Ledobta a poénbombát az Űrgolyhók 99 éves rendezője - Ekkor érkezik Mel Brooks űrparódiájának folytatása

Végre megérkezett a várva várt Űrgolyhók folytatásának hivatalos új címe és még egy pontos premierdátumot is nyilvánosságra hozott a közel 100 éves Mel Brooks, a szerdai CinemaCon keretein belül.

Űrgolyhók 2: a sci-fi rajongók örülhetnek

Mel Brooks közel 40 évvel az első paródiafilm után bejelentette, hogy belevágnak a nagysikerű Űrgolyhók folytatásába. Az eredeti és közkedvelt színészgárdából visszatér a közel 100 éves Mel Brooks, Bill Pullman, George Wyner, és Rick Moranis is. Mellettük új arcok is csatlakoznak az űrkomédiához, Bill Pullman fia, Lewis Pullman sem marad ki a buliból, a hírek szerint édesapja Lone Starr karakterének fiát alakítja majd az új verzióban. Mel Brooks ugyan átengedte a rendezői széket Josh Greenbaumnak, aki legutóbb a Will&Harper dokumentumfilmet, valamint a Kivert kutyák című vígjátékot rendezte. A forgatókönyv Mel Brooks, Josh Gad és Ronny Graham keze munkáját dicséri, Mel Brooks pedig jól ismert karakterét ölti magára ismét.

A folytatás címe Spaceballs: The New One, szabadon fordítva Űrgolyhók: Az új lesz, ez a tegnapi CinemaCon eseményen derült ki Mel Brooks jóvoltából. A premierre azonban még elég sokat kell várni a rajongóknak, jelen állás szerint a film 2027. április 23-án kerül a mozikba az Amazon MGM stúdió gondozásában.

Mel Brooks nem kímél senkit a paródiával

A szerencsések, akik láthatták az első pár snittet a készülő filmből, arról számoltak be, hogy Mel Brooks ezúttal sem finomkodik a különböző filmfranchise-ok kifigurázását illetően. Megkapja a magáét a Harry Potter, mely most a készülő sorozat miatt egyébként is a mémgyárosok céltáblájává vált, valamint a Bosszúállók, az Alien és James Cameron újabb CGI csodája, az Avatar sem maradhat ki a sorból. Reméljük egyik alkotó sem veszi a szívére a dolgot, ugyanis az eredeti 1987-es verzió, mely főként a Star Wars-filmeket célozta, kimondottan tetszett George Lucasnak. Miután a Star Wars alkotója megnézte a filmet, megüzente Brooksnak, hogy annyira nevetett, hogy már attól félt, valamilyen kár keletkezik a szervezetében, de távolt állt attól, hogy megsértődjön. Sőt, még saját speciális effektekkel foglalkozó cége, az Industrial Light & Magic segítségét is felajánlotta a filmhez, többek között így tűnt fel egy rövid cameo szerep erejéig a Millenium Falcon is a képkockákon.