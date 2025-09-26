57 éves lett Will Smith, de vigyázz, mit mondasz, mert lepofoz! Mutatjuk a szupersztár legnagyobb balhéit

Will Smith kicsit egy modern bohóc, aki képes egy-két szerep kedvéért elmélyülni. Sokrétű filmjeinek sikerét ugyanakkor beárnyékolja zűrös magánélete és megfontolatlan döntései.
Kezdetekben főleg a zenei karrierjével volt népszerű a DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince MC című formációban — amiben a Fresh Prince az Will Smith azóta lekopott művészneve, amit diplomatikus és megnyerő viselkedésével kapott a környezetétől. A formáció egy Grammy-díjat is bezsebelt 1980-ban rap kategóriában, ezzel pedig úttörők voltak a Grammy történetében. Az együttes 1990-ben feloszlott, de Will Smith azóta is aktívan szólózik a filmjei mellett — idén augusztusban a magyarok is találkozhattak vele a Budapest Parkban.
Volt idő, amikor Will Smith a nézők felhőtlen szeretetét élvezhette, a népszerűsége már a filmes megjelenésétől kezdve fokozatosan felfele ívelt. Ennek egyik legkorábbi pontja volt a Kaliforniába jöttem című sitcom. Humoros odaszólásai, enyhén burleszk mozgáskultúrája a magyar közönséget is megfogta.
Hozzá kell tenni, a színész filmes karrierjének elejét jelző sorozat csak később érkezett hazánkba és itthon hamarabb láthattuk mozis szerepeiben — amik lássuk be, sokkal jobbak voltak. Ott volt a Függetlenség napja című film a legendás jelenettel, amikor egy idegen lény holttestét hurcolássza maga után a sivatagban.
Utólag kiderült, hogy a jelenet forgatása alatt valóban forróság volt és a környéken lévő döglött rákok miatt büdös is, tehát a többedik felvétel után Will Smith valódi dühös pillanatait láthatjuk a filmben.
Ami pedig még inkább megszerettette velünk a színészt az a Men in Black — Sötét zsaruk. A film az egyedi humora és az izgalmas akció mellett meglepő mélységekkel rendelkezik, valamint a végtelenül komoly Tommy Lee Jones és a tagadhatatlanul magát hozó Will Smith párosítása nagyon jól működik.
Kevesen tudják, hogy Will Smith visszautasította a később Keanu Reeves által megalkotott Neo szerepét a Mátrixban. Egyrészt azért mert nem gondolta érettnek magát egy ilyen komoly szerepre — ami lehet így is van — másrészt, mert már elígérkezett a Vadiúj vadnyugat forgatására. A film azóta is az egyik legjobb steampunk sztorik közé tartozik, a film végén lévő gépesített óriáspóknál kevés menőbb dolog van.
Életében háromszor jelölték Will Smith-t Oscar-díjra (Ali, A boldogság nyomában, Richárd király) amiből egyszer nyert is 2021-ben a Richard király című filmben nyújtott főszerepéért. A díjátadó másról is emlékezetes volt, erre hamarosan kitérünk.
Kezdjük az elejétől — volt idő amikor Will Smith nem nagyon tudta megbecsülni a pénzt. A rapkarrierből összeszedett bevételt sikerült valahogy egy csekély 2,8 millió dolláros adótartozássá alakítani. Öröm az ürömben, hogy az NBC megsajnálta és emiatt szerződtette a Kaliforniába jöttem sorozathoz. Ebben az időszakban egyébként testi sértés miatt egy napot is ült a fogdában.
Nehéz meghúzni a határt, de valahol 2010 után volt egy pont, amikortól elég nehezen küzdötte fel magát Smith akár egy 6.0 feletti IMDb értékelésre. Ezek közül is alulmarad a Föld után című film nem túl impozáns 4,8-as értékkel. Nehéz mire vélni a dolgot, vagy ő és az ügynöke választottak rosszul, vagy Smith kényelmesedett bele a sikerbe és rakott félre minden törekvést. Mindkettőben van lehetőség.
A feleségével, Jadával való kapcsolatuk egy külön cikket megérne. Ugyanis hiába házasok, mégis eléggé nyitottan kezelik a viszonyukat, de legalábbis Jada Pinkett Smith biztosan. 2015-ben ugyanis kiderült, hogy viszonya van a fiának igen fiatal barátjával és erre Will maga is áldását adta. A jelek szerint nagyjából 5 évig szüretelték a tiltott gyümölcsöt, dehát ki tudja miről nem tudunk.
Will Smith még így is fontosnak tartotta megvédeni felesége becsületét azon a bizonyos Oscar-gálán. 2021-ben történt, hogy Chris Rock vicceskedett Jada kopaszságával, minek következtében Will Smith felment a színpadra és lekevert neki egy pofont — de csak azután, hogy ő is nevetett egy picit rajta. Az Oscar történetében soha nem történt ilyen abúzus ezelőtt és azóta is ez az első ami eszünkbe jut az egyébként tehetséges színészről és zenészről.
