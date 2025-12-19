Úristen! Ez tényleg ő? Rá sem lehet ismerni Tom Cruise-ra!

Nagyon úgy fest, hogy a Mission: Impossible – A végső leszámolás valóban az utolsó munkája volt Ethan Hunt ügynöknek. Megtestesítője ugyanis szögre akasztotta a kémkosztümöt, hogy új vizekre evezzen. Tom Cruise ugyanis hamarosan egy merőben más műfajban próbálja ki magát, miután szerepet vállalt Alejandro G. Inarritu Digger című fekete komédiájában.

Tom Cruise felhagy az akciózással és komikusnak áll (Fotó: KGC-320/441)

A visszatérő rendezője visszatér!

A szökő évente jelentkező mexikói rendezőzseni, Alejandro G. Inarritu ismét valami nagy durranással fog szolgálni. Bár a Tom Cruise főszereplésével érkező Digger című vígjáték sztorijáról eddig szinte semmit sem tudni, de a most megjelent trailer tanúsága szerint valami katasztrofális komédia fog kisülni belőle.

A Mission: Impossible-filmek főhőse mellett A visszatérőt is jegyző Inarritu kész sztárparádét vonultat fel, hiszen az idén hontalanná vált John Goodman, a Bugoniában űrlényvadásszá váló Jesse Plemons, illetve az Egy zuhanás anatómiájának Sandra Hüllerje is igent mondott a latino direktor felkérésére.

Tom Cruise Digger című filmje 2026. október 2-án kerül a mozikba (Fotó: YouTube)

Az előzetesben, bármily hihetetlen, Tom Cruise látható, amint épp egy ásóval a kezében táncra perdül. Noha sokkal inkább Tom Cruise sziluettje, mintsem maga Cruise szerepel az előzetesben, az még így is könnyen kivehető, hogy a színész teljesen el van maszkírozva és hajától is alaposan megfosztották:

Tom Cruise átalakulása már lassan megszokott

A Tom Cruise-filmek szerelmesei számára nem ismeretlen, hogy kedvencükre rá sem ismernek. Bár az Oscar-díjas sztár sosem arról volt híres, hogy egyes szerepeire drasztikus átváltozást eszközöljön, több évtizedes karrierje során egyszer mégis megesett ez. Noha a Valkűrben, a Vanília égboltban vagy az Interjú a vámpírral-ban sem lehet első blikkre megmondani, hogy Tom Cruise-t láthatjuk, a 2008-as Trópusi viharban Ana de Armas exének arca és az egész teste konkrétan kivehetetlen a több réteg maszk alatt. Cruise kopasz fejjel, kövérítő kosztümben egy igazi tahót játszott Ben Stiller, Jack Black és Robert Downey Jr. közös vígjátékában, melynek végén még egy legendás táncot is improvizált.