Tetszett a Csupasz pisztoly? Itt az idő visszatérni a klasszikus deadpan paródiákhoz!

Mindenki az új Csupasz pisztoly filmről beszél, és ez a hype nem alaptalan. Liam Neeson irányváltása váratlanul erősre sikeredett, a film pedig megidézett egy olyan humort, amivel évekig túl keveset foglalkoztunk. Visszatérhet a deadpan humor, és mi nem is tudnánk tágabbra nyújtott karokkal fogadni.
Először tisztázzuk, hogy mit értünk deadpan humor alatt. Ezekben a filmekben az előadás komoly, drámailag szándékosan visszafogott. A humor érték az a teljesen nonszensz szövegek és helyzetek végtelenül halálkomoly tálalásából fakad. A deadpan filmek nem harsányak vagy túlzóak, a karakterek komorak és ironikus módon pont emiatt viccesek. A történet általában másodlagos, a legtöbb esetben ezek műfajparódiák, amik a különleges közlésmód mellett bizonyos zsánerek kliséinek a kiforgatására is rájátszanak. Fontos része még ezeknek a filmeknek a vizualitás. A teljes ésszerűséget sutba vágva kapunk olyan látványra építő poénokat, amelyek olyan hirtelen jelennek meg, hogy alig van időnk bedolgozni, csak nevetni tudunk rajtuk. A deadpan paródiák tehát a meglepetés erejére építenek, sokkolnak, zavarba hoznak.
Legnagyobb úttörői a ZAZ, azaz a Jim Abrahams és a David Zucker, Jerry Zucker testvérek alkotta filmes trió. Igazából ha ezekről a filmekről beszélünk, szinte mindig hozzájuk kerülünk vissza. Első közös projektjük az Airplane! volt 1980-ban, aminek feszesen előadott poénjai, kortalan humora szinte semmit nem kopott az évek során.
Az Airplane! kapcsán pedig megismerhettük a zsáner legikonikusabb színészét Leslie Nielsen személyében. Olyannyira eggyé vált vele ez a fajta humor, hogy sokan ezeket a filmeket Leslie Nielsen humornak is nevezik, függetlenül attól hogy ő szerepel-e benne vagy sem. Mindenki kedvenc Frank Drebin hadnagya a Csupasz pisztolyban épp annyira bohókás, amennyire komoly és ha megjelenik a képernyőn, szinte biztos, hogy sokat fogunk nevetni.
Mel Brooks paródiáit kicsit korábbról indulva, de javarészt a ZAZ trióval párhuzamosan láthatta a közönség. Leslie Nielsen az ő filmjében is feltűnt mint Drakula, de kiparodizálta még a Robin Hood filmeket, a Star Warst és Frankensteint is. Az idén 99 éves Mel Brooks Űrgolyhók folytatása 2027-ben érkezhet.
A 2000-res években ezt a zsánert valami oknál fogva hanyagolni kezdték, de nem tűnt el teljesen. Ebben az időszakban a Wayans testvérek és Craig Mazin nevettették a nagyérdeműt. Mind a Horrorra akadva filmsorozat és a Superhero Movie tele vannak kiforgatott, abszurd helyzetekkel, amiket önmaga kontextusában komolyan kezelnek még ha látjuk is, hogy ez az egész butaság és ezen nagyon sokat lehet nevetni. Nem véletlen, hogy ezekben a paródiákban a műfaj úttörője, maga David Zucker is részt vett producerként.
Egy jelentős kihagyás után a nagy visszatérés nem is olyan rég, múlt héten történt, amikor Liam Neeson felélesztette a Csupasz pisztoly franchise-t. Az egykori akciószínész minden volt, ami Leslie Nielsen nem: baltával formált, kemény-arcú karakter, és ami azt illeti, nagyon jól működött. Ő és Pamela Anderson az utóbbi évtized legjobb vígjátékát hozták le, bebizonyítva hogy erre a humorra még mindig van kereslet.
