smith kicsit egy modern bohóc, aki képes egy-két szerep kedvéért elmélyülni. Sokrétű filmjeinek sikerét ugyanakkor beárnyékolja zűrös magánélete és megfontolatlan döntései.

A korai Will Smith filmeken jól szórakoztunk (Fotó: Moritz Frankenberg)

Will Smith: egy fülbemászó zenékkel és menő filmekkel teli karrier

Kezdetekben főleg a zenei karrierjével volt népszerű a DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince MC című formációban — amiben a Fresh Prince az Will Smith azóta lekopott művészneve, amit diplomatikus és megnyerő viselkedésével kapott a környezetétől. A formáció egy Grammy-díjat is bezsebelt 1980-ban rap kategóriában, ezzel pedig úttörők voltak a Grammy történetében. Az együttes 1990-ben feloszlott, de Will Smith azóta is aktívan szólózik a filmjei mellett — idén augusztusban a magyarok is találkozhattak vele a Budapest Parkban.

Volt idő, amikor Will Smith a nézők felhőtlen szeretetét élvezhette, a népszerűsége már a filmes megjelenésétől kezdve fokozatosan felfele ívelt. Ennek egyik legkorábbi pontja volt a Kaliforniába jöttem című sitcom. Humoros odaszólásai, enyhén burleszk mozgáskultúrája a magyar közönséget is megfogta.

Hozzá kell tenni, a színész filmes karrierjének elejét jelző sorozat csak később érkezett hazánkba és itthon hamarabb láthattuk mozis szerepeiben — amik lássuk be, sokkal jobbak voltak. Ott volt a Függetlenség napja című film a legendás jelenettel, amikor egy idegen lény holttestét hurcolássza maga után a sivatagban.

Utólag kiderült, hogy a jelenet forgatása alatt valóban forróság volt és a környéken lévő döglött rákok miatt büdös is, tehát a többedik felvétel után Will Smith valódi dühös pillanatait láthatjuk a filmben.

Ami pedig még inkább megszerettette velünk a színészt az a Men in Black — Sötét zsaruk. A film az egyedi humora és az izgalmas akció mellett meglepő mélységekkel rendelkezik, valamint a végtelenül komoly Tommy Lee Jones és a tagadhatatlanul magát hozó Will Smith párosítása nagyon jól működik.

Will Smith együtt játszott Salma Hayekkel a Vadiúj vadnyugatban (Fotó: Entertainment Pictures)

Kevesen tudják, hogy Will Smith visszautasította a később Keanu Reeves által megalkotott Neo szerepét a Mátrixban. Egyrészt azért mert nem gondolta érettnek magát egy ilyen komoly szerepre — ami lehet így is van — másrészt, mert már elígérkezett a Vadiúj vadnyugat forgatására. A film azóta is az egyik legjobb steampunk sztorik közé tartozik, a film végén lévő gépesített óriáspóknál kevés menőbb dolog van.