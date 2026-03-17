75 éves lett Kurt Russell: ő volt Walt Disney utolsó kívánsága – Ezeket biztos, nem tudtad róla

75. születésnapját ünnepli Kurt Russell, A dolog, a Menekülés New Yorkból, az Aljas nyolcas és A galaxis őrzői sztárja. Te tudtad róla a következőket?
1951. március 17-én az amerikai Springfield városában. Az édesanyja fiatalkorában táncosnőként lépett fel, az édesapja pedig Bing Russell művésznéven színészkedett, és a specialitását a western műfaj jelentette. Ő volt a nevezetes Bonanza sorozat egyik főszereplője, de játszott A hét mesterlövész című moziklasszikusban is.
Nagy rajongója Elvisnek, akivel gyerekszínészként még közös mozifilmben is szerepelt: A világvásáron történt című zenés komédiában egyenesen lábon kellett rúgnia a rock and roll királyát. Később eljátszotta Elvist egy életrajzi filmben is, a Forrest Gumpban ő adta Elvis hangját, a Milliókért a pokolba című filmben pedig Elvis-imitátorként rabolt kaszinót.
Már 12 évesen a kamerák elé állt, tinédzserként pedig a Disney stúdió szerződtette le hosszú évekre, hogy az ifjúsági filmjeik elsőszámú sztárja legyen. Erre a pozícióra még személyesen a nagy Walt Disney választotta ki, akinek a halála előtt ez volt az utolsó vezetői utasítása.
Goldie Hawn és Kurt Russel alkotja a legrégebben együtt lévő hollywoodi álompárt immár 1983 óta, számos közös filmmel, melyek közül a legemlékezetesebb talán A vasmacska kölykei. Ők ketten sosem házasodtak össze, mondván így könnyebb fenntartani egy kapcsolat frissességét. „Ami nincs eltörve, azt miért kéne összeragasztani?” – mondta erről Russell.
Két fia született, az egyik még egy rövid életű fiatalkori házasságból, a másik Goldie Hawn-tól. De ő nevelte fel Hawn korábbi kapcsolatából származó két gyermekét is, aki szintén az apjuknak tekintik. Ezen gyermekek közül pedig hárman is elismert színészek lettek: Oliver Hudson (Egy kapcsolat szabályai, Elválótársak) és Wyatt Russell (Fekete tükör, A Sólyom és a Tél kapitánya) is szépen kapaszkodik felfelé a hollywoodi ranglétrán, ahol Kate Hudson már egészen magasan tartózkodik olyan filmek révén, mint a Majdnem híres, a Hogyan veszítsünk el egy pasit tíz nap alatt, vagy az Oscar-jelölését is elhozó friss Song Sung Blue. Wyatt Russell pedig a papával is együtt szerepel mostanában a Monarch: A szörnyek hagyatéka című sorozatban.
Részt vett próbafelvételen Han Solo szerepére a Star Wars-filmek indulásakor, de olyan további, legendás filmszerepekre is az egyik fő esélyes volt, mint Bill (Kill Bill), Martin Riggs (Halálos fegyver), John McClane (Drágán add az életed), Travis Bickle (Taxisofőr), Connor McLeod (Hegylakó), vagy Dr. Alan Grant (Jurassic Park).
Az első számú alkotótársa sokáig John Carpenter rendező volt, akivel öt filmet is forgattak közösen. Ezek közül ráadásul A dolog, a Menekülés New Yorkból és a Nagy zűr kis Kínában igazi kultfilm lett, de Carpenter rendezte a már említett Elvis-filmet és a Menekülés Los Angelesből című folytatást is. Az utóbbi időben pedig Quentin Tarantino hívja rendszeresen a filmjeibe Russellt, mint a Halálbiztos, az Aljas nyolcas vagy a Volt egyszer egy… Hollywood esetében.
A baseball a kedvenc sportja, sőt a hetvenes évek elején több szezont játszott profi ligában is, és csak egy vállsérülés miatt hagyta abba végleg az élsportot. A barátja, Ron Shelton épp ezért írta őrá a Baseball bikák főszerepét, sőt Russell még a forgatókönyvbe is besegített neki, de a végén a producerek ragaszkodtak hozzá, hogy Kevin Costner kapja a szerepet, ami máig bántja Russellt.
A nyolcvanas években profi motorcsónak-versenyeken is elindult, nem egyszer Don Johnson és Chuck Norris társaságában. De rendelkezik pilótaengedéllyel is, és szereti maga vezetni a légi járműveket.
A hazai mozikban a legutóbb 2021-ben láthattuk Kurt Russellt a Halálos iramban 9. révén, míg a kisképernyőn a már említett Monarch: A szörnyek hagyatéka révén találkozhattunk vele az utóbbi években. De épp a napokban debütált az új sorozata, a modern westernuniverzumot teremtő Yellowstone-hoz kapcsolódó The Madison.
