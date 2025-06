/Itt az évtized meglepetése! 40 év után folytatást kap az Űrgolyhók, a 98 éves Mel Brooks is visszatér

A különféle zsánerek kialakulásával közel egyidejűleg megjelentek ezeknek a műfajoknak a paródiái is. A paródiafilmek igen megosztóak a közönség körében, hiszen olcsó érzetet keltenek a nézőben, humorviláguk pedig nem mindenkinek csúszik le torkán. Egy kvázi kihalófélben lévő műfajról beszélünk, melynek tengernyi rettenetes képviselője mellett azért akadnak igazi ínyenc csemegék is. Ilyen például Leslie Nielsen Airplane! vagy Csupasz pisztoly című mozijai, utóbbit épp idén nyáron fogja remake-elni Liam Neeson, de a remek szatírák közé sorolható még a Mike Myers Austin Powers-franchise-a is. Ám egyet még mindig nem említettünk, mely a sci-fi műfaja elé úgy tartott görbe tükröt, mint azelőtt vagy azóta senki más sem. Ez az 1987-es Űrgolyhók, ami annak ellenére, hogy megjelenésekor sem kritikai, sem anyagi értelemben nem tudott átütő sikert aratni, mind hazánkban, mind az egész világon kultfilm-státuszba tudott emelkedni. A paródiamozi hatalmas rajongótábora pedig csak most örülhet igazán, hiszen hosszú-hosszú évtizedek után a film rendezője (és egyben egyik színésze), a 98 éves Mel Brooks bejelentette, hogy érkezik a folytatás.

A Legjobb Mel Brooks-filmek között biztosan ott van a Fényes férgek, a Producerek és természetesen az Űrgolyhók (Fotó: ZUMA Press)

Mel Brooks 100 évesen léphet a vörös szőnyegre

A leginkább a Star Wars világából mesterien gúnyt űző Űrgolyhók szereposztása a kor kiváló színészeit vonultatta fel. A már korábban említett Mel Brooks mellett anno láthattuk még Bill Pullmant, Daphne Zunigát, John Candyt és Rick Moranist is. Utóbbi egyébként (amennyiben az elmúlt évekbeli szinkronszerepeit nem számítjuk bele) a hamarosan készülő második rész kedvéért 1997 óta tartó nyugdíjas éveit szakítja meg. Merthogy a régi brigád még ma is élő tagjai közül, Brooks és Moranis mellett, szinte mindenki visszatér, sőt, az idősebb Pullman még fiát, a Marvel Mennydörgők* című képregénymozijának fő gonoszát alakító Lewis Pullmant is magával hozza.

Az Űrgolyhók számtalan ikonikus idézetet hagyott az utókor számára (Fotó: ZUMA Press)

A rendezői székbe ezúttal azonban nem a 98 éves Mel Brooks fog helyet foglalni, hanem a Kivert kutyák és a Will & Harper fiatal direktora, Josh Greenbaum. A filmet 2027-ben tervezik bemutatni, ezáltal az Űrgolyhók 2. egy tökéletes ajándék lehetne a 100. születésnapját abban az évben ünneplő Mel Brooks számára, akinek friss bejelentése mellé egy vicces videó is érkezett, melyben az alkotók beszólnak az összes, 1987 óta megjelent trendi franchise-nak. Megkapja a magáét a jövőre új Bosszúállók-filmmel érkező Marvel, a sorozat formájában újjászülető Harry Potter, de még az Alien- és a Predator-filmsorozatok is kapnak egyet övön alulról: