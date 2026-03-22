Brutális átalakulások, amelyek sokkolták a nézőket: a Dűne Robert Pattinsonja csak a jéghegy csúcsa

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 11:45
Charlize TheronGlenn CloseRobert PattinsonTom CruiseChristian Bale
Időről időre akadnak olyan filmszerepek, amelyeknél a sztárok szó szerint eltűnnek a smink és a protézisek alatt, és a nézők csak a moziból hazafelé eszmélnek rá, kit is láttak a vásznon. Most ismét erről beszél mindenki, miután állítólag Robert Pattinson is feltűnik a Dűne előzetesében. Már, ha tényleg ő az.
A héten megjelent a Dűne: 3. rész várva várt első előzetese, melyről nem túlzás azt állítani, hogy többen ledobták tőle az ékszíjat. Nem, elsősorban nem a kopaszra nyírt Timothée Chalamet-ra gondolunk, hanem Robert Pattinsonra, akinek a neve még szerencse, hogy szerepel az előzetesben, mert teljesen felismerhetetlen a súlyos sminksokaság és a mértéktelen maszk miatt, és magunktól talán sose jöttünk volna rá, hogy az Alkonyat vagy a Batman sztárját látjuk. A filmtörténelem során azonban messze nem ez az első alkalom, hogy egy sztár ennyire eltűnik a karakter mögött. Az alábbi öt színésznél konkrétan kétszer is meg kell néznünk a stáblistát, hogy rájöjjünk, kit is látunk a vásznon.

Dűne 3 Robert Pattinson Les images de la bande-annonce du film "Dune - Part 3" avec Zendaya et Timothée Chalamet
Robert Pattinson-filmekben ritkán látott, elképesztő metamorfózist hozott magával a héten megjelent Dűne 3 előzetes (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Charlize Theron: A rém

Charlize Theron teljes fizikai átalakuláson ment keresztül Aileen Wuornos szerepéért, aki pedig ezt kétségbe meri vonni, az nézze fele vele farkasszemet. A speciális fogprotézisek, az erős smink és a szándékosan lecsupaszított külső mind-mind hozzájárultak, hogy Dél-Afrika legszebb színésznője felismerhetetlenné válhasson.

Mikor a szépség eljátssza a szörnyeteget: Charlize Theron A rém című filmben (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Tom Cruise: Trópusi vihar

Ben Stiller háborús szatírájának sztárparádéjában Tom Cruise is helyet foglal. Nem hiszed el? Nem csodáljuk. Az ugyancsak visszataszító külsejű Les Grossmant alakító színészt ugyanis hatalmas kopaszodó parókájával, műhasával és erős arcprotézisével talán még a saját édesanyja sem ismerte volna fel.

Hölgyeim és uraim, igen, ő Tom Cruise (Fotó: Photography by: Merie Weismiller Wallace)

Colin Farrell: Batman

Aki tilosban jár Gothamban, az számítson arra, hogy Batman átszabja az arcát pár méretes pofonnal. Colin Farrell esetében viszont erre semmi szükség nem volt, hiszen ott voltak a maszkmesterek, akik olyan kiváló munkát végeztek, hogy az ír színészt sok esetben még a stábtagok vagy saját kollégái sem ismertek fel, nemhogy a mozinézők.

Colin Farrell a Batman 2022-es kiadása mellett A Pingvin című sorozatban is teljesen át lett alakítva (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Glenn Close: Hook

Hiányzik még egy vérmes kalóz a szereplők közül, de nincs már több férfiszínész a tarsolyban? Sebaj, dobjátok meg Glenn Close-t egy álszakállal, és a többit megoldja! Így történt a Hookban is, melyben Gutless szerepében az Oscar-rekorder legendát tisztelhetjük. 

Glenn Close mindent megtett már az Oscarért, még férfinek is öltözött, ha kellett, de aranyszobrot még mindig nem kapott (Fotó: IMDb)

Christian Bale: Az alelnök

Az átalakulások nagymestere, Christian Bale az egykori amerikai alelnök, Dick Cheney megformálásához jó pár kilót felszedett, majd igen összetett protézisekkel alakították át az arcát. A végeredmény annyira hiteles lett, hogy a színész gyakorlatilag eltűnt a karakter mögött, ami meg sem állította őt egy Oscar-jelölésig.

A Christian Bale-filmektől nem állnak távol a brutális átalakulások, ám az Alelnökben talán minden korábbin túltett (Fotó: Annapurna Pictures)

Mikor nézhetjük meg a Dűne szőkített Pattinsonját a vásznon?

A Dűne: Harmadik rész 2026. december 18-án kerül a tengerentúli mozikba, hazánkban várhatóan egy nappal hamarabb, azaz december 17-én futhat be. Addig is a film előzetesét már itt és most megtekintheted:

 

