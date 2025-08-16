Tetszett a Csupasz pisztoly? Itt az idő visszatérni a klasszikus deadpan paródiákhoz!

Mindenki az új Csupasz pisztoly filmről beszél, és ez a hype nem alaptalan. Liam Neeson irányváltása váratlanul erősre sikeredett, a film pedig megidézett egy olyan humort, amivel évekig túl keveset foglalkoztunk. Visszatérhet a deadpan humor, és mi nem is tudnánk tágabbra nyújtott karokkal fogadni.

Liam Neeson Csupasz pisztoly szerepét nem láttuk jönni, de örülünk neki - Fotó: JLPPA / Bestimage

A Csupasz pisztoly megkerülhetetlen ebben a zsánerben

Először tisztázzuk, hogy mit értünk deadpan humor alatt. Ezekben a filmekben az előadás komoly, drámailag szándékosan visszafogott. A humor érték az a teljesen nonszensz szövegek és helyzetek végtelenül halálkomoly tálalásából fakad. A deadpan filmek nem harsányak vagy túlzóak, a karakterek komorak és ironikus módon pont emiatt viccesek. A történet általában másodlagos, a legtöbb esetben ezek műfajparódiák, amik a különleges közlésmód mellett bizonyos zsánerek kliséinek a kiforgatására is rájátszanak. Fontos része még ezeknek a filmeknek a vizualitás. A teljes ésszerűséget sutba vágva kapunk olyan látványra építő poénokat, amelyek olyan hirtelen jelennek meg, hogy alig van időnk bedolgozni, csak nevetni tudunk rajtuk. A deadpan paródiák tehát a meglepetés erejére építenek, sokkolnak, zavarba hoznak.

Legnagyobb úttörői a ZAZ, azaz a Jim Abrahams és a David Zucker, Jerry Zucker testvérek alkotta filmes trió. Igazából ha ezekről a filmekről beszélünk, szinte mindig hozzájuk kerülünk vissza. Első közös projektjük az Airplane! volt 1980-ban, aminek feszesen előadott poénjai, kortalan humora szinte semmit nem kopott az évek során.

Kareem Abdul-Jabbar, a 80-as évek legjobb kosarasa és az Airplane! legfurább cameoja (Fotó: Moviestore Collection)

Az Airplane! kapcsán pedig megismerhettük a zsáner legikonikusabb színészét Leslie Nielsen személyében. Olyannyira eggyé vált vele ez a fajta humor, hogy sokan ezeket a filmeket Leslie Nielsen humornak is nevezik, függetlenül attól hogy ő szerepel-e benne vagy sem. Mindenki kedvenc Frank Drebin hadnagya a Csupasz pisztolyban épp annyira bohókás, amennyire komoly és ha megjelenik a képernyőn, szinte biztos, hogy sokat fogunk nevetni.

„De szép kis szőrös” - a Csupasz pisztoly nyelvi poénjait a magyar fordítók meglepően frappánsan oldották meg - Fotó: Paramount

Mel Brooks paródiáit kicsit korábbról indulva, de javarészt a ZAZ trióval párhuzamosan láthatta a közönség. Leslie Nielsen az ő filmjében is feltűnt mint Drakula, de kiparodizálta még a Robin Hood filmeket, a Star Warst és Frankensteint is. Az idén 99 éves Mel Brooks Űrgolyhók folytatása 2027-ben érkezhet.