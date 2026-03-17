75 éves lett Kurt Russell: ő volt Walt Disney utolsó kívánsága – Ezeket biztos, nem tudtad róla

75. születésnapját ünnepli Kurt Russell, A dolog, a Menekülés New Yorkból, az Aljas nyolcas és A galaxis őrzői sztárja. Te tudtad róla a következőket?

A Kurt Russell-filmek ikon státuszba emelték a világsztárt (Fotó: Andrew Cooper)

Kurt Russell egy westernhős fiaként született

1951. március 17-én az amerikai Springfield városában. Az édesanyja fiatalkorában táncosnőként lépett fel, az édesapja pedig Bing Russell művésznéven színészkedett, és a specialitását a western műfaj jelentette. Ő volt a nevezetes Bonanza sorozat egyik főszereplője, de játszott A hét mesterlövész című moziklasszikusban is.

Speciális kapcsolat fűzi Elvis Presleyhez

Nagy rajongója Elvisnek, akivel gyerekszínészként még közös mozifilmben is szerepelt: A világvásáron történt című zenés komédiában egyenesen lábon kellett rúgnia a rock and roll királyát. Később eljátszotta Elvist egy életrajzi filmben is, a Forrest Gumpban ő adta Elvis hangját, a Milliókért a pokolba című filmben pedig Elvis-imitátorként rabolt kaszinót.

Ő volt Walt Disney utolsó kívánsága

Már 12 évesen a kamerák elé állt, tinédzserként pedig a Disney stúdió szerződtette le hosszú évekre, hogy az ifjúsági filmjeik elsőszámú sztárja legyen. Erre a pozícióra még személyesen a nagy Walt Disney választotta ki, akinek a halála előtt ez volt az utolsó vezetői utasítása.

Több mint négy évtizede szereti a világsztár barátnőjét

Goldie Hawn és Kurt Russel alkotja a legrégebben együtt lévő hollywoodi álompárt immár 1983 óta, számos közös filmmel, melyek közül a legemlékezetesebb talán A vasmacska kölykei. Ők ketten sosem házasodtak össze, mondván így könnyebb fenntartani egy kapcsolat frissességét. „Ami nincs eltörve, azt miért kéne összeragasztani?” – mondta erről Russell.

Együtt vadászik szörnyekre a fiával

Két fia született, az egyik még egy rövid életű fiatalkori házasságból, a másik Goldie Hawn-tól. De ő nevelte fel Hawn korábbi kapcsolatából származó két gyermekét is, aki szintén az apjuknak tekintik. Ezen gyermekek közül pedig hárman is elismert színészek lettek: Oliver Hudson (Egy kapcsolat szabályai, Elválótársak) és Wyatt Russell (Fekete tükör, A Sólyom és a Tél kapitánya) is szépen kapaszkodik felfelé a hollywoodi ranglétrán, ahol Kate Hudson már egészen magasan tartózkodik olyan filmek révén, mint a Majdnem híres, a Hogyan veszítsünk el egy pasit tíz nap alatt, vagy az Oscar-jelölését is elhozó friss Song Sung Blue. Wyatt Russell pedig a papával is együtt szerepel mostanában a Monarch: A szörnyek hagyatéka című sorozatban.