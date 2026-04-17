Ledobta a poénbombát az Űrgolyhók 99 éves rendezője - Ekkor érkezik Mel Brooks űrparódiájának folytatása

Mel Brooks
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 17:25
Rick MoranisBill Pullman
Mel Brooks bejelentette, örülünk is, meg nem is. Még egy évet kell várnunk az Űrgolyhók folytatására.

Végre megérkezett a várva várt Űrgolyhók folytatásának hivatalos új címe és még egy pontos premierdátumot is nyilvánosságra hozott a közel 100 éves Mel Brooks, a szerdai CinemaCon keretein belül. 

Mel Brooks az Űrgolyhók rendezője 2018-ban.
Mel Brooks már az új Űrgolyhók címével is humorizál

Űrgolyhók 2: a sci-fi rajongók örülhetnek

Mel Brooks közel 40 évvel az első paródiafilm után bejelentette, hogy belevágnak a nagysikerű Űrgolyhók folytatásába. Az eredeti és közkedvelt színészgárdából visszatér a közel 100 éves Mel Brooks, Bill Pullman, George Wyner, és Rick Moranis is. Mellettük új arcok is csatlakoznak az űrkomédiához, Bill Pullman fia, Lewis Pullman sem marad ki a buliból, a hírek szerint édesapja Lone Starr karakterének fiát alakítja majd az új verzióban. Mel Brooks ugyan átengedte a rendezői széket Josh Greenbaumnak, aki legutóbb a Will&Harper dokumentumfilmet, valamint a Kivert kutyák című vígjátékot rendezte. A forgatókönyv Mel Brooks, Josh Gad és Ronny Graham keze munkáját dicséri, Mel Brooks pedig jól ismert karakterét ölti magára ismét. 

Bill Pullman és Daphne Zuniga az Űrgolyhók című filmben.
Bill Pullman már fiával együtt szerepel az új Űrgolyhókban

A folytatás címe Spaceballs: The New One, szabadon fordítva Űrgolyhók: Az új lesz, ez a tegnapi CinemaCon eseményen derült ki Mel Brooks jóvoltából. A premierre azonban még elég sokat kell várni a rajongóknak, jelen állás szerint a film 2027. április 23-án kerül a mozikba az Amazon MGM stúdió gondozásában. 

Mel Brooks nem kímél senkit a paródiával

A szerencsések, akik láthatták az első pár snittet a készülő filmből, arról számoltak be, hogy Mel Brooks ezúttal sem finomkodik a különböző filmfranchise-ok kifigurázását illetően. Megkapja a magáét a Harry Potter, mely most a készülő sorozat miatt egyébként is a mémgyárosok céltáblájává vált, valamint a Bosszúállók, az Alien és James Cameron újabb CGI csodája, az Avatar sem maradhat ki a sorból. Reméljük egyik alkotó sem veszi a szívére a dolgot, ugyanis az eredeti 1987-es verzió, mely főként a Star Wars-filmeket célozta, kimondottan tetszett George Lucasnak. Miután a Star Wars alkotója megnézte a filmet, megüzente Brooksnak, hogy annyira nevetett, hogy már attól félt, valamilyen kár keletkezik a szervezetében, de távolt állt attól, hogy megsértődjön. Sőt, még saját speciális effektekkel foglalkozó cége, az Industrial Light & Magic segítségét is felajánlotta a filmhez, többek között így tűnt fel egy rövid cameo szerep erejéig a Millenium Falcon is a képkockákon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu